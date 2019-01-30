SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Wave Editor

Wave Editor

Программа для редактирования аудио

3,5 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.7.0.0
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История изменений

Версия 3.7.0.0

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Оценки программы

3,5

2 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Wave Editor

2 отзыва

МММ

Искал БЕСПЛАТНУЮ программу для обрезки аудио с возможностью масштабирования дорожки в Windows 10. WAVE EDITOR - честная программа с нужным мне функционалом. Пять звезд!

Бахтияр

С самого начала пользования мне понравился этот продукт! Очень много различных полезных функций. Вот только дизайн оставляет желать лучшего