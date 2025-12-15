SoftPerfect WiFi Guard — программа для защиты локальных проводных и беспроводных сетей от несанкционированного доступа к ним. Приложение не является антивирусом или брандмауэром (фаерволом), все его действия носят рекомендательный характер. Основная (но не единственная) задача утилиты — сообщить владельцу локальной сети о подключении к ней новых устройств.

Программа SoftPerfect WiFi Guard работает по всех версиях Windows, начиная с XP. Поддерживаются системы 32-бит и 64-бит (для каждой разрядности ОС предусмотрена отдельная версия приложения). Интерфейс утилиты имеет перевод на русский язык.

Как работает SoftPerfect WiFi Guard?

Технически, SoftPerfect WiFi Guard — сетевой сканер, позволяющий обнаружить все подключенные к одной сети устройства. Для их обнаружения программа отправляет сетевые запросы на все возможные в пределах локальной сети IP-адреса. В случае если с какого-либо IP приходит встречный ответ, SoftPerfect WiFi Guard считывает дополнительные параметры устройства (MAC-адрес, название и т.п.) и выводит их на экран.

Первоначально утилита помечает все новые обнаруженные устройства как «неизвестные». Основываясь на полученной от программы информации, пользователю предстоит определить, есть ли у обнаруженного устройства доступ в сеть либо оно было подключено несанкционированно. В любом случае SoftPerfect WiFi Guard не блокирует работу найденного «неизвестного» сетевого оборудования, но пользователь может самостоятельно сделать это (например, в настройках своего роутера заблокировать доступ по IP и/или MAC-адресу).

Также любое «неизвестное» устройство можно добавить в список доверенных. В этом случае программа никак не будет реагировать при подключении последних к сети.

Функции SoftPerfect WiFi Guard

Программа SoftPerfect WiFi Guard имеет следующие основные функции:

Сканирование всех возможных IP-адресов сети либо только в заданном пользователем диапазоне.

Определение модели и производителя сетевой карты или мобильного устройства, которому принадлежит обнаруженный IP-адрес.

Автоматический запуск процедуры сканирования сети в интервале от 1 до 60 минут.

Ведение журнала об активности (количестве подключений и времени работы в сети) каждого устройства, включая те, что были добавлены в список доверенных.

Звуковое оповещение при подключении нового устройства к сети.

Автоматический запуск любой внешней программы при обнаружении нового устройства в сети.

Отправка уведомлений о подключении нового устройства на электронную почту.

Ограничения бесплатной версии

SoftPerfect WiFi Guard — платная утилита. Программу можно использовать бесплатно без каких-либо функциональных ограничений в течение 30 дней.