SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Bandicut

В данном списке представлены программы для замены Bandicut. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Bandicut, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 30 программ

Kdenlive
Kdenlive

Версия 26.08.2

Программа для нелинейного редактирования видео

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
VideoPad Video Editor
VideoPad Video Editor

Версия 18.52

Удобный редактор видео

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (31)
OpenShot Video Editor
OpenShot Video Editor

Версия 4.0.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (13)
CapCut
CapCut

Версия 9.4.0.4015

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
AVS Video Editor
AVS Video Editor

Версия 26.0.2.17

Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (12)
Lightworks
Lightworks

Версия 2025.2

Программа для видеомонтажа и работы со звуком

Оценок пока нет
HitFilm Express
HitFilm Express

Версия 18.0.12407.12817

Программа для редактирования и монтажа видео на профессиональном уровне

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (24)
FilmForth
FilmForth

Версия 2.3.9.70

Многофункциональный видередактор для Windows 10 и 11

Оценок пока нет
Descript
Descript

Версия 73.1.3

Программа для редактирования видео и аудио

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Microsoft Clipchamp
Microsoft Clipchamp

Версия 2.7.9.0

Программа для создания и редактирования видео

Оценок пока нет
Easy Video Maker
Easy Video Maker

Версия v12.12

Программа для редактирования видео

Оценок пока нет
VSDC Free Video Editor
VSDC Free Video Editor

Версия 8.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
ВидеоШОУ
ВидеоШОУ

Версия 5.0

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
ВидеоМОНТАЖ
ВидеоМОНТАЖ

Версия 15.0

Удобный видеоредактор на русском языке

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Free Video Editor
Free Video Editor

Версия 1.4.57.311

Бесплатный редактор и конвертер видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Movavi Video Suite
Movavi Video Suite

Версия 2022

Пакет программ для работы с видео и DVD

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
Wondershare Filmora
Wondershare Filmora

Версия 10.2.0.32 (6.6.1.34)

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Avidemux
Avidemux

Версия 2.7.6

Бесплатный редактор видео

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (3)
Bolide Movie Creator
Bolide Movie Creator

Версия 4.1.1143

Программа для редактирования видео

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Boilsoft Video Splitter
Boilsoft Video Splitter

Версия 7.02.2

Программа для обрезки видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Shotcut
Shotcut

Версия 19.10.20

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Free Video Dub
Free Video Dub

Версия 1.4.54

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Wondershare Video Editor
Wondershare Video Editor

Версия 4.8

Создание роликов из видео с мобильных телефонов и цифровых камер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
Movavi Video Editor
Movavi Video Editor

Версия 12.2.0

Редактирование и монтаж видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
Windows Movie Maker
Windows Movie Maker

Версия 2.6.4037.0

Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Movavi Video Editor SE
Movavi Video Editor SE

Версия 7

Профессиональное редактирование видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Nero Vision Xtra
Nero Vision Xtra

Версия 10.6.10800

Мультимедийное решение для профессионалов и начинающих

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (45)
Movavi SplitMovie
Movavi SplitMovie

Версия 2.1.23

Редактор видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
ВидеоМАСТЕР
ВидеоМАСТЕР

Версия 2.47

Простой видеоредактор

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
MAGIX MOVIE EDIT PRO
MAGIX MOVIE EDIT PRO

Версия 2015

Редактирование видео и монтаж фильмов

Оценок пока нет