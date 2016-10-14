Создать собственную музыкальную композицию с эффектами может практический каждый пользователь ПК. Для этого нужно воспользоваться специальными программами, которые предоставляет возможность работы с виртуальными музыкальными инструментами и эффектами.
Mixcraft
Mixcraft — большая программа для создания музыкальных композиций с большой библиотекой эффектов и фильтров. В утилите есть виртуальные инструменты и редактор дорожек. Получившийся результат музыки с эффектами можно сохранить в нескольких форматах. Поддерживается возможность использования готовых шаблонов при создании музыки.
Перейдите в раздел меню "Дорожка"-"Добавить". Здесь можно добавить аудиодорожку или инструментальную дорожку.
В главном окне программы Mixcraft необходимо выполнить настройки музыкальной композиции — отрегулировать частоты и изменить громкость. В музыку можно добавить инструментальное звучание гитары, органа, барабанов из встроенной библиотеки.
Шаблоны музыкальных инструментов разделены по жанрам: рок, кантри, джаз, поп. Чтобы применить эффекты, перейдите в раздел "Дорожка" - "Эффекты", где откроется список доступных эффектов.
Преимущества Mixcraft:
- большая библиотека музыкальных инструментов;
- возможность работы с видеофайлами;
- функция записи аудиодорожки;
- возможность настройки общей громкости музыкальной композиции:
- создание собственных шаблонов эффектов;
- работа с MIDI-клавиатурой;
- запись созданной музыки с эффектами на компакт-диск;
- выбор нескольких источников записи аудио;
- наличие микшера громкости для регулирования низких и высоких частот;
- инструмент для сведения треков;
- поддержка VST-плагинов.
Недостатки:
- нельзя загрузить созданную музыкальную композицию в интернет;
- отсутствует банк звуков;
- нет возможности редактирования ID3-тегов музыкальных файлов.
Программа Mixcraft доступна на русском языке. Есть бесплатная ознакомительная версия на 14 дней, цена лицензии составляет 75 долларов.
MAGIX Music Maker
MAGIX Music Maker — профессиональная программа, с помощью которой можно создать музыку с эффектами. Для создания музыкальных композиций используются встроенные виртуальные инструменты (бас-гитара, барабаны, клавиши), также есть библиотека вокальных вставок.
Выберите инструмент для создания музыкальной композиции. В разделе "Клавиатура" можно добавить вставки мелодий с MIDI-инструмента. Все добавленные элементы отображаются в верхней части главного окна утилиты MAGIX Music Maker.
Чтобы применить эффекты, перейдите в раздел "Шаблон". Здесь находятся все доступные в каталоге аудиоэффекты (эхо, барабан, HiFi-эквалайзер). Чтобы добавить эффект, необходимо перетащить его на аудиообъект, после чего выбранный эффект применится на музыкальную композицию.
В приложении есть отдельный блок мастера аудиоэффектов, который находится в разделе "Эффекты" - "Аудио". Здесь можно настроить 10-полосный эквалайзер, включить или отключить компрессор и реверберацию, настроить уровень эхо.
Преимущества MAGIX Music Maker:
- возможность работы с видео;
- большая библиотека эффектов;
- встроенный банк звуков;
- большой выбор виртуальных музыкальных инструментов;
- загрузка созданной музыки на крупные онлайн-площадки;
- функция объединения нескольких аудиодорожек;
- возможность записи голоса и звука с микрофона;
- разделение объектов по маркерам воспроизведения.
Недостатки:
- отсутствует функция работы с несколькими источниками аудио одновременно;
- нельзя создать шаблоны эффектов;
- не поддерживаются дополнительные VST-плагины.
Утилита MAGIX Music Maker распространяется на русском языке. Цена лицензии — 4200 рублей, но можно скачать бесплатную пробную версию.
Traktor
Traktor — софт для создания музыкальных композиций с поддержкой различных эффектов. В программе доступна функция эмуляции клубного микшера, состоящего из четырех каналов, и фоновый анализатор файлов. Также в ПО используется специальный алгоритм для растяжения времени.
Выберите аудиодорожку из встроенной библиотеки "Track Collection". Здесь доступны композиции разных жанров и стилей.
В верхней части главного окна программы Traktor находятся инструменты для применения различных эффектов на выбранный сэмпл. Здесь можно включить и настроить задержку и реверберацию. Также есть специальные инструменты и фильтры для усиления звука.
Преимущества программы Tractor:
- библиотека треков;
- большой выбор эффектов и фильтров;
- инструмент для усиления звука;
- несколько режимов работы;
- возможность объединения нескольких музыкальных дорожек;
- наличие трехполосного лимитера;
- редактирование ID3-тегов музыкальных файлов;
- инструмент для захвата аудио с различных источников;
- поддержка горячих клавиш для быстрого управления утилитой.
Недостатки:
- нельзя загрузить дополнительные VST-плагины;
- нет виртуальных инструментов: гитары, клавиши, барабаны;
- отсутствует функция записи созданной музыки с эффектами на компакт-диски.
Traktor имеет интерфейс на английском языке. Цена лицензионной версии программы — 100 долларов, но доступна бесплатная демо-версия.
NanoStudio
NanoStudio — небольшая программа, которая дает возможность записывать музыку и применять различные эффекты на аудиодорожку. В инструменте поддерживается возможность записи звука с различных источников, есть встроенный микшер для регулирования низких и высоких частот.
Для создания музыки используется клавишный музыкальный инструмент. В строке "Bank" можно изменить виртуальный инструмент с которого будет выполняться запись звука. Также можно воспользоваться готовыми пресетами.
После выбора музыки нажмите "Write", чтобы начать запись. Для применения эффектов нужно переключить инструментарий — используйте стрелочки в правой части интерфейса.
В последнем доступном разделе можно применить различные эффекты и фильтры. Есть функция настройки задержки и глубины звучания музыкальной композиции, также здесь можно настроить уровень громкости.
Преимущества:
- готовые пресеты виртуальных инструментов;
- возможность применения эффектов;
- запись звука с различных источников;
- встроенный микшер громкости;
- низкое потребление системных ресурсов.
Недостатки:
- нет встроенной библиотеки звуков;
- нельзя записать созданную музыку на компакт-диск;
- нет инструмента для трансляции музыки в интернет.
Софт NanoStudio можно загрузить бесплатно на английском языке.
Mixxx
Mixxx — программа, с помощью которой можно выполнить микширование и сведение музыкальных композиций. В утилите есть возможность применения различных эффектов, функция для регулирования ритма звучания аудиодорожки и поддержка работы с MIDI-клавиатурой.
Загрузите дорожку в приложение Mixxx. Для этого перейдите в раздел меню "Файл" и выберите пункт "Загрузить трек в деку 1".
На панели управления утилиты можно настроить баланс трека, усилить громкость, изменить низкие и высокие частоты. Чтобы применить различные эффекты, нужно выбрать подходящие фильтры из списка: баланс, эхо, фэйзер, реверберации.
Нажмите "Включить эффект". С помощью инструмента "Meta Knob" выполняется регулирование уровня выбранного эффекта. При необходимости можно применить сразу несколько эффектов для одной музыкальной композиции.
Преимущества Mixxx:
- инструменты для регулирования баланса и усиления звука;
- возможность применения нескольких эффектов одновременно;
- работа с MIDI-клавиатурой;
- запись звука с микрофона;
- инструмент для создания собственных плейлистов музыкальных дорожек;
- загрузка треков из iTunes;
- поддержка инструмента винилового контроля;
- возможность управления утилитой с помощью горячих клавиш;
- функция записи микса;
- трансляция созданного микса в интернет;
- запись микса на носители информации.
Недостатки:
- отсутствует трехполосный лимитер;
- нет возможности редактирования ID3-тегов;
- нельзя создать музыку с использованием виртуальных музыкальных инструментов;
- нет встроенного каталога звуков;
- не поддерживаются дополнительные плагины для расширения функционала.
Программа Mixxx бесплатная, интерфейс переведен на русский язык.
MuLab
MuLab — ПО для создания музыки и применения различных эффектов с поддержкой работы с виртуальными музыкальными инструментами. Через программу можно записать звук с микрофона и использовать готовые пресеты музыки.
Для создания музыки выберите инструмент из раздела "Instruments". Здесь доступны бас-гитары, клавиши и орган. После выбора виртуального инструмента добавьте его в раздел "Edit" на временную линию, которая расположена в главном окне софта.
По завершению процесса создания музыки с использованием виртуальных инструментов можно начать применение различных эффектов. Для этого откройте список "Effects". Развернется полный список доступных эффектов. Чтобы добавить фильтр на аудиодорожку, перетащите эффект на временную линию.
Преимущества MuLab:
- возможность объединения нескольких аудиодорожек;
- большая библиотека эффектов;
- использование виртуальных инструментов для создания музыки;
- поддержка дополнительных VST-плагинов;
- возможность использования готовых сэмплов при создании музыки;
- инструмент для записи звука с различных источников;
- встроенный инструмент микширования аудио;
- функция ускорения и замедления музыкальных композиций.
Недостатки:
- нет возможности загрузки треков из iTunes;
- нельзя запустить прямую трансляцию созданной музыки с эффектами в интернет;
- отсутствует функция усиления звука;
- не поддерживается возможность записи музыки на носители информации.
Утилита MuLab распространяется на платной основе. Цена лицензии — 70 евро, но есть бесплатная пробная версия. Язык интерфейса — английский.
SunVox
SunVox — программа для создания музыки с помощью встроенной MIDI-клавиатуры и поддержкой работы со слоями. В утилите можно применить различные эффекты на музыкальную композицию, есть поддержка сэмплов в формате WAV и XI, а также инструмент для усиления громкости.
Для создания музыки используются клавиши в главном окне приложения SunVox. Чтобы начать работу, создайте новый паттерн на таймлинии — нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт "Новый паттерн". После этого можно выбрать ноту мелодии.
После создания музыки можно применить различные эффекты. Для этого создайте новый модуль в окне под MIDI-клавиатурой. Откроется список всех доступных эффектов: эхо, фильтр, реверберация, задержка.
Для управления эффектами нужно дважды кликнуть по модулю в области редактирования. Откроется небольшое окно изменения эффекта.
Преимущества SunVox:
- инструмент регулирования громкости;
- возможность добавления большого количество модулей;
- редактирование добавленных модулей;
- настройка полифонии.
Недостатки:
- нет встроенного каталога звуков;
- не поддерживаются виртуальные музыкальные инструменты для создания аудиодорожек;
- отсутствует поддержка VST-плагинов;
- нельзя загрузить созданную музыку на крупные онлайн-площадки.
Приложение SunVox можно скачать бесплатно. Интерфейс переведен на русский язык.