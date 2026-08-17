PuTTY — программа для удаленного подключения к сетевому оборудованию (от роутеров до серверов) и компьютерам по различным сетевым протоколам, включая SSH (Secure Shell), Telnet (Teletype Network) и Rlogin (Remote Login). Утилита распространяется абсолютно бесплатно, поддерживается ОС Windows XP и выше (имеются отдельные версии под системы 32 и 64 бит), интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа PuTTY?

Основное предназначение программы PuTTY — реализация клиентской части сеанса связи между двумя машинами: клиентом (ПК, на котором запущена утилита PuTTY) и сервером (ПК или сетевое оборудование, к которому осуществляется подключение). Простой пример использования программы:

Пользователь запускает PuTTY на своем офисном компьютере под управлением Windows, настраивает программу для подключения к своему домашнему ПК под управлением Linux.

Утилита PuTTY запускает на компьютере терминал (командную строку), через которую пользователь может отправлять команды (соответствующие используемому протоколу удаленного доступа) на свой роутер.

PuTTY не просто отправляет команды "в пустую", но и принимает ответ от удаленного сервера. Таким образом, программа позволяет работать с Linux-компьютером так, как если бы пользователь находился непосредственно перед ним.

Примеров использования PuTTY можно привести множество. Если сетевое оборудование, к которому выполняется подключение, поддерживает тот или иной протокол удаленного доступа, то утилита PuTTY сможет обеспечить пользователя необходимым функционалом для управления им.

Настройки и команды PuTTY

Практически все функциональные возможности программы сводятся к ее способности взаимодействовать с тем или иным протоколом удаленного доступа. В настоящий момент PuTTY полностью поддерживает следующие протоколы связи:

SSH-1 и SSH-2. Поддерживается аутентификация на серверах с открытыми ключами RSA и DSA. Возможен импорт и экспорт личных ключей SSH-2 формата OpenSSH и ssh.com. Для выполнения этой задачи используется отдельная утилита « Puttygen », устанавливающаяся на компьютер вместе с основной программой.

», устанавливающаяся на компьютер вместе с основной программой. Telnet. Протокол, чаще всего использующийся для подключения к интерфейсу командной строки различных операционных систем, включая Windows. Все нюансы использования Telnet учтены в PuTTY.

Сетевой протокол, служащий для подключения к компьютерам и сетевому оборудованию под управлением UNIX-систем. PuTTY — одна из лучших (если не самая лучшая) программ, обеспечивающих взаимодействие между Windows-ПК и UNIX-системами.

Serial. Последовательный порт (или COM-порт, RS-232). Одно из предназначений утилиты PuTTY — подключение и управление локальным оборудованием, подключающимся к компьютеру посредством COM-портов. К такому оборудованию относятся, например, ИБП (источники бесперебойного питания), кассовые аппараты, разнообразные приборы систем безопасности (к примеру, стационарные металлоискатели) и многое другое. Кроме того, программа PuTTY способна эмулировать компьютерные терминалы (TTY) — специализированные физические устройства для подключения к локальному/удаленному компьютеру или компьютерному оборудованию по RS-232.

Raw. Т.н. «сырые сокеты» — особый вид сокетов, применяющийся, например, при тестировании разрабатываемого сетевого оборудования или приложения.

SCP (Secure Copy). Сетевой протокол, применяющийся для копирования файлов с/на удаленный компьютер по защищенному протоколу SSH. Для запуска сеанса связи SCP используется отдельная программа « PSCP », устанавливающаяся вместе с PuTTY.

», устанавливающаяся вместе с PuTTY. SFTP (SSH File Transfer Protocol). Протокол копирования и выполнения других операций (создание, удаление, переименование и т.д.) над файлами, хранящимися на удаленных FTP-серверах. Как и в предыдущем случае, для работы с SFTP используется отдельная утилита «PSFTP».

Клиент PuTTY устроен таким образом, что каждый из перечисленных (и не упомянутых) протоколов может быть тонко настроен пользователем в зависимости от конкретной ситуации. Сама возможность выполнения этих настроек говорит об универсальности применения утилиты PuTTY.