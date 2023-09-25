Descript — программа для редактирования аудио и видео с функциями автоматической транскрипции звука в текст, записи видео с экрана компьютера, публикации мультимедиа в сети. В приложении также присутствуют функции с искусственным интеллектом. Это условно-бесплатное программное обеспечение (бесплатная ознакомительная версия имеет ряд функциональных ограничений).
Программа Descript поддерживается операционными системами Windows 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.
Зачем нужна программа Descript?
Descript — это многофункциональное приложение для редактирования аудио и видео, рассчитанное на использование как простыми домашними пользователями, так и профессиональными создателями видео- и/или аудиоконтента: подкастерами, блогерами, публицистами, журналистами и т.д. Программа Descript может использоваться для:
- Транскрибирования звука в текст и озвучивания текстов в автоматическом режиме, для чего в качестве исходных материалов могут использоваться, как аудио-, так и видеофайлы. В Descript доступен ряд дополнительных функций, так или иначе связанных с транскрипцией звука и озвучиванием текстов.
- Редактирования видео, для чего в программе предусмотрены различные инструменты, например: наложение на видео текста, встроенных графических объектов и внешних изображений, применение видеоэффектов, замена заднего фона (хромакей), кадрирование, обрезка и т.д.
- Создания подкастов. Функционал программы Descript избавляет подкастеров от кропотливой работы по редактированию аудио и видео, поэтому они могут сосредоточиться на создании контента.
- Записи видео с экрана компьютера и веб-камеры для последующего использования созданных видеоматериалов в своих проектах. Во время записи могут применяться различные автоматизированные функции, как, например, хромакей или транскрипция речи в текст.
Функции Программы Descript
Для реализации проектов по созданию контента программа Descript предоставляет пользователям следующие функциональные возможности:
- Полностью автоматическая транскрипция речи на различных языках. Функция распознавания диалогов с искусственным интеллектом автоматически разбивает текст на части. Пользователю даже не придется вставлять в текст метки с именем того человека, кому принадлежит речь (точнее, это нужно сделать всего один раз, дальше программа будет подписывать тексты автоматически, определяя голоса).
- При необходимости пользователь может импортировать текстовые файлы с готовой транскрипцией, и программа автоматически синхронизирует текст с речью.
- Функция автоматического редактирования аудио при изменении текста значительно экономит время при необходимости вырезки из аудио ненужных слов, предложений, абзацев и т.д. Пользователю достаточно выбрать текст в готовой транскрипции и удалить его, а программа автоматически обрежет аудио в нужном месте.
- Функция озвучивания текстов (преобразования текста в аудио) также оснащена искусственным интеллектом, что заключается в ее способности имитировать голоса людей. Это можно не только путем ручной настройки тембра и прочих характеристик голоса, но и путем загрузки в программу образца с речью (своей или любого другого человека). Преобразование текста в речь можно применять к импортированным в программу текстовым файлам или просто к вводимому с клавиатуры тексту.
- Автоматическое удаление из транскрипции повторяющихся слов и слов-паразитов с последующим редактированием аудиофайла.
- Даже если у пользователя нет хорошего микрофона, он все равно сможет записывать качественный профессиональный звук путем применения автоматических функций удаления шума и улучшения речи, а также путем наложения различных фильтров и аудиоэффектов. И все это — в несколько кликов мышью.
- Возможность создания видео- и аудиоклипов с анимированными подписями и другими эффектами, специально предназначенными для социальных сетей. В программе также предусмотрен ряд настраиваемых шаблонов аудиограмм для создания привлекательных публикаций.
- Программа Descript обладает широкими возможностями в плане редактирования видео. Помимо базового инструментария (обрезка, кадрирование, добавление текста, изображений, аудио и т.д.), в приложении предусмотрен ряд вспомогательных функций. Например, функция замены заднего фона с искусственным интеллектом позволяет выполнить эту операцию и без использования монотонного фона, как того требует технология хромакей. Также пользователю доступны десятки мощных эффектов, переходов и настроек анимации. В Descript есть все необходимое для создания видеоконтента на любую тематику: поясняющие видеоролики, торговые презентации, подкасты, публикации в социальных сетях и даже просто короткие и красочные видеосообщения для отправки друзьям через мессенджеры.