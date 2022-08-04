Steam — популярный электронный сервис распространения компьютерных игр и приложений. Он принадлежит известному разработчику игр Valve, который создал культовую серию Half-Life, Counter-Strike, Portal и DOTA 2. Программа поддерживается на аппаратных платформах Windows, Mac OS, Linux, Ubuntu, Android, iOS и частично PlayStation 3. Интерфейс переведен на 26 языков, включая русский.
Сервис предназначен для распространения многих популярных компьютерных игр. Steam выполняется функции покупки и загрузки игр, приобретения и активации внутриигровых покупок, загрузки обновлений и распространению важных для геймеров новостей.
Приложение Steam доступно для смартфонов на Android и iOS.
Зачем нужен Steam?
- Полная защита авторских прав на программное обеспечение.
- Отказ от цифровых носителей и необходимости постоянно вставлять диски с игрой в дисковод.
- Общий аккаунт для всех игр, позволяющий в любом месте заходить в игру под своим профилем.
- Наличие рейтингов лучших игроков.
- Любую игру или программу, распространяемую в Steam, можно купить в качестве подарка другу.