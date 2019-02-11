Иногда пользователям необходимо объединить несколько музыкальных композиций в один файл для воспроизведения на музыкальных проигрывателях. Выполнить эту операцию можно с помощью специальных программ для соединения аудиофайлов.
АудиоМАСТЕР
АудиоМАСТЕР — программа для работы с аудиофайлами. С помощью приложения пользователи могут создавать рингтоны для мобильных телефонов, объединить несколько музыкальных композиций в одну, наложить эффекты, записать звук с микрофона. Поддерживается работа со всеми популярными форматами файлов: WMA, WAV, MP3, FLAC, OGG. Есть функция извлечения музыкальной дорожки из видео.
Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и интерфейс на русском языке. Модель распространения программы АудиоМАСТЕР — условно-бесплатная. Чтобы начать пользоваться всеми функциями и инструментами приложения, необходимо купить лицензию. Стоимость версии "Стандарт" составляет 690 рублей, "Премиум" — 99 рублей, "Платинум" — 1650 рублей. Также можно загрузить бесплатную пробную версию на 10 дней.
Преимущества лицензионной версии:
- Оперативная техническая поддержка.
- Бесплатное получение всех обновлений.
- Инструмент для создания рингтонов.
- Функция объединения нескольких файлов разных форматов.
После запуска программы откроется главное окно. Здесь пользователям необходимо выбрать дальнейшее действие — "Соединить файлы"— чтобы объединить несколько музыкальных композиций в одну.
После этого откроется окно, в котором пользователям нужно добавить несколько файлов для соединения. Для этого следует воспользоваться функцией "Добавить файл в список" и выбрать музыкальные композиции, которые хранятся на компьютере.
После добавления файлов нужно нажать кнопку "Применить", и начнется процесс объединения. Далее откроется новое окно, в котором пользователи могут наложить эффекты на объединенные файлы, настроить громкость воспроизведения и изменить частоты звучания. Также доступна функция записи звука с микрофона. Итоговый результат следует сохранить на компьютере.
Преимущества программы АудиоМАСТЕР:
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- возможность записи звука с микрофона;
- большой выбор эффектов;
- возможность записи музыкальных файлов на CD.
Недостатки:
- нет возможности редактирования ID3-тегов музыкальных файлов.
Movavi Видеоредактор
Movavi Видеоредактор — приложение для работы с аудио и видеофайлами. С помощью утилиты можно применить эффекты для мультимедийных файлов, соединить несколько музыкальных композиций в одну, записать звук с микрофона, устранить шумы на заднем фоне. Доступен инструмент для распознавания битов, есть функция стабилизации видео.
Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и интерфейс на русском языке. Модель распространения Movavi Видеоредактор — бесплатная. Чтобы получить полную версию без каких-либо ограничений, необходимо купить лицензию. Стоимость версии "Плюс" составляет 1300 рублей, но можно загрузить бесплатную версию приложения на 7 дней.
Преимущества лицензионной версии видеоредактора:
- Встроенный мастер создания клипов.
- Функция "выделение и цензура".
- Поддержка стикеров.
- Высокая скорость обработки мультимедийных файлов.
- Готовые заставки.
После запуска программы откроется небольшое окно, в котором пользователям необходимо выбрать дальнейшее действие: создать новый проект или быстрое видео.
Перед тем, как начать процесс соединения музыки, необходимо добавить аудиофайлы в программу. Для этого следует воспользоваться функцией "Добавить файлы", которая расположена в разделе "Импорт".
Добавленные музыкальные композиции отобразятся на таймлайне, который расположен в нижней части интерфейса. Чтобы объединить файлы, необходимо переместить один трек в конец другого. Таким образом получится один мультимедийный файл: по окончанию одной песни сразу начнется следующая. В программе Movavi Видеоредактор нет ограничений по количеству аудиофайлов для объединения.
Чтобы завершить процесс соединения музыки, необходимо нажать кнопку "Сохранить". После этого откроется новое окно, в котором пользователям нужно выбрать формат исходного файла, качество, название и папку.
Преимущества:
- большое количество инструментов для обработки видео и аудио;
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- инструмент для записи звука с микрофона;
- поддержка всех популярных форматов музыки.
Недостатки:
- нет инструмента для автоматической разбивки аудиофайлов на несколько частей.
Visual MP3 Splitter & Joiner
Visual MP3 Splitter & Joiner — небольшая утилита, с помощью которой пользователи могут разделить или соединить музыку. Приложение работает с файлами формата WAV и MP3. После обработки музыкальных композиций качество звука остается неизменным. Доступен встроенный проигрыватель, который позволяет прослушивать выделенную область аудиофайла.
Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения приложения Visual MP3 Splitter & Joiner — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям и инструментам ПО, необходимо купить лицензию за 30 долларов. Пользователи могут загрузить бесплатную Trial-версию для ознакомления с основными возможностями утилиты.
После запуска программы откроется главное окно, в котором пользователям необходимо включить "Режим соединения". Он используется для объединения нескольких музыкальных композиций в одну.
На следующем этапе работы следует добавить музыкальные треки. Для этого нужно воспользоваться функцией "Добавить файлы" на панели инструментов в разделе "Управление".
После добавления музыки можно прослушать композиции. Для этого необходимо воспользоваться встроенным в приложение проигрывателем. Чтобы начать процесс соединения аудиофайлов, следует нажать кнопку "Соединить", которая расположена на верхней панели инструментов.
Среднее время выполнение операции — 1-2 секунды. По завершению работы откроется небольшое окно "Результат". Здесь пользователи могут сразу воспроизвести полученный файл или открыть папку, в которую утилита Visual MP3 Splitter & Joiner сохранила отредактированную музыкальную композицию.
Преимущества Visual MP3 Splitter & Joiner:
- простой и удобный интерфейс на русском языке;
- быстрое соединение нескольких музыкальных композиций в одну;
- наличие инструмента для разделения музыки на части;
- встроенный проигрыватель.
Недостатки:
- поддержка только двух форматов аудиофайлов: WAV и MP3.
Free MP3 Cutter Joiner
Free MP3 Cutter Joiner — небольшой инструмент для обрезки и соединения аудиофайлов. После обработки файлы не теряют оригинальное качество звучания. Есть встроенный проигрыватель, с помощью которого пользователи могут прослушать соединенные файлы.
Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и англоязычный интерфейс. Модель распространения программы Free MP3 Cutter Joiner — бесплатная.
После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположено две основные вкладки: MP3 Cutter и MP3 Joiner. Чтобы выполнить процесс объединения музыкальных файлов, необходимо перейти в раздел "MP3 Joiner".
Следующий этап работы — добавление файлов, которые необходимо соединить. Для этого следует воспользоваться кнопкой "Add", которая расположена в правой части интерфейса утилиты. Откроется проводник Windows, с помощью которого нужно выбрать аудиофайлы с компьютера.
В нижней части интерфейса расположена строка "Output". Здесь пользователи могут указать путь для сохранения итогового результата работы программы Free MP3 Cutter Joiner. Сделать это можно двумя способами: указать путь вручную или нажать кнопку "Browse" и выбрать папку через проводник.
Чтобы запустить процесс соединения, необходимо отметить галочкой нужные файлы в списке и нажать кнопку "Start". Среднее время выполнения операции объединения нескольких музыкальных композиций в одну — 5-10 секунд. По завершению работы полученный файл будет сохранен в папку, указанную пользователем.
Преимущества программы Free MP3 Cutter Joiner:
- простой и удобный интерфейс;
- инструмент для разделения музыкальных файлов;
- встроенный проигрыватель аудиофайлов;
- бесплатная модель распространения.
Недостатки:
- отсутствует официальная поддержка русского языка;
- нельзя применить эффекты на музыкальные композиции;
- нет инструментов для регулирования громкости.
Direct MP3 Joiner
Direct MP3 Joiner — небольшая программа, которая используется для соединения музыки. Программа работает только с файлами формата MP3. Обработанные файлы сохраняются на компьютере без рекомпресии и в высоком качестве. Доступна полезная функция добавления пауз между объединенными музыкальными композициями.
Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и англоязычный интерфейс. Модель распространения — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям, необходимо купить лицензию. Стоимость полной версии на 1 год — 40 долларов, цена бессрочной лицензии составляет 60 долларов. Пользователи могут скачать бесплатную Trial-версию с ограничениями.
После запуска программы Direct MP3 Joiner откроется главное окно. На начальном этапе работы необходимо добавить файлы. Для этого следует воспользоваться функцией "Add", которая расположена на верхней панели инструментов приложения.
После того, как файлы добавлены, пользователи могут установить тишину между музыкальными композициями во время воспроизведения. Для этого следует открыть раздел "Options" в нижней части интерфейса и установить время паузы в секундах.
Чтобы начать процесс соединения файлов нужно воспользоваться инструментом "Join!" на верхней панели инструментов. Откроется небольшое окно, в котором пользователям необходимо выбрать папку для сохранения исходного файла.
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс;
- инструмент для вставки тишины между музыкальными композициями;
- наличие функции для разделения музыки на несколько частей.
Недостатки:
- отсутствует официальная поддержка русского языка;
- нет встроенного проигрывателя для воспроизведения музыки.
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