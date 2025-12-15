SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
SoftPerfect WiFi Guard

SoftPerfect WiFi Guard

Программа для защиты Wi-Fi сетей от взлома

3,5 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 25.12
Скачать 7 MB
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История изменений

Версия 25.12

Оценки программы

3,5

2 оценки Оценок пока нет

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