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Wireshark

Wireshark

Программа для перехвата и анализ сетевого трафика

2,8 (12)
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Актуальная версия 4.6.9
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История изменений

Версия 4.6.9

  • Исправлено множество уязвимостей, из-за которых Wireshark мог аварийно завершаться или зацикливаться при разборе данных: ZigBee ZCL, SCTP, TTL, PEAK CAN TRC, IEEE C37.118 Synchrophasor, SPDY, Microsoft Network Monitor, CSN.1, MBIM, Sharkd, Frame, USB HID, RF4CE, TIFF, X11, IEEE 802.11, Catapult DCT2000 и других.
  • Исправлены ошибки в разборе и декодировании данных DICOM, F1AP, LBMC, LoRaWAN, RTPS, PKCS12, OpenFlow, SMB, QUIC, SGP.32, UMTS FP и X11.
  • Исправлены проблемы в обработке захватов и файлов: BLF, Network Monitor, pcapng, PEAK TRC, Toshiba и TTL.
  • Исправлена проверка GREASE-значений при расчёте JA4.
  • Исправлены ошибки в Bluetooth AVCTP, включая обработку составных сообщений.
  • Исправлен обработчик профилей: устранён сбой и возможное выполнение кода при импорте профиля.
  • Исправлены ошибки в DICOM Export Objects, включая переполнение длины и запись за пределы памяти.
  • Исправлены ошибки в DFVM, PKCS12, AKP, BT AVCTP, FP Hint и F1AP.
  • Исправлена сборка и работа с данными захватов Windows-уровня, включая ошибку, из-за которой File Capture Properties мог работать очень медленно и зависать в Windows.
  • Исправлены прочие сбои и утечки памяти в разных dissector'ах и утилитах Wireshark.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 4.6.8
    • Исправлены уязвимости, которые могли приводить к сбоям при разборе сетевых протоколов и файлов захвата.
    • Исправлена проблема, из-за которой окно свойств файла захвата могло сильно тормозить или зависать в Windows.
    • Исправлены ошибки разбора данных в TCP, 5G NAS, H.245, X.509 и других протоколах.
    • Обновлена поддержка ряда протоколов, включая Bluetooth, Kerberos, SSH, RRC и X.509.
    • Обновлена поддержка файлов захвата, включая BLF, pcapng, ERF, RTPDump и другие форматы.

Оценки программы

2,8

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