SoftSalad СОФТСАЛАТ

Загрузки

В категории "Загрузки" доступен широкий выбор программ, предназначенных для загрузки самого разного контента из интернета на локальный компьютер.

Найдено 27 программ

ZipSoft
ZipSoft 2.3.1

Утилита для установки популярных программ для Windows

Рейтинг 3,6 из 5 3,6
Internet Download Manager
Internet Download Manager 6.43.15

Менеджер закачек

Рейтинг 4,5 из 5 4,5
Ubisoft Connect
Ubisoft Connect 174.2.0.13389

Программа для скачивания игр от Ubisoft

Рейтинг 3,1 из 5 3,1
Epic Games Launcher
Epic Games Launcher 20.3.3

Программа для скачивания игр из Epic Games Store

Рейтинг 3,8 из 5 3,8
Ummy Video Downloader
Ummy Video Downloader 1.10.3.0

Программа для скачивания видео и музыки с YouTube и других видеохостингов

Рейтинг 2,4 из 5 2,4
InstallPack
InstallPack 1.7.0.3900

Утилита для загрузки программ из интернета

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
Npackd
Npackd 1.26.9

Утилита для автоматической установки и обновления программ

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
Free Download Manager
Free Download Manager 6.19.1

Бесплатный менеджер загрузок

Рейтинг 3,3 из 5 3,3
Ninite
Ninite 2023 (0.1.1.1183)

Утилита для автоматической установки и обновления программ

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
Download Master
Download Master 6.24.1.1687

Ускорить загрузку файлов из интернета

Рейтинг 4,2 из 5 4,2
Auslogics Video Grabber
Auslogics Video Grabber 1.0.0.3

Программа для скачивания видео с видеохостингов, онлайн видео-сервисов и других источников

Оценок пока нет
Free TikTok Downloader
Free TikTok Downloader 1.0.4.602

Программа для скачивания видео из TikTok

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
4K Video Downloader
4K Video Downloader 4.16.3.4290

Программ для скачивания видео и аудио с YouTube и других видео/аудиохостинков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
Allavsoft Downloader
Allavsoft Downloader 3.23.3.7724

Программа для скачивания видео и музыки с различных сайтов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
GetSee
GetSee 2.7.7

Программа для скачивания фильмов, музыки, игр, аудиокниг

Рейтинг 3,1 из 5 3,1