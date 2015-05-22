MAGIX MOVIE EDIT PRO 2015 - новая мощная программа для редактирования видео. Видеоредактор содержит более 1000 красивых эффектов.

MAGIX MOVIE поможет создать красивые интерактивное меню. Вы сможете создать действительно уникальное видео, добавить к нему музыку и показать всему миру! Новый интерфейс видеоредактора поможет быстро обрабатывать видео, редактировать сцены. Другой плюс новой версии MAGIX MOVIE EDIT PRO 2015 - полная поддержка 64 битных операционных систем. Для начинающих монтажёров будут полезный видео-уроки, множество которых выложено на сайте программы.