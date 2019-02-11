Иногда пользователям необходимо объединить несколько музыкальных композиций в один файл для воспроизведения на музыкальных проигрывателях. Выполнить эту операцию можно с помощью специальных программ для соединения аудиофайлов.

АудиоМАСТЕР АудиоМАСТЕР — программа для работы с аудиофайлами. С помощью приложения пользователи могут создавать рингтоны для мобильных телефонов, объединить несколько музыкальных композиций в одну, наложить эффекты, записать звук с микрофона. Поддерживается работа со всеми популярными форматами файлов: WMA, WAV, MP3, FLAC, OGG. Есть функция извлечения музыкальной дорожки из видео. Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и интерфейс на русском языке. Модель распространения программы АудиоМАСТЕР — условно-бесплатная. Чтобы начать пользоваться всеми функциями и инструментами приложения, необходимо купить лицензию. Стоимость версии "Стандарт" составляет 690 рублей, "Премиум" — 99 рублей, "Платинум" — 1650 рублей. Также можно загрузить бесплатную пробную версию на 10 дней. Преимущества лицензионной версии: Оперативная техническая поддержка. Бесплатное получение всех обновлений. Инструмент для создания рингтонов. Функция объединения нескольких файлов разных форматов. После запуска программы откроется главное окно. Здесь пользователям необходимо выбрать дальнейшее действие — "Соединить файлы"— чтобы объединить несколько музыкальных композиций в одну. После этого откроется окно, в котором пользователям нужно добавить несколько файлов для соединения. Для этого следует воспользоваться функцией "Добавить файл в список" и выбрать музыкальные композиции, которые хранятся на компьютере. После добавления файлов нужно нажать кнопку "Применить", и начнется процесс объединения. Далее откроется новое окно, в котором пользователи могут наложить эффекты на объединенные файлы, настроить громкость воспроизведения и изменить частоты звучания. Также доступна функция записи звука с микрофона. Итоговый результат следует сохранить на компьютере. Преимущества программы АудиоМАСТЕР: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность записи звука с микрофона;

большой выбор эффектов;

возможность записи музыкальных файлов на CD. Недостатки: нет возможности редактирования ID3-тегов музыкальных файлов. Скачать АудиоМАСТЕР

Movavi Видеоредактор Movavi Видеоредактор — приложение для работы с аудио и видеофайлами. С помощью утилиты можно применить эффекты для мультимедийных файлов, соединить несколько музыкальных композиций в одну, записать звук с микрофона, устранить шумы на заднем фоне. Доступен инструмент для распознавания битов, есть функция стабилизации видео. Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и интерфейс на русском языке. Модель распространения Movavi Видеоредактор — бесплатная. Чтобы получить полную версию без каких-либо ограничений, необходимо купить лицензию. Стоимость версии "Плюс" составляет 1300 рублей, но можно загрузить бесплатную версию приложения на 7 дней. Преимущества лицензионной версии видеоредактора: Встроенный мастер создания клипов. Функция "выделение и цензура". Поддержка стикеров. Высокая скорость обработки мультимедийных файлов. Готовые заставки. После запуска программы откроется небольшое окно, в котором пользователям необходимо выбрать дальнейшее действие: создать новый проект или быстрое видео. Перед тем, как начать процесс соединения музыки, необходимо добавить аудиофайлы в программу. Для этого следует воспользоваться функцией "Добавить файлы", которая расположена в разделе "Импорт". Добавленные музыкальные композиции отобразятся на таймлайне, который расположен в нижней части интерфейса. Чтобы объединить файлы, необходимо переместить один трек в конец другого. Таким образом получится один мультимедийный файл: по окончанию одной песни сразу начнется следующая. В программе Movavi Видеоредактор нет ограничений по количеству аудиофайлов для объединения. Чтобы завершить процесс соединения музыки, необходимо нажать кнопку "Сохранить". После этого откроется новое окно, в котором пользователям нужно выбрать формат исходного файла, качество, название и папку. Преимущества: большое количество инструментов для обработки видео и аудио;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

инструмент для записи звука с микрофона;

поддержка всех популярных форматов музыки. Недостатки: нет инструмента для автоматической разбивки аудиофайлов на несколько частей. Скачать Movavi Видеоредактор

Visual MP3 Splitter & Joiner Visual MP3 Splitter & Joiner — небольшая утилита, с помощью которой пользователи могут разделить или соединить музыку. Приложение работает с файлами формата WAV и MP3. После обработки музыкальных композиций качество звука остается неизменным. Доступен встроенный проигрыватель, который позволяет прослушивать выделенную область аудиофайла. Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения приложения Visual MP3 Splitter & Joiner — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям и инструментам ПО, необходимо купить лицензию за 30 долларов. Пользователи могут загрузить бесплатную Trial-версию для ознакомления с основными возможностями утилиты. После запуска программы откроется главное окно, в котором пользователям необходимо включить "Режим соединения". Он используется для объединения нескольких музыкальных композиций в одну. На следующем этапе работы следует добавить музыкальные треки. Для этого нужно воспользоваться функцией "Добавить файлы" на панели инструментов в разделе "Управление". После добавления музыки можно прослушать композиции. Для этого необходимо воспользоваться встроенным в приложение проигрывателем. Чтобы начать процесс соединения аудиофайлов, следует нажать кнопку "Соединить", которая расположена на верхней панели инструментов. Среднее время выполнение операции — 1-2 секунды. По завершению работы откроется небольшое окно "Результат". Здесь пользователи могут сразу воспроизвести полученный файл или открыть папку, в которую утилита Visual MP3 Splitter & Joiner сохранила отредактированную музыкальную композицию. Преимущества Visual MP3 Splitter & Joiner: простой и удобный интерфейс на русском языке;

быстрое соединение нескольких музыкальных композиций в одну;

наличие инструмента для разделения музыки на части;

встроенный проигрыватель. Недостатки: поддержка только двух форматов аудиофайлов: WAV и MP3.

Free MP3 Cutter Joiner Free MP3 Cutter Joiner — небольшой инструмент для обрезки и соединения аудиофайлов. После обработки файлы не теряют оригинальное качество звучания. Есть встроенный проигрыватель, с помощью которого пользователи могут прослушать соединенные файлы. Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и англоязычный интерфейс. Модель распространения программы Free MP3 Cutter Joiner — бесплатная. После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположено две основные вкладки: MP3 Cutter и MP3 Joiner. Чтобы выполнить процесс объединения музыкальных файлов, необходимо перейти в раздел "MP3 Joiner". Следующий этап работы — добавление файлов, которые необходимо соединить. Для этого следует воспользоваться кнопкой "Add", которая расположена в правой части интерфейса утилиты. Откроется проводник Windows, с помощью которого нужно выбрать аудиофайлы с компьютера. В нижней части интерфейса расположена строка "Output". Здесь пользователи могут указать путь для сохранения итогового результата работы программы Free MP3 Cutter Joiner. Сделать это можно двумя способами: указать путь вручную или нажать кнопку "Browse" и выбрать папку через проводник. Чтобы запустить процесс соединения, необходимо отметить галочкой нужные файлы в списке и нажать кнопку "Start". Среднее время выполнения операции объединения нескольких музыкальных композиций в одну — 5-10 секунд. По завершению работы полученный файл будет сохранен в папку, указанную пользователем. Преимущества программы Free MP3 Cutter Joiner: простой и удобный интерфейс;

инструмент для разделения музыкальных файлов;

встроенный проигрыватель аудиофайлов;

бесплатная модель распространения. Недостатки: отсутствует официальная поддержка русского языка;

нельзя применить эффекты на музыкальные композиции;

нет инструментов для регулирования громкости. Скачать Free MP3 Cutter Joiner