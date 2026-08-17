PuTTY — программа для удаленного подключения к сетевому оборудованию (от роутеров до серверов) и компьютерам по различным сетевым протоколам, включая SSH (Secure Shell), Telnet (Teletype Network) и Rlogin (Remote Login). Утилита распространяется абсолютно бесплатно, поддерживается ОС Windows XP и выше (имеются отдельные версии под системы 32 и 64 бит), интерфейс выполнен на английском языке.
Зачем нужна программа PuTTY?
Основное предназначение программы PuTTY — реализация клиентской части сеанса связи между двумя машинами: клиентом (ПК, на котором запущена утилита PuTTY) и сервером (ПК или сетевое оборудование, к которому осуществляется подключение). Простой пример использования программы:
- Пользователь запускает PuTTY на своем офисном компьютере под управлением Windows, настраивает программу для подключения к своему домашнему ПК под управлением Linux.
- Утилита PuTTY запускает на компьютере терминал (командную строку), через которую пользователь может отправлять команды (соответствующие используемому протоколу удаленного доступа) на свой роутер.
- PuTTY не просто отправляет команды "в пустую", но и принимает ответ от удаленного сервера. Таким образом, программа позволяет работать с Linux-компьютером так, как если бы пользователь находился непосредственно перед ним.
Примеров использования PuTTY можно привести множество. Если сетевое оборудование, к которому выполняется подключение, поддерживает тот или иной протокол удаленного доступа, то утилита PuTTY сможет обеспечить пользователя необходимым функционалом для управления им.
Настройки и команды PuTTY
Практически все функциональные возможности программы сводятся к ее способности взаимодействовать с тем или иным протоколом удаленного доступа. В настоящий момент PuTTY полностью поддерживает следующие протоколы связи:
- SSH-1 и SSH-2. Поддерживается аутентификация на серверах с открытыми ключами RSA и DSA. Возможен импорт и экспорт личных ключей SSH-2 формата OpenSSH и ssh.com. Для выполнения этой задачи используется отдельная утилита «Puttygen», устанавливающаяся на компьютер вместе с основной программой.
- Telnet. Протокол, чаще всего использующийся для подключения к интерфейсу командной строки различных операционных систем, включая Windows. Все нюансы использования Telnet учтены в PuTTY.
- Сетевой протокол, служащий для подключения к компьютерам и сетевому оборудованию под управлением UNIX-систем. PuTTY — одна из лучших (если не самая лучшая) программ, обеспечивающих взаимодействие между Windows-ПК и UNIX-системами.
- Serial. Последовательный порт (или COM-порт, RS-232). Одно из предназначений утилиты PuTTY — подключение и управление локальным оборудованием, подключающимся к компьютеру посредством COM-портов. К такому оборудованию относятся, например, ИБП (источники бесперебойного питания), кассовые аппараты, разнообразные приборы систем безопасности (к примеру, стационарные металлоискатели) и многое другое. Кроме того, программа PuTTY способна эмулировать компьютерные терминалы (TTY) — специализированные физические устройства для подключения к локальному/удаленному компьютеру или компьютерному оборудованию по RS-232.
- Raw. Т.н. «сырые сокеты» — особый вид сокетов, применяющийся, например, при тестировании разрабатываемого сетевого оборудования или приложения.
- SCP (Secure Copy). Сетевой протокол, применяющийся для копирования файлов с/на удаленный компьютер по защищенному протоколу SSH. Для запуска сеанса связи SCP используется отдельная программа «PSCP», устанавливающаяся вместе с PuTTY.
- SFTP (SSH File Transfer Protocol). Протокол копирования и выполнения других операций (создание, удаление, переименование и т.д.) над файлами, хранящимися на удаленных FTP-серверах. Как и в предыдущем случае, для работы с SFTP используется отдельная утилита «PSFTP».
Клиент PuTTY устроен таким образом, что каждый из перечисленных (и не упомянутых) протоколов может быть тонко настроен пользователем в зависимости от конкретной ситуации. Сама возможность выполнения этих настроек говорит об универсальности применения утилиты PuTTY.