SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
SeaMonkey

SeaMonkey

Многофункциональная программ для работы в интернете

3,2 (5)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 2.53.24
Скачать 47 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

История изменений

Версия 2.53.24

  • Убрали неиспользуемый метод readRDFString
  • Исправлено закрытие всего окна Message Filter при отмене редактирования фильтра
  • Добавлена кнопка Home на главную панель инструментов SeaMonkey
  • Исправлено отображение дней в настройке еженедельного повтора календаря
  • Удалено использование globalOverlay.xul в DOM Inspector
  • Включены важные исправления безопасности из Firefox и Thunderbird ESR

Оценки программы

3,2

5 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о SeaMonkey