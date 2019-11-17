NetWorx — условно-бесплатная программа для мониторинга сетевой активности компьютера, измерения скорости соединения с локальной и внешней сетью и ведения подробной отчетности о количестве принятого и выгруженного трафика.

Утилита предназначена для компьютеров под управлением Windows (от 7 до 11, с версии NetWorx 26.5 поддержка только 64-битных систем). Интерфейс программы полностью переведен на русский язык.

Зачем нужна программа NetWorx?

Приложение NetWorx создавалась, в первую очередь, для мониторинга сетевой активности всех пользовательских и системных программ, установленных на компьютере. Утилита способна измерять количество передаваемого/принимаемого трафика всеми наблюдаемыми приложениями, а также мониторить прием и передачу данных на конкретные сетевые адреса и веб-сайты.

В основном рабочем окне программы NetWorx пользователь может просматривать статистику потребления трафика компьютером в целом, выбранными сетевыми подключениями или приложениями за час, день, неделю, месяц или указанный период.

Текущая статистика может быть экспортирована в файл, а затем импортирована обратно. Это позволит пользователю не прекращать ведение отчетов при переустановке программы или операционной системы.

Дополнительные функции NetWorx

Приложение NetWorx имеет ряд дополнительных полезных функций (вызываются из контекстного меню при клике по иконке программы в системном трее). К ним относятся:

Отображение потребляемого компьютером или отдельными подключениями трафика в режиме реального времени (пункт меню — «Показать график»).

Измерение скорости отправки и приема трафика между компьютером и внешним сервером (пункт меню — «Измерение скорости…»). Однажды измеренная скорость также заносится программой в отчет. При необходимости пользователь может установить расписание, по которому утилита будет осуществлять измерение скорости соединения.

Вывод на экран уведомлений при достижении количества потребленного трафика установленного лимита (пункт меню — «Квота…»). Данная функция также может быть настроена на автоматическую блокировку доступа в интернет.

Отображение списка всех пользовательских и системных сетевых приложений и количество переданного и принятого ими трафика (пункт меню — «Инструменты > Соединения»).

Проверка наличия соединения и времени отклика с указанными сайтами и/или IP-адресами (пункт меню — «Инструменты > Мониторинг подключения»).

А также пингование и трассировка маршрута до указанного сетевого узла (пункты меню — «Инструменты > Пинг…», «Инструменты > Трассировка маршрута…»).

Таким образом, программа NetWorx предоставляет весь необходимый инструментарий не только для ведения статистики потребления трафика и скорости соединения с сетью, но и выявления приложений, потребляющих неоправданно большое количество интернет-трафика (например, троянцы или биткоин-майнеры).

Полная версия NETWORX

Бесплатная версия программы NetWorx не имеет каких-либо функциональных ограничений, но может использоваться только в течение 30 дней с момента установки.