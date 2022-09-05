Audacity — программа для записи и редактирования аудио. Приложение распространяется бесплатно, поддерживается операционными системами Windows Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит), интерфейс переведен на русский язык.
Как пользоваться программой Audacity?
Программа Audacity рассчитана на использование непрофессиональными пользователями для быстрой записи звука и редактирования аудиофайлов. Тем не менее, некоторые функции приложения можно отнести к разряду профессиональных, т.к. их использование потребует наличия определенных навыков.
Аудиредактор Audacity тлично подойдет для решения таких задач, как:
- Обрезка, склеивание, копирование, вставка фрагментов аудио из внешних файлов, финальное сведение и прочие стандартные операции.
- Запись звука с компьютера (всего, что слышно из динамиков), микрофона, а также любого звукового оборудования, включая MIDI-инструменты, подключенного к линейному аудиовходу ПК.
- Наложение различных эффектов и применение фильтров ко всей аудиодорожке или выбранному фрагменту, изменение основных параметров аудио, экспертный анализ аудиофайлов посредством различных инструментов.
- Устранение различных помех из аудиозаписей — шум, шипение, гул и т.д.
Функции и особенности Audacity
Среди функций аудиоредактора Audacity выделим следующие:
- Возможность работы с аудио на уровне отдельных сэмплов. Например, инструмент «Отрисовка» позволяет пользователю изменять частоту звуковых волн с точностью до миллионных долей секунды.
- Различные режимы звукозаписи, включая возможность наложения записываемого звука поверх имеющейся аудиодорожки и запись параллельно с воспроизводимым в настоящий момент звуком.
- Возможность генерации звука: DTMF-тон, звуковые волны и чирп-сигналы синусоидальной, прямоугольной и сглажено-прямоугольной (меандра), пилообразной формы произвольной частоты и амплитуды, «белые/розовые/коричневые» шумы с установленной амплитудой, ритмы с произвольным темпом, величиной свинга, количеством баров и другими параметрами.
- Наличие большого количества — несколько десятков — аудиоэффектов и аудиофильтров, каждый из которых имеет собственные настраиваемые параметры.
- Наличие различных инструментов для анализа аудио, например — спектральный анализ, поиск на аудиодорожке клиппинга, долей, тишины и т.д.
- Возможность экспорта в файл не только всей аудиодорожки, но и любого выделенного фрагмента.
- Возможность работы с некодированными RAW-аудиофайлами, причем Audacity имеет высокую производительность по части обработки RAW большого размера.
- Возможность создания горячих клавиш для вызова инструментов, открытия панелей настроек фильтров и эффектов, старта записи и других операций.