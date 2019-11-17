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NetWorx

NetWorx

Программа для мониторинга работы сетевых соединений ПК

4,3 (6)
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Актуальная версия 26.5
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История изменений

Версия 26.5

  • Удалены 32-битные сборки для Windows (только 64-bit).
  • Добавлена нативная сборка для ARM64 (Windows on ARM).
  • Добавлены типы графиков трафика: «Область» и «Зеркальный».
  • Улучшен диалог квот: теперь круговые индикаторы с подсветкой нехватки/избытка бюджета.
  • Обновлены отчёты об использовании: автоматическая подгонка шкалы времени и топ-10 приложений.
  • Группировка по приложениям теперь объединяет одну программу, установленную в разных папках.

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Оценки программы

4,3

6 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о NetWorx

1 отзыв

наблюдатели

Благодарочка за прогу, аккуратно скромно стоит себе в уголочке, цифирьки показывет. Удобно.