Wave Editor — небольшая программа для редактирования аудио. Приложение полностью бесплатно для использования, не имеет встроенной рекламы и не делает рекламных вставок в редактируемый трек, не требовательно к мощностям компьютера — работает на Windows 2000 и выше в 32/64-битных системах. Интерфейс программы выполнен на русском языке.

Как пользоваться Wave Editor?

Программа Wave Editor — это простой узкоспециализированный аудиоредактор, позволяющий выполнять над аудиотреками такие стандартные операции как:

Копирование и вырезка с последующей вставкой вырезанного/скопированного фрагмента в любую часть обрабатываемого трека.

Удаление выделенного фрагмента.

Нормализация звука (выравнивание частотных характеристик).

Применение эффекта плавного нарастания и плавного затухания громкости звука к выделенному фрагменту.

Вставка тишины (пустого фрагмента) любой продолжительности в любую часть звуковой дорожки.

Реверс (обратное проигрывание) трека.

Инвертирование (смена) аудиокналов.

Усиление и ослабление уровня громкости аудиодорожки.

Данные функции программы Wave Editor помогут быстро отредактировать аудитрек или, например, файл звукозаписи с целью улучшения качества звука, обрезки ненужных фрагментов и т.д.

Дополнительные особенности Wave Editor

Эффективность и удобство использования аудиоредактора Wave Editor обеспечивают следующие его особенности:

Поддержка популярных аудиоформатов — MP3, WAV и WMA с частотой дискретизации от 8000 до 96000 Гц, битрейтом 6 и 16 бит, моно или стерео формата.

Возможность экспорта обрабатываемого аудио в формат MP3 и WAV.

Возможность масштабирования таймлайн дорожки для более детального изучения/редактирования звука.

Выделение фрагмента аудио вплоть до тысячных долей секунды.

Настраиваемая панель управления, позволяющая изменять, добавлять, удалять инструменты.

Многократная отмена последних выполненных операций и другие.

При необходимости функционал Wave Editor можно расширить дополнительными инструментами путем установки расширенной платной версии программы (WaveCut Audio Editor) от того же разработчика.