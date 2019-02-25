Чтобы изменить стандартную мелодию звонка на мобильном телефоне, нужно найти и скачать рингтон. Для этого есть много специальных программ для Windows, которые помогут сделать рингтон из любой музыкальной композиции.
Free Audio Editor
Free Audio Editor — небольшая программа для редактирования музыки. С ее помощью можно обрезать аудиофайл и сделать из него рингтон для мобильного телефона. В утилите есть возможность редактирования тегов медиафайла и функция изменения обложки и скорости воспроизведения музыки. Приложение полностью бесплатное, работает на всех актуальных версиях Windows и переведено на русский язык.
На первом этапе работы с утилитой нужно загрузить музыкальный файл. Для этого перетащите трек в рабочую область ПО или нажмите кнопку "Выбрать файл".
После этого пользователям нужно выбрать отрезок песни, из которой будет сделан рингтон. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо отметить начало и конец фрагмента на тайм-линии. Выбранный фрагмент будет выделен розовым цветом.
На завершающем этапе работы необходимо сохранить выделенный фрагмент в отдельный файл. Для этого нужно выбрать пункт "Сохранить" в нижней части интерфейса. В открывшемся окне следует указать формат для музыкального файла: оригинальный MP3, MP3 320/128/192 Kbit/s.
На этом процесс создания рингтона завершен. Итоговый результат будет сохранен на компьютер.
Преимущества программы Free Audio Editor:
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- бесплатная модель распространения;
- встроенный конвертер файлов;
- обработка музыкальных композиций без потери оригинального качества.
Недостатки:
- нет встроенной библиотеки эффектов.
mp3DirectCut
mp3DirectCut — небольшая утилита для редактирования музыкальных файлов. С помощью программы можно создать рингтон для мобильного телефона, нормализовать звук, изменить ID3-теги. Обработка музыкальных композиций производится без потери исходного качества. Приложение совместимо с Windows, имеет интерфейс на русском языке и распространяется бесплатно.
На первом этапе работы с программой нужно загрузить музыкальный файл. Для этого следует перейти в раздел меню "Файл" - "Открыть".
Музыкальная композиция отобразится на временной линии приложения. Для создания рингтона необходимо выделить нужный фрагмент аудиофайла с помощью инструментов "Начало" и "Конец". Выделенная область будет окрашена в синий цвет.
На завершающем этапе создания рингтона необходимо перейти в раздел меню "Файл" и выбрать пункт "Сохранить выделенное". Выделенный фрагмент музыкальной композиции будет сохранен на компьютер. Теперь этот файл можно использовать в качестве сигнала вызова на телефоне.
Преимущества mp3DirectCut:
- простой и удобный интерфейс на русском языке;
- возможность пользоваться утилитой бесплатно;
- обрезка фрагментов аудиозаписи без потери исходного качества.
Недостатки:
- нет функции усиления звука музыкальной композиции.
Wave Editor
Wave Editor — утилита для редактирования аудио, удаления ненужных фрагментов, создания рингтонов, нормализации и усиления звука. Приложение поддерживает все популярные форматы музыкальных файлов (WAV, MP3, WMA) и функцию вставки тишины в аудиофайл. Программа бесплатная, работает на актуальных версиях Windows и переведена на русский язык.
После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для редактирования аудио. На первом этапе работы с программой нужно открыть музыкальный файл. Для этого следует воспользоваться функцией "Открыть", которая расположена на верхней панели инструментов.
Перед тем началом создания рингтона необходимо выделить нужный фрагмент трека. Для этого пользователям следует указать время — начало и конец — в разделе "Выделение сегмента".
Далее с помощью программы Wave Editor можно применить различные эффекты на музыкальную композицию или настроить уровень громкости. Финальный этап создания рингтона — сохранение выделенного фрагмента. Для этого нужно перейти в раздел меню "Файл" и выбрать пункт "Сохранит выделенное как".
Выделенный сегмент аудиозаписи будет сохранен в отдельном файле на компьютере. Музыкальную композицию можно использовать в качестве рингтона на мобильном устройстве.
Преимущества Wave Editor:
- удобный интерфейс на русском языке;
- бесплатная модель распространения;
- инструмент для усиления звука;
- возможность применения различных эффектов на аудиофайл.
Недостатки:
- нельзя изменить качество музыкальной композиции.
Free MP3 Cutter and Editor
Free MP3 Cutter and Editor — небольшая программа для редактирования файлов формата MP3 и WAV. С помощью приложения пользователи могут создать рингтон для мобильных устройств, удалить лишние фрагменты музыкальной композиции и применить различные эффекты. Также есть инструмент для конвертации моно в стерео. Утилита бесплатная, работает на всех актуальных версиях Windows и имеет англоязычный интерфейс.
После запуска приложения откроется окно для выбора дальнейшего действия. Чтобы открыть музыкальный файл для редактирования, следует выбрать пункт "Open a File for Editing".
Для создания рингтона с помощью утилиты нужно удалить лишние фрагменты аудиозаписи. Чтобы выполнить эту операцию следует выделить область аудио, которая будет использоваться в качестве рингтона на временной линии и выбрать пункт "Delete Unselected". Программа Free MP3 Cutter and Editor удалит невыделенную пользователями область аудиофайла.
По завершению процесса редактирования файла необходимо сохранить итоговый результат на компьютер.
Преимущества Free MP3 Cutter and Editor:
- простой и удобный интерфейс;
- обработка музыкальных файлов без потери качества;
- инструмент для смены громкости аудио;
- возможность применения различных эффектов на музыку;
- бесплатная модель распространения.
Недостатки:
- нет официальной поддержки русского языка.
Хочумобильный Создатель Рингтонов
"Хочумобильный Создатель Рингтонов" — небольшая утилита для создания рингтонов на мобильные устройства. Программа работает с файлами формата MP3, есть возможность применения различных эффектов на аудио и функция редактирования тегов ID3. Приложение бесплатное, совместимо с актуальными версиями Windows и переведено на русский язык.
После запуска программы откроется окно, в котором пользователям необходимо нажать "Next" и выбрать музыкальный файл, из которого будет создан рингтон.
На втором этапе работы с приложением откроется полоса воспроизведения. Здесь нужно выбрать область музыкальной композиции, которая будет рингтоном. При необходимо пользователи могут воспроизвести выбранный фрагмент нажав кнопку "Play".
На третьем этапе работы выполняется редактирование информации о файле. Здесь нужно указать название трека, исполнителя, альбом, номер трека, год выпуска и жанр. Также пользователи могут добавить дополнительный комментарий к файлу и вставить ссылку на оригинальную композицию.
Четвертый шаг — выбор папки для сохранения файла. Также здесь пользователи могут выбрать качество для рингтона: плохое, хорошее, высокое. Есть возможность применения эффектов: нормализовать, плавное нарастание, плавное затухание.
На этом процесс создания рингтона для мобильного телефона завершен. Итоговый результат будет сохранен в выбранную пользователем папку.
Преимущества:
- простой интерфейс на русском языке;
- возможность применения различных эффектов;
- выбор качества рингтона;
- бесплатная модель распространения.
Недостатки:
- нельзя усилить звука и настроить громкость музыкальной композиции.