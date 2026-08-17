SoftSalad СОФТСАЛАТ
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PuTTY

PuTTY

Клиент для сетевых протоколов удаленного доступа SSH, Telnet, Rlogin и других

3,4 (5)
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Актуальная версия 0.85
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Скриншоты

История изменений

Версия 0.85

  • Исправлена уязвимость в Pageant, которую можно было вызвать удаленно.
  • Исправлена ошибка переполнения буфера при использовании некоторых режимов шифрования OpenSSH.
  • Исправлена ошибка переполнения буфера при расшифровке специально созданного приватного ключа.
  • Исправлены проблемы, из-за которых сервер или перехватчик соединения могли вызвать зацикливание или чрезмерное потребление памяти.

Оценки программы

3,4

5 оценок Оценок пока нет

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