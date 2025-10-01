NetBalancer — программа для распределения объема интернет-трафика между активными приложениями с возможностью ограничения скорости передачи данных для них и другими функциями.

Приложение предназначена для операционных систем Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит), распространяется по условно-бесплатной модели (бесплатной пробной версией можно пользоваться в течение на 15 дней), имеет англоязычный интерфейс.

Зачем нужна программа NetBalancer?

С помощью утилиты NetBalancer пользователи могут устанавливать ограничения на прием и отдачу данных, устанавливать приоритеты сетевой активности, а также полностью блокировать трафик для выбранных приложений. Есть возможность управления отдельными процессами: собирать статистику и показывать список открытых соединений для каждого из них. Также программа NetBalancer дает возможность контролировать выбранные сетевые адаптеры и устанавливать лимиты трафика для компьютеров, которые работают в одной локальной сети. Доступен встроенный планировщик задач, позволяющий задавать сетевые настройки для приложений/процессов по расписанию.

Функции программы NetBalancer

Основные функции, которые доступны в программе NetBalancer: