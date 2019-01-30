Wave Editor — небольшая программа для редактирования аудио. Приложение полностью бесплатно для использования, не имеет встроенной рекламы и не делает рекламных вставок в редактируемый трек, не требовательно к мощностям компьютера — работает на Windows 2000 и выше в 32/64-битных системах. Интерфейс программы выполнен на русском языке.
Как пользоваться Wave Editor?
Программа Wave Editor — это простой узкоспециализированный аудиоредактор, позволяющий выполнять над аудиотреками такие стандартные операции как:
- Копирование и вырезка с последующей вставкой вырезанного/скопированного фрагмента в любую часть обрабатываемого трека.
- Удаление выделенного фрагмента.
- Нормализация звука (выравнивание частотных характеристик).
- Применение эффекта плавного нарастания и плавного затухания громкости звука к выделенному фрагменту.
- Вставка тишины (пустого фрагмента) любой продолжительности в любую часть звуковой дорожки.
- Реверс (обратное проигрывание) трека.
- Инвертирование (смена) аудиокналов.
- Усиление и ослабление уровня громкости аудиодорожки.
Данные функции программы Wave Editor помогут быстро отредактировать аудитрек или, например, файл звукозаписи с целью улучшения качества звука, обрезки ненужных фрагментов и т.д.
Дополнительные особенности Wave Editor
Эффективность и удобство использования аудиоредактора Wave Editor обеспечивают следующие его особенности:
- Поддержка популярных аудиоформатов — MP3, WAV и WMA с частотой дискретизации от 8000 до 96000 Гц, битрейтом 6 и 16 бит, моно или стерео формата.
- Возможность экспорта обрабатываемого аудио в формат MP3 и WAV.
- Возможность масштабирования таймлайн дорожки для более детального изучения/редактирования звука.
- Выделение фрагмента аудио вплоть до тысячных долей секунды.
- Настраиваемая панель управления, позволяющая изменять, добавлять, удалять инструменты.
- Многократная отмена последних выполненных операций и другие.
При необходимости функционал Wave Editor можно расширить дополнительными инструментами путем установки расширенной платной версии программы (WaveCut Audio Editor) от того же разработчика.