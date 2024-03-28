SeaMonkey — комплекс программ, состоящий из браузера (основная программа), почтового и IRC-клиента, редактора HTML, а также инструментов веб-разработчика — DOM-инспектора и JavaScript-отладчика. Это полностью бесплатное программное обеспечение, разработанное на базе Mozilla Suite и являющееся продолжением этого проекта. SeaMonkey имеет русифицированный интерфейс, подходит для запуска на компьютерах под управлением Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит).

Браузер SeaMonkey

Основным компонентом пакета SeaMonkey является браузер, запускающийся по умолчанию. При необходимости «основным» можно сделать любой другой компонент или даже сделать так, чтобы одновременно запускались все модули. Браузер создан на базе Mozilla Firefox довольно-таки старой версии («68.0» на момент написания обзора), однако это никак не сказывается на безопасности и обработке любых посещаемых пользователем сайтов. Проект SeaMonkey не заброшен — обновления периодически выходят, вместе с ними обновляется и базовый браузер.

От оригинального Mozilla Firefox, браузер SeaMonkey отличается:

Меньшее потребление ресурсов компьютера за счет упрощенного интерфейса.

Возможность скрытия/отображения отдельных элементов интерфейса — панелей меню, навигации, закладок, компонентов и т.д.

Видоизменное основное меню, обеспечивающее более быстрым доступом ко всем наиболее часто используемым настройкам.

Наличие различных дополнительных функций, как, например, поиск текста только в ссылках или возможность быстрого удаления личных данных в отдельном окне, вызываемом при помощи горячих клавиш.

Быстрое управление куками, изображениями, всплывающими окнами и т.д. применительно к открытому в данный момент в текущей вкладке сайту либо ко всем сайтам.

Возможность установки, т.н. «Полных тем», изменяющих не только цвета, но и интерфейс в целом.

Почтовый клиент SeaMonkey

Встроенный в SeaMonkey почтовый клиент позволяет не только получать и отправлять электронные письма, но и подключаться к блогам и новостным лентам, а также к серверам групп новостей через протокол NNTP. Касательно самого почтового клиента, то SeaMonkey полноценное приложение для работы с электронными письмами, отвечающее всем современным требованиям к подобному ПО.

Также в почтовый клиент встроен планировщик, позволяющий создавать и управлять событиями и задачами. Здесь также предусмотрен и календарь, который можно экспортировать в виде файла. Пользователь может и импортировать календари из файлов формата ICS (iCalendar) и CVS (Outlook).

Компоновщик (редактор HTML) SeaMonkey

В SeaMonkey предусмотрен простой и одновременно довольно мощный редактор HTML, именуемый компоновщиком. По сути, мы имеем дело с редактором WYSIWYG, обеспечивающим быстрым просмотром результата написания HTML-кода. У компоновщика довольно широкие возможности:

Предварительный просмотр HTML-страниц, свойственный любому WYSIWYG-редактору.

Быстрое переключение между двумя режимами редактирования — «HTML-теги» (предварительный просмотр с указанием использованных тегов рядом с HTML-объектами) и «Исходный код». В режиме «HTML-теги» можно изменять размеры HTML-объектов, из расположение, способы выравнивания и т.д.

Быстрая вставка наиболее часто используемых HTML-объектов — таблицы, списки, заголовки, блоки с изображениями и т.д.

Вставка HTML-форм — текстовые области, кнопки, метки, наборы полей и другие.

Вставка математических формул, букв и нестандартных символов.

Инструменты для работы с цветами и форматированным текстом.

Возможность публикации созданных страниц на сайте через протокол FTP.

Наличие инструментов для разработчиков, а именно — консоли ошибок и инспектора DOM.

Это далеко не все возможности HTML -редактора SeaMonkey.

Адресная книга SeaMonkey

Если вкратце, адресная книга SeaMonkey предоставляет возможность создания списка контактов с большим числом полей для заполнения. Можно импортировать адреса из файлов, как и сохранять созданные здесь в файлы CSV, TXT, TAB, VCF и LDIF. Адресная книга доступна из почтового клиента, что позволяет быстро находить E-mail-адреса для отправки писем.

IRC-клиент SeaMonkey

Любители IRC-чатов смогут быстро подключиться к любым IRC-каналам по известным им адресам либо, воспользовавшись встроенными в IRC-клиент популярным сетям, как Dalnet, Efnet и т.д. (всего их 10). В каждой из предварительно настроенной сети доступны сотни и даже тысячи разнообразных тематических каналов, которые можно найти в соответствующем поисковом модуле. Можно создавать и собственные каналы.