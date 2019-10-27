ZipSoft 2.3.1

Утилита для установки популярных программ для Windows

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 3 недели назад

Internet Download Manager 6.43.15

Менеджер закачек

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 4 дня назад

Ubisoft Connect 174.2.0.13389

Программа для скачивания игр от Ubisoft

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 4 дня назад

Epic Games Launcher 20.3.3

Программа для скачивания игр из Epic Games Store

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 3 недели назад

Ummy Video Downloader 1.10.3.0

Программа для скачивания видео и музыки с YouTube и других видеохостингов

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 4 месяца назад

InstallPack 1.7.0.3900

Утилита для загрузки программ из интернета

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 8 месяцев назад

Npackd 1.26.9

Утилита для автоматической установки и обновления программ

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 2 года назад

Free Download Manager 6.19.1

Бесплатный менеджер загрузок

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 3 года назад

Ninite 2023 (0.1.1.1183)

Утилита для автоматической установки и обновления программ

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 3 года назад

Download Master 6.24.1.1687

Ускорить загрузку файлов из интернета

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 4 года назад

Auslogics Video Grabber 1.0.0.3

Программа для скачивания видео с видеохостингов, онлайн видео-сервисов и других источников

Оценок пока нет — 4 года назад

Free TikTok Downloader 1.0.4.602

Программа для скачивания видео из TikTok

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 5 лет назад

4K Video Downloader 4.16.3.4290

Программ для скачивания видео и аудио с YouTube и других видео/аудиохостинков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 5 лет назад

Allavsoft Downloader 3.23.3.7724

Программа для скачивания видео и музыки с различных сайтов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 5 лет назад

GetSee 2.7.7

Программа для скачивания фильмов, музыки, игр, аудиокниг