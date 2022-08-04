Steam — популярный электронный сервис распространения компьютерных игр и приложений. Он принадлежит известному разработчику игр Valve, который создал культовую серию Half-Life, Counter-Strike, Portal и DOTA 2. Программа поддерживается на аппаратных платформах Windows, Mac OS, Linux, Ubuntu, Android, iOS и частично PlayStation 3. Интерфейс переведен на 26 языков, включая русский.

Сервис предназначен для распространения многих популярных компьютерных игр. Steam выполняется функции покупки и загрузки игр, приобретения и активации внутриигровых покупок, загрузки обновлений и распространению важных для геймеров новостей.

Приложение Steam доступно для смартфонов на Android и iOS.

Зачем нужен Steam?