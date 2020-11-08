Free Audio Editor — программа для редактирования аудио со множеством полезных функций. Приложение распространяется бесплатно для некоммерческого использования, но имеет некоторые функциональные ограничения. Подходит для компьютеров под управлением Windows Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32-бит/64-бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Функциональные возможности Free Audio Editor

Аудиоредактор Free Audio Editor поддерживает все наиболее популярные форматы аудио, включая MP3, WAV, MP2, MPGA, WMA, OGG, VOX, AIF, AIFF, AIFC, G721/723/726 и MPC. Также в редакторе можно работать с необработанными (неформатированными) RAW-аудиофайлами и аудиодорожками, считанными с CD-дисков (Free Audio Editor обладает собственной функцией считывания треков с CD).

Среди основных функций программы отметим:

Наличие масштабируемого таймлайна, позволяющего по отдельности работать с левым и правым аудиоканалом.

Выполнение всех стандартных операции с аудио: вырезание, копирование, вставка в любом месте, слияние с текущим файлом других аудиофайлов с указанной позиции и др.

Наличие визуализированного анализатора частот.

Встроенный редактор ID3-тегов.

Функция преобразования текста в голос (используются стандартные средства Windows).

Возможность записи с микрофона или иного устройства ввода звука, в т.ч. MIDI-инструментов.

Также в Free Audio Editor предусмотрена возможность наложения различных эффектов и фильтров на аудиофайл целиком либо выделенный пользователем фрагмент:

Усиление звука.

Цифровой фэйдинг.

Динамическая компрессия.

Нормализация аудио.

Задержка и эхо.

Наличие 10-канального эквалайзера с множеством пресетов.

Наличие фильтров высоких и низких частот типа «Band-Pass», «High-Pass» и несколько их дополнительных разновидностей.

Модуляция звука с настраиваемыми параметрами задержки, глубины, фаз и т.д.

Наличие настраиваемого экспандера для снижения фонового шума

Автоматические функции подавления шумов типа «Запись на магнитную ленту» и «Дыхание при записи голоса».

Настраиваемый фазер и фильтр реверберации.

Питч-шифтер и фильтр ускорения/замедления.

Функция инверсии частот и реверсии целого или выбранного фрагмента аудиофайла.

Микшер аудиоканалов, вставка «тишины» любой продолжительности и другие.

При установке на компьютер вспомогательных программ от того же разработчика появится возможность добавления аудиодорожек из видеофайлов. Бесплатная версия Free Audio Editor сохраняет обработанные аудиофайлы только в формате WAV.