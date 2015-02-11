SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Simplewall

Simplewall

Бесплатный сетевой экран (фаервол) для Windows

3,7 (3)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.8.7
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История изменений

Версия 3.8.7

Оценки программы

3,7

3 оценки Оценок пока нет

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