SoftPerfect WiFi Guard — программа для защиты локальных проводных и беспроводных сетей от несанкционированного доступа к ним. Приложение не является антивирусом или брандмауэром (фаерволом), все его действия носят рекомендательный характер. Основная (но не единственная) задача утилиты — сообщить владельцу локальной сети о подключении к ней новых устройств.
Программа SoftPerfect WiFi Guard работает по всех версиях Windows, начиная с XP. Поддерживаются системы 32-бит и 64-бит (для каждой разрядности ОС предусмотрена отдельная версия приложения). Интерфейс утилиты имеет перевод на русский язык.
Как работает SoftPerfect WiFi Guard?
Технически, SoftPerfect WiFi Guard — сетевой сканер, позволяющий обнаружить все подключенные к одной сети устройства. Для их обнаружения программа отправляет сетевые запросы на все возможные в пределах локальной сети IP-адреса. В случае если с какого-либо IP приходит встречный ответ, SoftPerfect WiFi Guard считывает дополнительные параметры устройства (MAC-адрес, название и т.п.) и выводит их на экран.
Первоначально утилита помечает все новые обнаруженные устройства как «неизвестные». Основываясь на полученной от программы информации, пользователю предстоит определить, есть ли у обнаруженного устройства доступ в сеть либо оно было подключено несанкционированно. В любом случае SoftPerfect WiFi Guard не блокирует работу найденного «неизвестного» сетевого оборудования, но пользователь может самостоятельно сделать это (например, в настройках своего роутера заблокировать доступ по IP и/или MAC-адресу).
Также любое «неизвестное» устройство можно добавить в список доверенных. В этом случае программа никак не будет реагировать при подключении последних к сети.
Функции SoftPerfect WiFi Guard
Программа SoftPerfect WiFi Guard имеет следующие основные функции:
- Сканирование всех возможных IP-адресов сети либо только в заданном пользователем диапазоне.
- Определение модели и производителя сетевой карты или мобильного устройства, которому принадлежит обнаруженный IP-адрес.
- Автоматический запуск процедуры сканирования сети в интервале от 1 до 60 минут.
- Ведение журнала об активности (количестве подключений и времени работы в сети) каждого устройства, включая те, что были добавлены в список доверенных.
- Звуковое оповещение при подключении нового устройства к сети.
- Автоматический запуск любой внешней программы при обнаружении нового устройства в сети.
- Отправка уведомлений о подключении нового устройства на электронную почту.
Ограничения бесплатной версии
SoftPerfect WiFi Guard — платная утилита. Программу можно использовать бесплатно без каких-либо функциональных ограничений в течение 30 дней.