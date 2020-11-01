SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Wave Editor

В данном списке представлены программы для замены Wave Editor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Wave Editor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

LMMS
LMMS

Версия 1.2.2

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
SunVox
SunVox

Версия 2.1.1

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Visual Audio Splitter & Joiner
Visual Audio Splitter & Joiner

Версия 12

Программа для разделения и объединения аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
MP3 Cutter Joiner Free
MP3 Cutter Joiner Free

Версия 4.8.0

Программа для разделения и объединения аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Free Audio Editor
Free Audio Editor

Версия 9.0.4

Многофункциональная программа для редактирования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
GoldWave
GoldWave

Версия 6.52

Программа для редактирования и ремастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)