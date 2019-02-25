Чтобы изменить стандартную мелодию звонка на мобильном телефоне, нужно найти и скачать рингтон. Для этого есть много специальных программ для Windows, которые помогут сделать рингтон из любой музыкальной композиции.

Free Audio Editor Free Audio Editor — небольшая программа для редактирования музыки. С ее помощью можно обрезать аудиофайл и сделать из него рингтон для мобильного телефона. В утилите есть возможность редактирования тегов медиафайла и функция изменения обложки и скорости воспроизведения музыки. Приложение полностью бесплатное, работает на всех актуальных версиях Windows и переведено на русский язык. На первом этапе работы с утилитой нужно загрузить музыкальный файл. Для этого перетащите трек в рабочую область ПО или нажмите кнопку "Выбрать файл". После этого пользователям нужно выбрать отрезок песни, из которой будет сделан рингтон. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо отметить начало и конец фрагмента на тайм-линии. Выбранный фрагмент будет выделен розовым цветом. На завершающем этапе работы необходимо сохранить выделенный фрагмент в отдельный файл. Для этого нужно выбрать пункт "Сохранить" в нижней части интерфейса. В открывшемся окне следует указать формат для музыкального файла: оригинальный MP3, MP3 320/128/192 Kbit/s. На этом процесс создания рингтона завершен. Итоговый результат будет сохранен на компьютер. Преимущества программы Free Audio Editor: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

бесплатная модель распространения;

встроенный конвертер файлов;

обработка музыкальных композиций без потери оригинального качества. Недостатки: нет встроенной библиотеки эффектов.

mp3DirectCut mp3DirectCut — небольшая утилита для редактирования музыкальных файлов. С помощью программы можно создать рингтон для мобильного телефона, нормализовать звук, изменить ID3-теги. Обработка музыкальных композиций производится без потери исходного качества. Приложение совместимо с Windows, имеет интерфейс на русском языке и распространяется бесплатно. На первом этапе работы с программой нужно загрузить музыкальный файл. Для этого следует перейти в раздел меню "Файл" - "Открыть". Музыкальная композиция отобразится на временной линии приложения. Для создания рингтона необходимо выделить нужный фрагмент аудиофайла с помощью инструментов "Начало" и "Конец". Выделенная область будет окрашена в синий цвет. На завершающем этапе создания рингтона необходимо перейти в раздел меню "Файл" и выбрать пункт "Сохранить выделенное". Выделенный фрагмент музыкальной композиции будет сохранен на компьютер. Теперь этот файл можно использовать в качестве сигнала вызова на телефоне. Преимущества mp3DirectCut: простой и удобный интерфейс на русском языке;

возможность пользоваться утилитой бесплатно;

обрезка фрагментов аудиозаписи без потери исходного качества. Недостатки: нет функции усиления звука музыкальной композиции.

Wave Editor Wave Editor — утилита для редактирования аудио, удаления ненужных фрагментов, создания рингтонов, нормализации и усиления звука. Приложение поддерживает все популярные форматы музыкальных файлов (WAV, MP3, WMA) и функцию вставки тишины в аудиофайл. Программа бесплатная, работает на актуальных версиях Windows и переведена на русский язык. После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для редактирования аудио. На первом этапе работы с программой нужно открыть музыкальный файл. Для этого следует воспользоваться функцией "Открыть", которая расположена на верхней панели инструментов. Перед тем началом создания рингтона необходимо выделить нужный фрагмент трека. Для этого пользователям следует указать время — начало и конец — в разделе "Выделение сегмента". Далее с помощью программы Wave Editor можно применить различные эффекты на музыкальную композицию или настроить уровень громкости. Финальный этап создания рингтона — сохранение выделенного фрагмента. Для этого нужно перейти в раздел меню "Файл" и выбрать пункт "Сохранит выделенное как". Выделенный сегмент аудиозаписи будет сохранен в отдельном файле на компьютере. Музыкальную композицию можно использовать в качестве рингтона на мобильном устройстве. Преимущества Wave Editor: удобный интерфейс на русском языке;

бесплатная модель распространения;

инструмент для усиления звука;

возможность применения различных эффектов на аудиофайл. Недостатки: нельзя изменить качество музыкальной композиции.