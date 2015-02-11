Simplewall — брандмауэр (фаервол, межсетевой экран) для операционных систем Windows Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (поддерживаются 32-х и 64-разрядные системы), позволяющая осуществлять мониторинг и контролировать сетевую активность как пользовательских, так и системных приложений, включая службы.

Это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом. Интерфейс программы имеет перевод на русский язык

Брандмауэр Simplewall — зачем он нужен?

Для бесплатно распространяемого программного фаервола Simplewall обладает довольно мощными функциональными возможностями. Но сразу стоит отметить, что встроенный в Windows брандмауэр имеет больший приоритет в системе. Т.е. пользовательские установки в Simplewall могут быть проигнорированы операционной системой, если настройки стандартного брандмауэра противоречат таковым у рассматриваемого межсетевого экрана. Потому перед использованием Simplewall разработчиком рекомендуется отключить встроенный в Windows брандмауэр. Впрочем, последний никак не мешает работе функций мониторинга сетевой активности Simplewall.

Отключать брандмауэр вручную не нужно — программа сама предлагает сделать это при активации функции межсетевого экрана, а при ее деактивации — предлагает, наоборот, включить системный фаервол. Чтобы это стало возможным, Simplewall следует запускать от имени администратора.

Использование системных и создание собственных правил

Фаервол Simplewall предоставляет возможность применения к любым установленным на компьютере программам и службам, как системных, так и собственных сетевых правил. Первые — это правила, присутствующие в стандартном брандмауэре Windows, откуда Simplewall их импортирует и отображает в соответствующей вкладке.

В списке собственных сетевых правил фаервола первоначально присутствует 8 их единиц. Любое из них можно отредактировать, а при необходимости и вовсе удалить. Пользователь может создать и неограниченное количество собственных правил. Simplewall способен блокировать активность приложений и служб по всем востребованным сетевым протоколам: ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, IPv6-ICMP, TCP, UDP, RDP, L2TP и SCTP.

Сами правила могут иметь разное написание (синтаксис), например:

Указание IP-адресов и/или имен хостов (адреса сайтов) поодиночке либо через запятую для блокирования нескольких одновременно. Также имеется возможность указания номеров через двоеточие после IP/имен хостов.

Указание диапазона IP-адресов (также с возможностью указания блокируемых портов).

Указание диапазона блокируемых сетевых портов без IP-адресов или имен хостов.

Возможность использования методов бесклассовой IP-адресации — как IPv4 CIDR, так и IPv6 CIDR (но это вряд ли пригодится обычным пользователям).

Создаваемые правила могут иметь глобальный характер (т.е. для всех служб и приложений) либо действовать только на выбранные пользователем элементы.

Мониторинг сетевой активности

Программа Simplewall способна отображать все программы и системные службы (здесь они именуется «сервисами», что есть одно и то же), хотя бы раз обратившиеся к сетевому интерфейсу компьютера с момента запуска фаервола. В соответствующей вкладке программы пользователь сможет ознакомиться с локальными и удаленными IP-адресами, к которым обращались приложения и службы, используемыми ими типами сетевых протоколов и номерами портов, а также текущим состоянием сетевой активности.

Быстрое блокирование доступа в сеть

Фаервол Simplewall работает с программами и службами по отдельности. По умолчанию он блокирует сетевую активность абсолютно всех запущенных служб. Потому пользователю предстоит не блокировать, а, наоборот, добавлять их в список разрешенных. Делается это просто — достаточно установить флажок напротив названий требуемых служб. Для удобства предусмотрена возможность добавления в доверенный список одновременно нескольких элементов.

В случае с программами — их сначала требуется добавить в список контролируемых, что делается из вкладки мониторинга их сетевой активности (также возможно добавление множества элементов одновременно).

Контроль сетевой активности UWP-приложений

Одна из особенностей программы Simplewall — способность контролировать доступ в сеть, т.н. универсальных приложений Windows, присутствующих в 8-й 10-й версии операционной системы. К ним, в т.ч. относятся все программы, скачиваемые из «Магазина Windows».

Кроме того, в Simplewall предусмотрены специальные функции, позволяющие блокировать сервера телеметрии, обновления и сетевых приложений Microsoft. Если пользователь не хочет делиться своими конфиденциальными данными с корпорацией Microsoft, эти функции фаервола окажутся полезными для него.

Работа в автономном режиме

Межсетевой экран Simplewall — малоразмерное (менее 1 Мб) приложение, способное работать в автономном режиме, что позволяет запускать его напрямую со съемных носителей (USB-флешки, например) без установки на компьютер. Существует и устанавливаемая стандартным образом версия программы. В доступном для скачивания с этой страницы архиве присутствуют обе версии Simplewall — как для 32-х, так и 64-битных ОС Windows.