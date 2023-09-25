Descript — программа для редактирования аудио и видео с функциями автоматической транскрипции звука в текст, записи видео с экрана компьютера, публикации мультимедиа в сети. В приложении также присутствуют функции с искусственным интеллектом. Это условно-бесплатное программное обеспечение (бесплатная ознакомительная версия имеет ряд функциональных ограничений).

Программа Descript поддерживается операционными системами Windows 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Descript?

Descript — это многофункциональное приложение для редактирования аудио и видео, рассчитанное на использование как простыми домашними пользователями, так и профессиональными создателями видео- и/или аудиоконтента: подкастерами, блогерами, публицистами, журналистами и т.д. Программа Descript может использоваться для:

Транскрибирования звука в текст и озвучивания текстов в автоматическом режиме, для чего в качестве исходных материалов могут использоваться, как аудио-, так и видеофайлы. В Descript доступен ряд дополнительных функций, так или иначе связанных с транскрипцией звука и озвучиванием текстов.

Редактирования видео, для чего в программе предусмотрены различные инструменты, например: наложение на видео текста, встроенных графических объектов и внешних изображений, применение видеоэффектов, замена заднего фона (хромакей), кадрирование, обрезка и т.д.

Создания подкастов. Функционал программы Descript избавляет подкастеров от кропотливой работы по редактированию аудио и видео, поэтому они могут сосредоточиться на создании контента.

Записи видео с экрана компьютера и веб-камеры для последующего использования созданных видеоматериалов в своих проектах. Во время записи могут применяться различные автоматизированные функции, как, например, хромакей или транскрипция речи в текст.

Функции Программы Descript

Для реализации проектов по созданию контента программа Descript предоставляет пользователям следующие функциональные возможности: