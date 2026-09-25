EA App (бывшее название Origin) — бесплатная программа для Windows и Mac OS, необходимая для того, чтобы играть в игры EA. Создателями приложения является компания EA, известная всем геймерам по играм FIFA, NHL, Battlefield, UFC и Need For Speed.

С помощью Origin можно приобретать игры для ПК через интернет и скачивать их, не покупая диск. Это очень удобно, ведь пользоваться приложениями можно на любом компьютере. Для этого достаточно ввести свой логин и пароль от учетной записи сервера.

Все приобретенные игры будут сразу получать обновления, а сохранения будут храниться в облаке. Программа интегрируется с XBox Live и PlayStation Network.

Отметим, что есть и другие программы для скачивания игр.

EA App — что это за программа?

Скачивание, установка, покупка и активация игр от EA.

Возможность скачать бесплатные и пробные версии игр.

Запуск игр с любого компьютера под одним аккаунтом.

Общение с друзьями во время игр.

Просмотра сайтов прямо из игр.

Оформления предварительных заказов на игры по выгодным ценам.

Дистрибутив программы Origin подходит под 64- и 32-битную архитектуру Windows 7, 8, 8.1 и 10 (а также некоторые версии Windows Vista). Некоторые провайдеры блокируют игровые сервера Origin.

Обычно регистрация в Origin проходит или через само приложение, или на официальном сайте. Под регистрацией понимается и создание учетной записи в Origin. Установка программы не занимает много времени и места.

Почему долго загружаются игры из магазина EA App?

Скорость скачивания игр зависит от пропускной способности интернет-канала компьютера, на котором установлена программа Origin. Если пользователь имеет широкополосный доступ в интернет, но игры при этом скачиваются медленно, возможно, имеют место ограничения со стороны системного администратора или провайдера на скачивание игр с ресурсов Origin.

Падение скорости также может быть связано с сетевыми неполадками на стороне пользовательского компьютера или маршрутизатора (роутера), действиями вредоносных программ или ограничениями брандмауэра (фаервола).

При скачивании игр в Origin загрузка зависает на отметке в 4 Гб (Gb). Как это исправить?

Остановка загрузки на отметке в 4 Гб возникает в случаях, когда жесткий диск или локальный диск, на который происходит скачивание, отформатирован в формате FAT32. Чтобы определить, в каком формате отформатирован диск, в «Проводнике Windows» кликните правой кнопкой мыши по «Локальному диску» (C, D, E и т.д.), выберите из выпадающего списка пункт «Свойства». В открывшемся окне во вкладке «Общие» можно посмотреть тип файловой системы (указано напротив надписи «Файловая система»).

Для устранения этой проблемы локальный диск следует отформатировать в формате NTFS. Однако это приведет к удалению всех хранящихся на нем данных. Если же на компьютере всего 1 локальный диск, на который установлена операционная система, то сменить тип его файловой системы можно только в процессе установки ОС.

Почему не устанавливается ни одна игра из магазина Origin?

Наиболее распространенных причин, из-за которых пользователи сталкиваются с этой проблемой, две:

Некорректная установка клиента Origin, повреждение/удаление отдельных файлов программы, некорректные системные настройки. Для устранения подобных неполадок обычно помогает переустановка клиента Origin. Но в редких случаях проблема может потребовать выполнение отката системы к контрольной точке восстановления, полного восстановления (сброс до заводских настроек) или даже переустановки ОС. Отсутствие у клиента Origin и/или учетной записи пользователя прав на установку игр.

Для устранения проблем, связанных с отсутствием прав, сначала следует попробовать запустить Origin от имени администратора: кликните правой кнопкой по ярлыку программы и выберите из контекстного меню пункт «Запуск от имени администратора». Если на экране отобразится окно с запросом ввода пароля, тогда следует обратиться за помощью к администратору компьютера.

Также можно попробовать изменить параметры «Контроля учетных записей Windows». Нажмите на клавиатуре клавиши «Win + S», введите в отобразившуюся поисковую строку запрос «UAC», кликните по обнаруженному элементу «Изменение параметров контроля учетных записей». В открывшемся окне переведите ползунок в положение в самое нижнее положение и нажмите «ОК».

Сохранится ли прогресс прохождения игр в Origin при смене компьютера?

Все игры, приобретенные из магазина Origin, сохраняются не только на компьютере, но и в облачном хранилище на удаленном сервере. Если вы сменили компьютер или, например, жесткий диск, на котором установлена игра, вам нужно заново установить Origin, авторизоваться в клиенте и скачать игру. По окончанию всех процедур вы сможете продолжить игру с точки последнего сохранения.

Почему в Origin возникает ошибка 0xc000007b и как ее исправить?

Ошибка 0xc000007b — одна из наиболее часто встречающихся ошибок, возникающих при попытке запуска клиента Origin. Причина — повреждение/отсутствие системных файлов Windows, имеющих отношение к работе программы. Также причиной может являться повреждение реестра Windows либо некорректные параметры в тех записях реестра, что относятся к клиенту Origin.

Ошибка 0xc000007b может возникнуть вследствие действий вредоносных программ, некорректной установки тех или иных драйверов (в первую очередь — драйвера видеокарты), очередного обновления Windows. Для устранения ошибки может помочь:

Переустановка клиента Origin.

Переустановка/обновление драйверов видеокарты.

Переустановка/обновление библиотек Microsoft Visual C++ и/или .NetFramework (скачать библиотеки можно с официального сайта Microsoft).

Замена DLL-библиотек: mfc100.dll, mfc100u.dll, msvcp100.dll, msvcr100.dll, xinput1_3.dll (можно скачать с сайта dll.ru). Данные файлы следует размещать в папках «C:/Windows/System32» и/или «C:/Windows/ SysWOW64» (вместо «C:» в вашем случае может быть другая буква, обе папки находятся на локальном диске, куда установлена система). Файлы размещать с заменой, предварительно сделав резервную копию заменяемых файлов.

Зачем нужен детский аккаунт Origin?

В системе Origin предусмотрена возможность создания учетных записей для детей. Такие аккаунты имеют ограничения:

Невозможность играть в сетевые многопользовательские игры.

Нельзя приглашать в игру друзей и общаться с ними, равно как и владельцу «Детского аккаунта» нельзя отправить приглашение на добавление в друзья.

Нельзя покупать и загружать из магазина Origin игры.

Однако родители могут воспользоваться средствами «Родительского контроля», с помощью которых ребенку можно будет разрешить играть в некоторые игры, в т.ч. и в многопользовательском режиме.

Можно ли «Детскую» учетную запись Origin перенести в разряд «Взрослых» учетных записей?

При достижении совершеннолетнего возраста в стране проживания пользователь может сменить «Детскую» учетную запись на «Взрослую». После этого с учетной записи все ограничения будут сняты автоматически.