АудиоМАСТЕР — многофункциональный аудиоредактор, позволяющий быстро и без специальных навыков редактировать аудиофайлы различных форматов, создавать несложные аудиокомпозиции (рингтоны), записывать звуки с микрофона, дисков и других источников.

Как пользоваться программой АудиоМАСТЕР?

Редактор АудиоМАСТЕР предлагает следующие функциональные возможности:

Нарезка и склейка аудио

Операция по обрезке аудио в редакторе АудиоМАСТЕР выполняется буквально в несколько кликов. Пользователю достаточно импортировать аудиофайл в программу, при помощи мыши выделить нужный фрагмент, а затем произвести над ним требуемую операцию — скопировать, вырезать, стереть или сохранить. Скопированные или вырезанные фрагменты можно поместить в новый файл, произведя тем самым их склеивание в единый трек.

Кроме того, программа предоставляет возможность объединения неограниченного звуковых аудиодорожек в одну единую дорожку.

Наложение аудиоэффектов

Ко всему треку или выделенному фрагменту можно применять различные звуковые эффекты — реверберация, эхо, атмосфера (например, комната, метро или автомобиль) и т.д. Также доступен регулируемый 10-полосный эквалайзер, который позволит убрать шум или внести тонкие настройки в звучание обрабатываемого аудио.

Извлечение звука и видео

В программе АудиоМАСТЕР предусмотрена функция, позволяющая вырезать звук из видеофайлов различных форматов, включая MPG4, 3GP, AVI и другие. Инструмент извлечения аудио позволяет выбрать конкретный фрагмент видеофайла и установить формат извлекаемого аудио.

Запись с микрофона

При помощи аудиоредактора АудиоМАСТЕР очень просто выполнить запись с подключенного к компьютеру микрофона. Сразу же после записи аудио добавляется в программу для последующего редактирования. Также в программе предусмотрен инструмент для быстрого изменения голоса.

Сохранение треков с CD-дисков

При помощи встроенного в программу модуля захвата Audio CD пользователи могут быстро просматривать содержимое оптических дисков и копировать с них нужные треки, сохраняя их в одном из поддерживаемых форматов или отправляя на таймлайн для последующего редактирования.

Конвертирование аудио

Программа также может использовать в качестве конвертера аудиофайлов из одного поддерживаемого формата в другой. Для этого в приложение достаточно импортировать файл, а затем просто сохранить его в нужном формате. АудиоМАСТЕР поддерживает такие популярные форматы как MP3, WAV, OGG, FLAC, WMA, MP2, AAC и AC3.

Простой и удобный интерфейс

Программный продукт АудиоМАСТЕР рассчитан на использование простыми пользователями без особых навыков в обработке и редактировании аудио. Потому программа имеет максимально упрощенный и интуитивно понятный интерфейс, позволяющий быстро нарезать, склеивать, накладывать эффекты и выполнять другие доступные операции над аудиофайлами.

Совместимость с Windows, версии программы

Аудиоредактор АудиоМАСТЕР предназначен для работы в системах Windows версии 7 и выше (32 и 64 бит). Программа распространяется в 4-х редакциях — бесплатная (пробный период 10 дней и некоторые функциональные ограничения), «Стандарт», «Премиум» и «Платинум». В версии «Платинум» также доступен многофункциональный видеоредактор, позволяющий редактировать и монтировать видеоролики различных (более 30) форматов. Все версии приложения АудиоМАСТЕР выполнены на русском языке.