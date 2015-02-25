Программа Wireshark предназначена для перехвата и анализа трафика, проходящего через тот или иной сетевой интерфейс. Данное приложение считается лучшим в своем роде, т.к. оно позволяет побайтно просматривать структуру передаваемых пакетов, генерируемых широким спектром сетевых протоколов.

Как пользоваться программой Wireshark?

Приложение Wireshark имеет логически понятный пользовательский интерфейс и достаточно простое управление. Сразу после запуска программа сканирует сетевые интерфейсы компьютера и отображает их наименование. Для начала перехвата трафика пользователю достаточно выбрать требуемое соединение с сетью.

Программа Wireshark способна перехватывать все пакеты, проходящие через выбранный интерфейс, в режиме реального времени. Кликнув по одному из пакетов, пользователь сможет узнать сетевой протокол, адрес отправителя и назначение, размер в байтах, время отправки/получения, содержимое в шестнадцатеричном формате и всю остальную техническую информацию.

Также пользователю доступны разнообразные фильтры, позволяющие отсеять неинтересные ему в данный момент пакеты. Отфильтровать трафик можно по любому из свойств пакета. Также можно задавать маску поиска, используя соответствующие команды.

Одна из важных особенностей программы Wireshark — возможность перехвата передаваемых/принимаемых пакетов до того, как они будут отправлены в сеть. Другими словами, приложение позволяет прочесть пакет в том виде, в котором он был сгенерирован тем или иным приложением, т.е. до перерасчета суммы и выполнения любых других операций над ними.

Программа Wireshark призвана стать мощным инструментом в арсенале системного администратора или специалистов, занимающихся обеспечением безопасности работы частных сетей. При помощи этого приложения можно выявлять ошибки и "дыры" в работе сети для предотвращения сбоев или сетевых атак, ускорения передачи данных и выполнения множества других задач.

Приложение Wireshark распространяется по лицензии GNU GPL 2 — это абсолютно бесплатная программа с открытым исходным кодом. Она работает без сбоев и в полную мощность во всех версиях ОС Windows. Существует 32 и 64-битная версия программы Wireshark.