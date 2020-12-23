BlueSoleil — программа для работы с Bluetooth-адаптером компьютера, позволяющая превратить его в сетевую карту и средство управления и связи с беспроводными компьютерными устройствами. Это условно бесплатное программное обеспечение (пробный период использования — 30 дней), подходящее для ПК под управлением Windows 7 и выше (32-бит/64-бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа BlueSoleil?
Одна из главных особенностей приложения BlueSoleil — возможность работы с беспроводными устройствами, оснащенных Bluetooth-чипами версии 4.0. Это означает, что при помощи этой программы можно подключаться, управлять, принимать и отправлять данные на такие устройства, как фитнесс браслеты, различные беспроводные датчики (термометры, пульсометры и т.п.), поисковые девайсы типа «Find Me» и подобные им.
В программу BlueSoleil занесены профили (настройки) большого количества Bluetooth-чипов от разных производителей. Это, в частности, говорит о том, что вместе с приложением пользователь устанавливает на компьютер большой набор драйверов для работы с этими чипами вне зависимости от того, что конкретно представляет собой Bluetooth-устройство.
Сразу после установки и запуска BlueSoleil отображает устройства, находящиеся в зоне действия Bluetooth-адаптера компьютера. Пользователь может в один клик подключиться к нему, а затем использовать ту или иную функцию. Среди таких функций отметим:
- Передача и удаленное управление файлами на мобильном устройстве.
- Создание беспроводной сети на основе Bluetooth-технологий между ПК и устройством или другим компьютером.
- Удаленный доступ к файловой системе компьютера со смартфона/планшета.
- Синхронизация данных между Bluetooth-гаджетами и компьютером.
- Возможность отправки документов на печать с телефона/планшета на принтер, подключенный к ПК.
- Быстрое сопряжение с компьютером и автоматическая настройка параметров Bluetooth-устройств (мышки, наушники, клавиатуры и т.д.).
- Прием и отправка SMS-сообщений с подключенного к компьютеру смартфона.
- Создание шлюза голосовой связи между компьютером и смартфоном, что позволяет разговаривать по телефону, используя компьютерный микрофон и динамики/наушники.
- Просмотр, поиск и редактирование списка контактов на смартфоне с компьютера из интерфейса программы BlueSoleil.
- Возможность установки приложений из APK-инсталляторов на Android-устройства и другие функции.