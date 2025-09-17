Prey — программа для отслеживания местоположения компьютера (как правило, мобильного) через интернет с возможностью его удаленной блокировки, шифрования или удаления хранящейся на нем информации. Это условно-бесплатное программное обеспечение. Существующая для бесплатного использования версия имеет некоторые функциональные ограничения. У программы отсутствует привычный пользовательский интерфейс, и вообще нет видимых окон — она работает в фоновом режиме и управляется из личного кабинета с сайта разработчиков (интерфейс сайта не имеет перевода на русский язык).

Приложение подходит для установки на компьютеры под управлением Windows 7/8/8.1/10 (предусмотрены раздельные версии для 32-х и 64-битных систем).

Как работает программа Prey?

Как отмечалось вначале, у программы Prey полностью отсутствует пользовательский интерфейс. Она запускается сразу после установки и работает в фоновом режиме. Сделано это специально для того, чтобы злоумышленник, похитивший компьютер, не смог понять, что устройство отслеживается. Тем не менее, в «Диспетчере задач» Windows отображается процесс (правда, под другим именем), по факту существования которого можно определить, что компьютер все же отслеживается (но для этого злоумышленник все же должен знать, что этот процесс принадлежит именно программе Prey).

Будучи запущенным, приложение Prey может выполнять на компьютере различные задачи, заранее определенные пользователем из личного кабинета, куда можно попасть после регистрации на официальном сайте разработчиков. Для работы некоторых функций программе требуется доступ в интернет, но есть и такие, что выполняются оффлайн в автоматическом режиме по расписанию.

Функции и возможности Prey

Все доступные функции Prey разделены разработчиками на 3 группы: отслеживание местоположения, обеспечение безопасности компьютера и защита хранящихся на нем данных.

Функции отслеживания местоположения

Базовая функция программы Prey — определение координат местоположения компьютера с их отображением в личном кабинете. И в этом плане приложение имеет несколько особенностей:

При активации пользователем опции активного слежения программа будет вести журнал перемещения компьютера, записывая в него координаты, которые будут отражены в личном кабинете сервиса на интерактивной карте.

Для определения местоположения программа использует комбинированные методы отслеживания — GPS (если соответствующий модуль установлен в ноутбук), Wi-Fi-триангуляция и GeoIP (определение местоположения по IP-адресу).

Пользователь может отметить на карте определенные географические зоны, при выходе ноутбука из которых программа будет определенным образом реагировать — отправит уведомление на телефон (при установке соответствующего приложения) или, к примеру, заблокирует компьютер.

Специальная функция сбора доказательств хищения ноутбука, активируемая вручную пользователем из личного кабинета, составляет подробные отчеты именами точек доступа Wi-Fi, которые смог определить Wi-Fi-модуль компьютера, создает снимки с веб-камеры, собирает технические сведения комплектующих компонентов ПК.

Функции обеспечения безопасности компьютера

Программа Prey способна выполнять ряд действий в автоматическом режиме либо по запросу пользователя из личного кабинета:

Блокировка экрана с помощью пароля, что сделает невозможным использование компьютера.

Активация 30-секундной сигнализации, которую никак нельзя отключить, что поможет найти ноутбук, если похититель не успел уйти далеко.

Отправка текстовых сообщений на компьютер (например, с просьбой вернуть его или предупредить об ответственности).

Возможность автоматизации вышеперечисленных действий при входе ноутбука в заранее заданную на карте географическую зону и/или выходе из нее, а также при возникновении определенных событий (например, низкий заряд батареи, подключение USB-флешки, отключение от сети и др.)

Также пользователь может включать и выключать защиту по определенным датам, дням недели или часам.

Функции защиты данных

В список функциональных возможностей программы Prey по части защиты данных входят:

Удаленное удаление заранее выбранных пользователем файлов.

Возможность удаленной загрузки с ноутбука выбранных файлов в облачное хранилище Prey с целью предотвращения их утери при краже компьютера.

Возможность удаленного шифрования всех данных на любых локальных дисках путем активации в Windows функции Bitlocker (работает только на компьютерах под управлением Windows 10).

Стоимость подписки на сервис Prey

На момент написания обзора стоимость подписки для физических лиц на сервис Prey составляла $3 (5 устройств) в месяц. Для одного устройства приграмма Prey - Бесплатна. В качестве отслеживаемых программой устройств могут являться не только компьютеры, но и мобильные устройства под управлением iOS и Android.