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Audacity

Audacity

Программа для записи звука и редактирования аудио

4,1 (10)
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Актуальная версия 4.0.1
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История изменений

Версия 4.0.1

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 3.7.9

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Оценки программы

4,1

10 оценок Оценок пока нет

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