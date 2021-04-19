Visual Audio Splitter & Joiner (ранее Visual MP3 Splitter) — программа для разделения и слияния аудиофайлов наиболее распространенных форматов. Это условно-бесплатное приложение. Бесплатная версия имеет временные (30 дней) и функциональные ограничения, как по операциям нарезки (разделение файлов не более чем на 5 частей), так и по операциям слияния (максимум 5 файлов).

Программа Visual Audio Splitter & Joiner работает в операционных системах Windows Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

НАРЕЗКА АУДИО В VISUAL AUDIO SPLITTER & JOINER

Разработчики Visual Audio Splitter & Joiner постарались сделать функцию нарезки аудиофайлов максимально простой и удобной для использования простыми пользователями. Операцию можно реализовать сразу тремя способами:

Разделение вручную. При добавлении файла в программу отображается осциллограмма звука. От пользователя требуется поставить при помощи мыши маркеры в местах нарезки. В программе при этом будет формироваться список нарезки с указанием времени начала и окончания. Это время можно подкорректировать вручную. Использование функции нарезки по времени. Пользователь также вручную, но уже при помощи цифр, указывает время начала и окончания нарезаемых фрагментов, которые будут впоследствии сохранены в виде отдельных файлов. Автоматическая нарезка. Программа Visual Audio Splitter & Joiner позволяет разделить аудиофайл на указанное пользователем равное количество фрагментов, а также на фрагменты одинаковой продолжительности либо размера (измеряется в байтах).

Также в редакторе предусмотрена вспомогательная функция «Нахождение тишины», автоматически обнаруживающая фрагменты аудио без слышимого звука. Продолжительность данных фрагментов задается пользователем. При помощи этой функции в задание на нарезку можно добавить участки без звука, которые будут впоследствии удалены.

ОБЪЕДИНЕНИЕ АУДИОФАЙЛОВ В VISUAL AUDIO SPLITTER & JOINER

Если необходимо создать один большой аудиофайл из нескольких отдельных музыкальных композиций, аудиозаписей, фрагментов аудиокниги и т.д., то при помощи Visual Audio Splitter & Joiner это можно сделать в несколько кликов мышью. Пользователю достаточно добавить в программу файлы, которые следует объединить, и запустить операцию слияния. Причем объединяемые аудиофайлы могут иметь разный формат.

При необходимости между объединяемыми аудиофайлами редактор Visual Audio Splitter & Joiner может вставить «тишину» с указанной пользователем продолжительностью.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ VISUAL AUDIO SPLITTER & JOINER

В список особенностей программы Visual Audio Splitter & Joiner относятся:

Поддержка популярных форматов аудио — MP3, WAV, WMA, APE и FLAC. Сохранение осуществляется в MP3, независимо от формата добавленных на обработку файлов. Благодаря этому Visual Audio Splitter & Joiner также можно использовать в качестве MP3-конвертера.

Вместо разделения аудио на части можно создать привязанный к нему файл разметки в формате CUE. При открытии этого файла в проигрывателе появится возможность быстро переключаться между разными фрагментами аудиофайла.

Возможность заполнения и редактирования метатегов аудиофайлов в формате ID3v

Встроенный в программу аудиоплеер позволяет проигрывать отмеченные для нарезки фрагменты в цикличном режиме.

Редактор Visual Audio Splitter & Joiner не вносит никаких изменений в технические параметры обрабатываемых аудиофайлов, влияющих на их качество.

Программа Visual Audio Splitter & Joiner не продается отдельно, а только в комплекте с 9-ю другими приложениями от того же разработчика, также предназначенными для работы с аудио (запись, конвертация, организация и др.). На момент написания обзора стоимость набора этих программ составляла $59,95.