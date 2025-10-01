NetBalancer — программа для распределения объема интернет-трафика между активными приложениями с возможностью ограничения скорости передачи данных для них и другими функциями.
Приложение предназначена для операционных систем Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит), распространяется по условно-бесплатной модели (бесплатной пробной версией можно пользоваться в течение на 15 дней), имеет англоязычный интерфейс.
Зачем нужна программа NetBalancer?
С помощью утилиты NetBalancer пользователи могут устанавливать ограничения на прием и отдачу данных, устанавливать приоритеты сетевой активности, а также полностью блокировать трафик для выбранных приложений. Есть возможность управления отдельными процессами: собирать статистику и показывать список открытых соединений для каждого из них. Также программа NetBalancer дает возможность контролировать выбранные сетевые адаптеры и устанавливать лимиты трафика для компьютеров, которые работают в одной локальной сети. Доступен встроенный планировщик задач, позволяющий задавать сетевые настройки для приложений/процессов по расписанию.
Функции программы NetBalancer
Основные функции, которые доступны в программе NetBalancer:
- Редактирование приоритетов. Каждому активному процессу можно задать приоритет: для загрузки и отправки данных. Для этого нужно выбрать приоритет из доступного списка: высокий, обычный, низкий. Есть параметр Custom. Он дает возможность установить значения скорости вручную: лимиты, задержку, джиттер (фазовое дрожение). В редакторе приоритетов можно активировать дополнительную опцию: применить ограничения для каждого соединения отдельно.
- Сетевые адаптеры. В этом разделе программы NetBalancer, пользователи могут контролировать свойства сетевых адаптеров. Здесь доступна функция загрузки приоритетов из отдельного файла как для Ethernet-соединений, так и для беспроводных сетей Wi-Fi.
- Соотношение приоритетов. Данная опция задает разницу в скорости между приложениями с разными приоритетами сети. Чем выше этот показатель, тем больше разница в скорости: например, если у приложения uTorrent стоит высокий приоритет, а у Google Chrome — низкий, то большая часть скорости будет отдаваться uTorrent (загрузка и передача данных).
- Установка фильтров. С помощью утилиты NetBalancer, пользователи могут создавать фильтры для трафика. Чтобы выполнить данную операцию, необходимо указать название фильтра, выбрать адаптер интернет-соединения (беспроводная сеть, Ethernet, локальная сеть), указать направление трафика и задать основные параметры для сетевых адаптеров (MAC-адрес, протокол Ether Type, IP-адреса и т.д.)
- Создание правил. Пользователи могут создать или отредактировать правило для сетевого адаптера. Например, ежемесячное или еженедельное ограничение интернет-трафика, «свободный» трафик на выходных или ночью (в указанные дни или ночное время, интернет-трафик не будет расходоваться). Есть возможность создания «пустого» правила с нуля с указанием всех необходимых параметров вручную.
- Блок-лист. Этот инструмент используется для создания списка диапазонов IP-адресов, которые можно использовать для создания новых правил. Чем больше список, тем выше нагрузка на оперативную память. Поэтому разработчики утилиты рекомендуют использовать небольшие списки, чтобы избежать проблем со снижением производительности системы.
- Синхронизация данных. У программы NetBalancer есть собственное облачное хранилище. Здесь можно сохранять все параметры и настройки — они не пропадут после переустановки системы или замены компьютера. Для настройки синхронизации, нужно зарегистрировать новый аккаунт в облачном сервисе и активировать данную опцию в настройках (указав логин и пароль от Cloud Sync).
- Статистика. Этот инструмент используется для просмотра подробной статистики об интернет-трафике. Здесь отображается информация о загрузке и передаче данных. Информация предоставляется в формате графика. Пользователи могут выбрать период времени, за который нужно показать данные. Например, за последние 24 часа, неделю или месяц. Можно посмотреть детальную статистику по часам.
- Лог событий. В этом разделе можно посмотреть журнал событий по каждому активному процессу, который имеет доступ к интернету. Например, здесь показана информация о времени начала и остановки процесса. Также, отображаются данные об открытии и закрытии соединений. У некоторых приложений — например, Google Chrome — отображается страна и IP-адрес. Все данные в этом разделе обновляются в автоматическом режиме.