Blue Iris — программа для видеонаблюдения (удаленного подключения к камерам, управления ими, просмотра отснятых видеоматериалов). Это платное приложение с пробным периодом использования в течение 15 дней, по завершении которого нужно будет оформить подписку.

Программа предназначена для установки на компьютеры под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит), а также эквивалентных серверных версий. Интерфейс приложения не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Blue Iris?

Программа Blue Iris предназначена для организации домашних и корпоративных систем видеонаблюдения, в рамках которых могут быть использованы любые разновидности камер (IP, Web-USB, аналоговые), способных передавать видеоизображение через сеть либо подключенных к оборудованию (например, к видеорегистратору), способное делать это.

Кроме того, при помощи Blue Iris можно удаленно просматривать изображение с монитора компьютера, на который установлена данная программа.

Функции программы Blue Iris

Программа Blue Iris имеет довольно большое количество функций, при помощи которых можно организовать по-настоящему профессиональную систему видеонаблюдения. Вот лишь ключевые моменты:

Просмотр изображений с камер, равно как и просмотр экрана компьютера, можно осуществлять не только при помощи данной программы, но и через браузер и мобильное приложение.

Полная поддержка управляемых PTZ-камер. Blue Iris позволяет управлять такими камерами различными способами: при помощи кнопок в интерфейсе, клавиатуры, а также USB-джойстика (в т.ч. игрового).

Возможность прослушивания звука с камер, а передача через встроенный в них динамик голосовых сообщений.

Наличие мощных автоматизированных функций обнаружения движения и звука с рядом настроек (например, можно вручную указывать зоны, при обнаружении движения в которых программа не будет никак реагировать).

Отправка уведомления на компьютер, телефон, почту и т.д. в случаях, если в охраняемую зону было совершено проникновение.

Наличие встроенной системы авторизации (логин/пароль) для контроля удаленного доступа к программе. Здесь можно создавать профили пользователей и настраивать права доступа к Blue Iris индивидуально для каждого из них. Например, можно задать расписание с указанием дней недели и/или времени суток, в течение которых доступ к программе будет открыт для того или иного пользователя.

Возможность автоматического распределения отснятых видеоматериалов по пользовательским папкам и создания условий для их автоматического удаления или перемещения (например, на другой диск). В качестве такого условия может быть достижение размера всех видео определенного значения и/или окончание времени хранения.

Отдельно отметим поддержку программой Blue Iris онлайн-сервиса по распознаванию государственных номеров автомобилей Platerecognizer.com. Даже если номер авто попал в кадр под углом и имеет плохую видимость, данная функция все равно сможет распознать его и представить в текстовом виде.