Audacity — программа для записи и редактирования аудио. Приложение распространяется бесплатно, поддерживается операционными системами Windows Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит), интерфейс переведен на русский язык.

Как пользоваться программой Audacity?

Программа Audacity рассчитана на использование непрофессиональными пользователями для быстрой записи звука и редактирования аудиофайлов. Тем не менее, некоторые функции приложения можно отнести к разряду профессиональных, т.к. их использование потребует наличия определенных навыков.

Аудиредактор Audacity тлично подойдет для решения таких задач, как:

Обрезка, склеивание, копирование, вставка фрагментов аудио из внешних файлов, финальное сведение и прочие стандартные операции.

Запись звука с компьютера (всего, что слышно из динамиков), микрофона, а также любого звукового оборудования, включая MIDI-инструменты, подключенного к линейному аудиовходу ПК.

Наложение различных эффектов и применение фильтров ко всей аудиодорожке или выбранному фрагменту, изменение основных параметров аудио, экспертный анализ аудиофайлов посредством различных инструментов.

Устранение различных помех из аудиозаписей — шум, шипение, гул и т.д.

Функции и особенности Audacity

Среди функций аудиоредактора Audacity выделим следующие: