Movavi Video Editor – легкий и удобный в использовании редактор видео, простой интерфейс которого не вызовет затруднений даже у неопытных пользователей. Утилита позволяет делать красивые переходы, добавлять субтитры, накладывать разнообразные фильтры и спецэффекты (к примеру, «мозаика», шум», «оттенки серого» и т.п.). Также можно добавлять аудиотреки к видео, менять скорость проигрывания.

Есть еще одна причина скачать Movavi Video Editor - эта программа разработана российской it-компании из Новосибирска, качественная техподдержка на русском языке гарантирована.

Также Movavi Video Editor послужит программой для захвата сигнала с таких устройств, как тюнеры, видеокамеры и даже видеомагнитофоны (VHS). Благодаря ей также можно монтировать красочные слайд-шоу из картинок.

Функции Movavi Video Editor

Редактор видео с поддержкой субтитров и аудио-дорожек.

Множество видеопереходов и эффектов для аудио.

Огромный перечень эффекто для видео.

Множество возможностей для монтажа видео.

Функционал по улучшению качества (понижение шума, корректировка яркости и контрастности, тонирование видео).

Регулировка скорости видео и музыки.

Смена фона видео с помощью «Хромакей».

Создание видео из фотографий (слайдшоу).

Видео-захват экрана.

Наложение музыки на видео.

Работа с рендерами.

Скачать последнюю версию Movavi Video Editor можно на официальном сайте разработчика. Там же можно приобрести полную лицензионную версию программы.