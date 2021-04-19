Direct MP3 Joiner — программа для объединения множества MP3-файлов в один, а также наложения звука из одного или нескольких аудиофайлов на другой (т.е. слияния). Это условно-бесплатное приложение, работающее без функциональных ограничений в течение 30 дней (дальше придется приобретать лицензию).

Программа Direct MP3 Joiner подходит для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32-бит и 64-бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Объединение MP3 в программе Direct MP3 Joiner

Приложение Direct MP3 Joiner имеет 4 основные функции (или режима объединения MP3-файлов):

Последовательное объединение MP3-файлов в один большой аудиофайл. Ограничений по количеству объединяемых файлов нет — это может быть, как два, так и несколько десятков файлов. Пользователь имеет возможность вставки «тишины» указанной продолжительности между объединяемыми аудиофайлами для создания паузы между их воспроизведением. Вставка одного и того же аудиофайла в начало или конец нескольких MP3-файлов. Функция может пригодиться, к примеру, для вставки рекламных аудиофрагментов во множество файлов одновременно. Наложение MP3-аудио поверх другого аудиофайла (можно использовать, например, для создания фоновой музыки к аудиокниге). Данная функция может работать так же, как и предыдущая, т.е. для наложения одного и того же аудио поверх множества других одновременно. Объединение MP3-файлов по группам с созданием больших аудиофайлов, состоящих из фиксированного количества исходных аудиозаписей. Т.е. пользователь может добавить в программу 100 музыкальных композиций, а затем разбить их по группам, например, по 5 файлов в каждой (причем эти 5 файлов будут объединены в один). Здесь также возможна вставка тишины между композициями.

Кроме того, программа Direct MP3 Joiner также может использоваться для заполнения и редактирования ID3-тегов аудиофайлов, а также их копирования из одного MP3-файла в другой.