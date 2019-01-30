Программы для обрезки музыки — как обрезать песню на ПК?

На музыкальных файлах могут появиться помехи, шумы и другие неисправности, которые возникли во время записи. Единственное решение этой проблемы — удаление дефектов без потери качества с помощью специальных программ. Также эти утилиты отлично подойдут, чтобы сделать рингтон или обрезать песню в других целях.

mp3DirectCut mp3DirectCut — небольшое приложение для редактирования музыкальных файлов. С помощью утилиты можно вырезать ненужные части трека, нормализовать звук, редактировать теги ID3, записать файлы на диск. Созданные файлы в программа сохраняются без потери качества. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит). Для комфортной работы требуется Windows XP. Доступна полностью русская версия. Модель распространения программы mp3DirectCut — бесплатная. Редактирование музыкальных файлов выполняется в главном окне приложения. Для начала работы необходимо загрузить трек через меню "Файл" — "Открыть". Загруженный файл появится в рабочем окне, где расположена таймлиния, которая используется для редактирования трека. На нижней панели находятся инструменты: вырезка, правка, зацикленное воспроизведение и т.д. Чтобы обрезать лишний участок песни — начало, конец, тишину — необходимо выделить нужную область на таймлинии. Для этого используется правая кнопка мыши: пользователям следует зажать ПКМ и выделить нужный отрезок. Выделанная область выделяется синим цветом. Следующий шаг — это удаление выделенного отрезка музыкальной композиции. Чтобы выполнить это действие нужно воспользоваться инструментом "Вырезка" на нижней панели. Альтернативный и более быстрый способ обрезки области выделения — клавиша "Del" на клавиатуре. На этом процесс обрезки музыки завершен. Отредактированный файл можно сохранить на компьютере. Если пользователи случайно удалили не тот отрезок, то отменить действие можно сочетанием клавиш "Ctrl + Z". Также на верхней панели инструментов есть функция, которая отвечает за отмену последних выполненных операций. Преимущества программы mp3DirectCut: простой и удобный интерфейс на русском языке;

бесплатная модель распространения;

большой набор инструментов для редактирования музыкальных файлов. Недостатки: нельзя наложить эффекты на музыку.

Free Audio Editor Free Audio Editor — программа для быстрого редактирования музыкальных файлов. Утилита дает возможность удалять ненужные фрагменты трека, можно редактировать теги. Также в приложении есть функция, с помощью которой можно добавить обложку аудиофайлу. Поддерживается возможность конвертирования файлов из одного формата в другой. Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Для загрузки доступна полностью русская версия. Чтобы установить и запустить утилиту, требуется Windows XP и новее. Программа распространяется бесплатно, но можно купить Premium-версию за 20 долларов в год или бессрочную лицензию за 30 долларов. Преимущества Premium-версии программы: Более высокая скорость обработки файлов. Автоматическая установка обновлений. Разрешается использование утилиты в коммерческих целях. Приоритетная техническая поддержка. На первом этапе работы с приложение Free Audio Editor нужно загрузить файл для редактирования. Сделать это можно двумя способами: перетащить трек в рабочую область или нажать "Добавить файл" и выбрать музыкальную композицию через проводник. Для редактирования файлов используется панель инструментов в нижней части интерфейса. Здесь расположены функции для обрезки музыки, редактирования тегов, добавления обложки, регулировки громкости. Чтобы обрезать лишний отрезок файла необходимо выделить фрагменты на таймлинии: начало и конец. Для этого используется инструмент с иконкой ножниц зеленого цвета. Выделенный отрезок отображается розовым цветом. После того, как нужный фрагмент выделен, пользователи могут приступать к удалению. Итоговый файл можно сохранить в любом удобном формате. Для изменения формата используется встроенный конвертер. Преимущества программы Free Audio Editor: удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность добавления обложки для файлов;

встроенный конвертер файлов. Недостатки: нет инструментов для применения эффектов для музыки.

Wave Editor Wave Editor — утилита для редактирования музыки: удаление ненужных фрагментов, нормализация звука, вставка тишины, применение эффектов. Программа поддерживает все популярные аудиоформаты: mp3, mp4, wma, wav и т.д. Приложение имеет совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит). Для комфортной работы с утилитой требуется Windows XP и новее. Доступна полностью русская версия для скачивания. Модель распространения Wave Editor — бесплатная. На первом этапе работы с приложением нужно добавить музыкальный файл, чтобы начать редактирование. Для этого следует воспользоваться функцией "Открыть" на верхней панели инструментов. После загрузки файла можно приступать к редактированию музыкальной композиции. Чтобы вырезать лишний фрагмент пользователям необходимо выделить область нужную область трека. Для выделения используется зажатая левая кнопка мыши. Выбранная область отображается розовым цветом. Следующий шаг — использование функции "Вырезать" на верхней панели инструментов. Альтернативный способ выполнения этой операции — сочетание клавиш "Ctrl + X". Если по ошибке был удален не тот фрагмент, предыдущее действие можно отменить двумя способами: Инструмент "Отменить" на верхней панели главного окна. Сочетание клавиш "Ctrl + Z". После того, как редактирование будет завершено, можно прослушать файл в приложении или сохранить его на компьютер. Перед сохранением файла откроется окно "Настройки сжатия в MP3". Здесь пользователям необходимо выбрать кодирование для файла, установить битрейт и качество. Преимущества: бесплатная модель распространения;

простой интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность применения эффектов для музыкальных файлов: усиление звука, вставка тишины, реверс, инвертирование. Недостатки: нет встроенного инструмента для конвертирования файлов из одного формата в другой.

Audacity Audacity — утилита для редактирования аудиофайлов и записи звука с микрофона. Также с помощью приложения можно оцифровать аналоговые записи с кассет и грампластинок. Поддерживается функция удаления шумов, шипения и других дефектов музыкального файла. Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит). Доступна полностью русская версия для загрузки. Чтобы установить программу на компьютер, требуется Windows XP и новее. Модель распространения приложения — бесплатная. После запуска утилиты для редактирования музыки Audacity откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для работы с файлами. На первом этапе необходимо записать звук с микрофона или добавить уже готовый музыкальный трек с приложение. Для этого нужно перейти в раздел меню "Файл" — "Открыть". Чтобы удалить ненужную область записи — тишина, искажения звука — нужно выделить фрагмент музыкального файла на таймлинии. Следующий этап — использование функции "Вырезать" на панели инструментов в верхней части интерфейса программы Audacity. Продолжительность музыкальной композиции сократится. На этом процесс удаления лишних фрагментов музыки успешно завершен. Итоговый результат можно сохранить на компьютере. Для этого необходимо перейти в раздел меню "Файл" — "Экспорт аудио". При сохранении файла нужно указать название трека и выбрать формат для экспорта. Преимущества программы Audacity: удобный интерфейс на русском языке;

бесплатная модель распространения;

большой набор инструментов для редактирования файлов: подавление шумов, добавление тишины, обрезка лишних фрагментов;

возможность записи звука с микрофона;

поддерживается функция сведения нескольких дорожек. Недостатки: нет встроенного инструмента для конвертирования файла из одного формата в другой.

Swifturn Free Audio Editor Swifturn Free Audio Editor — программа для редактирования аудиофайлов. С помощью приложения пользователи могут записать аудио с микрофона, применить эффекты к файлу, обрезать лишние фрагменты музыки. Также утилита позволяет загрузить видео из YouTube и записать аудиофайлы на диск. Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается. Для комфортной работы с приложением требуется ОС Windows XP и новее. Модель распространения утилиты — бесплатная. Для начала работы с программой Swifturn Free Audio Editor необходимо создать новый файл (записать с использованием микрофона) или загрузить уже существующий с компьютера. Чтобы загрузить готовый музыкальный трек, необходимо воспользоваться функцией "Open", которая расположена на панели инструментов. После того, как файл загружен, можно приступать к процессу редактирования. Чтобы обрезать лишний фрагмент музыки, пользователям нужно выделить область для удаления. Выделение выполняется с помощью левой кнопки мыши. На следующем этапе необходимо нажать правой кнопкой мыши на выделенном фрагменте. В открывшемся меню следует выбрать пункт "Cut". На этом процесс удаления лишних фрагментов — шумов, тишины — завершен. Чтобы отменить выполненное действие можно воспользоваться инструментом "Reverse the last action" в верхней части главного окна программы Swifturn Free Audio Editor. После того, как редактирование файла будет закончено, можно сохранить итоговый результат на компьютере. Для этого необходимо нажать кнопку "Save" на панели инструментов. В окне сохранения пользователи могут выбрать формат файла из списка. Преимущества Swifturn Free Audio Editor: бесплатная модель распространения;

работа со всеми популярными форматами аудиофайлов;

возможность загрузки видео из YouTube;

инструмент для записи файлов на CD-накопитель. Недостатки: отсутствует официальная поддержка русского языка.

MP3 Cutter MP3 Cutter — простой редактор файлов формата MP3. Приложение дает возможность обрезать ненужные фрагменты музыки, регулировать громкость аудиозаписи, применять эффект затухания. Итоговый результат редактирования можно сохранить в двух форматах: MP3 и Wav. Программа полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается. Для комфортной работы с утилитой требуется ОС Windows XP и новее. Пользоваться всеми возможностями приложения можно абсолютно бесплатно. После запуска программы MP3 Cutter откроется главное окно, в котором пользователям нужно выбрать действие для продолжения работы: открыть файл для редактирования или конвертировать музыку из моно в стерео. После загрузки файла в приложение можно приступать к процессу редактирования. Для обрезки лишних фрагментов записи необходимо выделить нужную область на таймлинии. Сделать это можно с помощью зажатой левой кнопки мыши. На этом процесс обрезки музыки успешно завершен. Также в программе доступен инструмент "Delete Unselected". Он позволяет удалять фрагменты аудиофайла, которые не были выделены пользователями. После этого можно приступать к применению различных эффектом к музыкальной композиции. Завершающий этап работы — сохранение результата. Для этого необходимо воспользоваться функцией "Save" на панели инструментов. При сохранении файла нужно выбрать формат: MP3 или Wav. Обрезать музыку через MP3 Cutter Преимущества MP3 Cutter: простой процесс редактирования файлов;

бесплатная модель распространения;

возможность изменения громкость музыки. Недостатки: поддерживаются только два формата для работы: MP3 и Wav.