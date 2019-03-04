SoftSalad СОФТСАЛАТ

Облачные хранилища

Облачные хранилища — специальные программы для хранения любых файлов в облачном пространстве. Загрузка фотографий, документов, проектов и любых данных в облачные сервисы.

Найдено 9 программ

Диск-О:
Диск-О: 24.09.0159

Программа для объединения всех облачных сервисов на ПК

Рейтинг 3,8 из 5 3,8
Яндекс.Диск
Яндекс.Диск 3.2.51.5210

Облачное хранилище файлов от Яндекса

Рейтинг 3,4 из 5 3,4
Dropbox
Dropbox 274.4.4905

Облачное хранилище и синхронизация данных

Рейтинг 4,3 из 5 4,3
OneDrive
OneDrive 26.183.0920.0005

Бесплатное хранение и синхронизация файлов и папок

Рейтинг 3,8 из 5 3,8
Google Drive
Google Drive 132.0.0.0

Облачное хранилище для файлов и фотографий

Рейтинг 3,9 из 5 3,9
Nextcloud
Nextcloud 35.0.0

Программа для создания и использования облачного хранилища

Рейтинг 1,0 из 5 1,0
Internxt
Internxt 1.9.9

Сервис облачного хранения файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
MEGASync (MEGA.nz)
MEGASync (MEGA.nz) 1.0

Программа-клиент облачного хранилища MEGA.nz

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
Webstorage
Webstorage 2.4.3.612

Программа-клиент облачного хранилища "Asus Webstorage"

Рейтинг 4,5 из 5 4,5