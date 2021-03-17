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Торренты

В категории "Торренты" можно скачать программы для загрузки файлов по торрент-технологии. Лучшие торрент-клиенты и программы для скачивания через torrent-технологию.

Найдено 22 программы

uTorrent Classic
uTorrent Classic 3.6

Программа для скачивания торрентов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1
qBittorrent
qBittorrent 5.2.4

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorren-сетях

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
Download Studio
Download Studio 1.23.0.0

Программа для скачивания торрент-файлов, в т.ч. из встроенной библиотеки загрузок

Рейтинг 3,1 из 5 3,1
BitComet
BitComet 2.22

Бесплатный торрент-клиент для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
FileZilla Client
FileZilla Client 3.71.1

Подключение к FTP серверам

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
Transmission
Transmission 4.1.3

Программа для скачивания файлов из торрент-сетей

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
µTorrent Web
µTorrent Web 1.4

Программа для скачивание торрент-файлов в браузере

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
Tixati
Tixati 3.38-1

Программа для поиска и скачивания торрентов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1
Deluge
Deluge 2.2.0

Торрент-клиент с открытым исходным кодом

Рейтинг 2,0 из 5 2,0
BitTorrent Classic
BitTorrent Classic 7.11

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,4 из 5 3,4
PopcoTime
PopcoTime 2022

Торрент-клиент с онлайн-плеером

Рейтинг 1,0 из 5 1,0
Torrent Manager PRO
Torrent Manager PRO 1.318.149.0

Альтернативный торрент-клиент

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
Zona
Zona 3.0.0.0

Клиент для торрент-трекера ZONA

Рейтинг 3,1 из 5 3,1
uTorrent
uTorrent 3.6.0

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,3 из 5 3,3
MediaGet
MediaGet 3.01.3941

Бесплатный торрент-клиент с возможностью просмотра торрент-видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3