Homedale — программа для сканирования беспроводных сетей Wi-Fi с целью сбора о них базовых технических данных, а также мониторинга мощностей сигналов в режиме реального времени. Это бесплатное программное обеспечение, не требующее установки. Программа работает на компьютерах под управлением Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Homedale?

Программа Homedale предназначена для сканирования беспроводного сетевого окружения с целью обнаружения всех точек доступа, доступных в радиусе действия Wi-Fi-адаптера компьютера. При помощи этого несложного приложения пользователь может мониторить изменения мощности сигналов от каждой из обнаруженных точек доступа Wi-Fi. Программа поддерживает сети стандарта 802.11a/b/g/n/ac/ax в частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц, используя каналы шириной 20, 40, 80 и 160 МГц. Прямо из программы можно подключаться к любой обнаруженной точке доступа.

Также в Homedale предусмотрена дополнительная функция определения местоположения пользовательского ПК, для чего в ней реализована поддержка GPS-устройств, подключаемых к компьютеру. Местоположение также может определяться при помощи бесплатных сервисов геолокации — «Геолокация Google» и «Служба Mozilla Location».

Функции программы Homedale

Не считая упомянутого выше функционала по определению местоположения компьютера, программа Homedale имеет 4 основные функции:

Отображение технических сведений о сетевых адаптерах, установленных на компьютере, причем как беспроводных (Wi-Fi), так и проводных (ДФТ): MAC и IP-адреса, шлюзы, версия используемого протокола IP и т.д. Отображение сведений о точках доступа. Это ключевая функция программы Homedale, предназначенная для сбора информации обо всех доступные в радиусе действия Wi-Fi-адаптера компьютера беспроводных точках доступа: мощность сигнала, тип шифрования, данные о канале связи, производитель, статус функции автоматического подключения WPS, уровень качества связи и другие данные. Всю собранную информацию программа сохраняет во внутренней базе данных, что позволяет пользователю, например, просматривать историю мощностей сигнала для каждой обнаруженной когда-либо точки доступа. Визуальный мониторинг мощности сигнала. Программа Homedale строит график, отображающий изменения значений уровня сигнала в дБм во времени для выбранных пользователем точек доступа. В настройках программы можно задать диапазон дБм, что позволит исключить из графика не интересующие пользователя уровни сигнала. Визуальный мониторинг частот точек доступа. Утилита отображает в режиме реального времени зависимость используемых каждой точкой доступа частот и значений уровня сигнала. Визуализация использования каналов отображается для диапазона 2,4 ГГц и диапазона 5 ГГц в пределах трех групп каналов: «32-68», «96-173» и «183-196».

Отдельно отметим функцию звуковых уведомлений при обнаружении программой новых точек доступа.