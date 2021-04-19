MP3 Cutter Joiner Free — программа для обрезки, объединения и конвертации аудиофайлов c возможностью применения к ним наиболее востребованных аудиоэффектов (затухание, нормализация, эхо и др.). Несмотря на название, редактор поддерживает не только MP3, но и другие распространенные аудиоформаты.

Программа MP3 Cutter Joiner Free распространяется бесплатно (при установке предлагается скачивание приложения от партнеров, но от него можно отказаться). Интерфейс редактора выполнен на английском языке. Поддерживается операционными системами Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит).

Программа MP3 Cutter Joiner Free

Среди функций аудиоредактора MP3 Cutter Joiner Free, связанных с редактированием аудиофайлов, числятся:

Удаление выделенного фрагмента с автоматическим объединением оставшихся после операции частей аудио.

Обрезка выделенного фрагмента аудиофайла также с автоматическим объединением оставшихся частей. Обрезанный фрагмент при этом копируется в буфер обмена.

Вставка скопированного в буфер обмена (предусмотрена и отдельная функция копирования) фрагмента аудио в любую его часть.

Удаление фрагментов аудио слева и справа от выделенного фрагмента.

В программе MP3 Cutter Joiner Free также предусмотрена возможность наложения на аудио таких востребованных эффектов и фильтров, как:

Плавное затухание и увеличение громкости выделенного фрагмента.

Наложение эффекта эха на выбранный фрагмент аудио с возможностью настройки задержки и других параметров. Также доступно множество пресетов с предварительными настройками эффекта эха.

Усиление звука на выбранном участке аудиофайла вплоть до 300% от первоначальной громкости или, наоборот, его ослабление (вплоть до 0%).

Нормализация звука (выравнивание громкости).

Микширование аудио — функция, при помощи которой пользователь может накладывать аудиофайлы один поверх другого (т.е. производить их слияние).

Стоит отметить и некоторые важные особенности аудиоредактора MP3 Cutter Joiner Free:

Поддержка распространенных аудиоформатов: WAV, MP3/MP2/MPGA, WMA, OGG, CDA, VOX, RAW, G721/G723/G726, AIF/AIFF/AIFC и MPC.

Пакетное конвертирование в форматы MP3, WAV, OGG и WMA с предварительной настройкой качества вручную либо путем выбора готового пресета с заранее заданными параметрами.

Пакетное объединение аудиофайлов поддерживаемых форматов в один файл. Высокая точность операций выделения фрагментов аудио, что возможно благодаря масштабируемому таймлайну.

Возможность добавления в программу на обработку музыкальных композиций с напрямую с CD-дисковода, что также позволяет использовать редактор в качестве аудио-граббера (сохранение на компьютер композиций с Audio-CD дисков).

Для редактирования и пакетного форматирования/объединения предусмотрены отдельные модули программы MP3 Cutter Joiner Free, которые можно использовать независимо друг от друга.