SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Blue Iris

Blue Iris

Программа для создания систем видеонаблюдения

3,1 (25)
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Актуальная версия 6.1.4.0
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История изменений

Версия 6.1.4.0

  • Добавлено новое «fisheye dewarp» для Viewer; для Live оно появится позже.
  • Улучшены скорость и экономичность при экспорте, воспроизведении и показе видео в реальном времени.
  • Команда /admin для правил AI Object Tracker; добавлена новая команда MQTT /admin.
  • Сильно переработано окно Status/Overview.
  • Windows.ML заменяет DirectML для встроенного AI; добавлена поддержка OpenVINO, Nvidia Tensor Cores и других вариантов.
  • Веб-сервер теперь может отдавать изображения WebP вместо JPEG.
  • Добавлена поддержка BVR-файла как источника камеры для записанного контента, тестов и настройки.
  • Улучшена точность распознавания номеров за счёт пред- и постобработки.
  • Клипы с подтверждёнными тревогами можно автоматически переносить в приоритетную группу.
  • Во вкладке Zones можно задавать имена зонам; настройки вынесены из детектора движения.
Предыдущие версии (3)
  1. Версия 6.1.3.14
  2. Версия 6.1.3.13
  3. Версия 6.1.3.4
    • Существенно переработано окно Status/Overview.
    • Встроенный ИИ переведён с DirectML на Windows.ML с поддержкой OpenVINO, Nvidia Tensor Cores и других ускорителей.
    • Веб-сервер теперь может создавать изображения WebP вместо JPEG.
    • Файлы BVR теперь можно использовать как источник камеры для записанного видео, тестирования и настройки.
    • Улучшена обработка автомобильных номеров до и после распознавания для повышения точности и читаемости.
    • Добавлено автоматическое перемещение клипов с подтверждёнными тревогами для приоритетного управления.
    • Во вкладке Zones теперь можно задавать названия зон; их настройка перенесена из параметров детектора движения.
    • Улучшено отслеживание объектов ИИ: добавлена оценка скорости и положения и улучшена работа при разной частоте анализа.
    • Добавлено временное облачное хранилище Blue Iris для изображений push-уведомлений.
    • Добавлена передача событий DVR через ONVIF.

Оценки программы

3,1

25 оценок Оценок пока нет

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