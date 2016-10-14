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Лучшие программы 09.04.2026 7 минут

Программы для создания музыки с эффектами

NanoStudio, SunVox, MuLab, Mixxx и другие программы для создания музыки с эффектами для Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Создать собственную музыкальную композицию с эффектами может практический каждый пользователь ПК. Для этого нужно воспользоваться специальными программами, которые предоставляет возможность работы с виртуальными музыкальными инструментами и эффектами.

Mixcraft

Mixcraft — большая программа для создания музыкальных композиций с большой библиотекой эффектов и фильтров. В утилите есть виртуальные инструменты и редактор дорожек. Получившийся результат музыки с эффектами можно сохранить в нескольких форматах. Поддерживается возможность использования готовых шаблонов при создании музыки.

Перейдите в раздел меню "Дорожка"-"Добавить". Здесь можно добавить аудиодорожку или инструментальную дорожку.

Mixcraft

В главном окне программы Mixcraft необходимо выполнить настройки музыкальной композиции — отрегулировать частоты и изменить громкость. В музыку можно добавить инструментальное звучание гитары, органа, барабанов из встроенной библиотеки.

Шаблоны музыкальных инструментов разделены по жанрам: рок, кантри, джаз, поп.  Чтобы применить эффекты, перейдите в раздел "Дорожка" - "Эффекты", где откроется список доступных эффектов.

Список эффектов в программе Mixcraft

Преимущества Mixcraft:

  • большая библиотека музыкальных инструментов;
  • возможность работы с видеофайлами;
  • функция записи аудиодорожки;
  • возможность настройки общей громкости музыкальной композиции:
  • создание собственных шаблонов эффектов;
  • работа с MIDI-клавиатурой;
  • запись созданной музыки с эффектами на компакт-диск;
  • выбор нескольких источников записи аудио;
  • наличие микшера громкости для регулирования низких и высоких частот;
  • инструмент для сведения треков;
  • поддержка VST-плагинов.

Недостатки:

  • нельзя загрузить созданную музыкальную композицию в интернет;
  • отсутствует банк звуков;
  • нет возможности редактирования ID3-тегов музыкальных файлов.

Программа Mixcraft доступна на русском языке. Есть бесплатная ознакомительная версия на 14 дней, цена лицензии составляет 75 долларов.

MAGIX Music Maker

MAGIX Music Maker — профессиональная программа, с помощью которой можно создать музыку с эффектами. Для создания музыкальных композиций используются встроенные виртуальные инструменты (бас-гитара, барабаны, клавиши), также есть библиотека вокальных вставок.

Выберите инструмент для создания музыкальной композиции. В разделе "Клавиатура" можно добавить вставки мелодий с MIDI-инструмента. Все добавленные элементы отображаются в верхней части главного окна утилиты MAGIX Music Maker.

MAGIX Music Maker

Чтобы применить эффекты, перейдите в раздел "Шаблон". Здесь находятся все доступные в каталоге аудиоэффекты (эхо, барабан, HiFi-эквалайзер). Чтобы добавить эффект, необходимо перетащить его на аудиообъект, после чего выбранный эффект применится на музыкальную композицию.

Аудиоэффекты в программе MAGIX Music Maker

В приложении есть отдельный блок мастера аудиоэффектов, который находится в разделе "Эффекты" - "Аудио". Здесь можно настроить 10-полосный эквалайзер, включить или отключить компрессор и реверберацию, настроить уровень эхо.

Программа для создания музыки с эффектами MAGIX Music Maker

Преимущества MAGIX Music Maker:

  • возможность работы с видео;
  • большая библиотека эффектов;
  • встроенный банк звуков;
  • большой выбор виртуальных музыкальных инструментов;
  • загрузка созданной музыки на крупные онлайн-площадки;
  • функция объединения нескольких аудиодорожек;
  • возможность записи голоса и звука с микрофона;
  • разделение объектов по маркерам воспроизведения.

Недостатки:

  • отсутствует функция работы с несколькими источниками аудио одновременно;
  • нельзя создать шаблоны эффектов;
  • не поддерживаются дополнительные VST-плагины.

Утилита MAGIX Music Maker распространяется на русском языке. Цена лицензии — 4200 рублей, но можно скачать бесплатную пробную версию.

Traktor

Traktor — софт для создания музыкальных композиций с поддержкой различных эффектов. В программе доступна функция эмуляции клубного микшера, состоящего из четырех каналов, и фоновый анализатор файлов. Также в ПО используется специальный алгоритм для растяжения времени.

Выберите аудиодорожку из встроенной библиотеки "Track Collection". Здесь доступны композиции разных жанров и стилей.

Traktor

В верхней части главного окна программы Traktor находятся инструменты для применения различных эффектов на выбранный сэмпл. Здесь можно включить и настроить задержку и реверберацию. Также есть специальные инструменты и фильтры для усиления звука.

Программа для создания музыки с эффектами Traktor

Преимущества программы Tractor:

  • библиотека треков;
  • большой выбор эффектов и фильтров;
  • инструмент для усиления звука;
  • несколько режимов работы;
  • возможность объединения нескольких музыкальных дорожек;
  • наличие трехполосного лимитера;
  • редактирование ID3-тегов музыкальных файлов;
  • инструмент для захвата аудио с различных источников;
  • поддержка горячих клавиш для быстрого управления утилитой.

Недостатки:

  • нельзя загрузить дополнительные VST-плагины;
  • нет виртуальных инструментов: гитары, клавиши, барабаны;
  • отсутствует функция записи созданной музыки с эффектами на компакт-диски.

Traktor имеет интерфейс на английском языке. Цена лицензионной версии программы — 100 долларов, но доступна бесплатная демо-версия.

NanoStudio

NanoStudio — небольшая программа, которая дает возможность записывать музыку и применять различные эффекты на аудиодорожку. В инструменте поддерживается возможность записи звука с различных источников, есть встроенный микшер для регулирования низких и высоких частот.

Для создания музыки используется клавишный музыкальный инструмент. В строке "Bank" можно изменить виртуальный инструмент с которого будет выполняться запись звука. Также можно воспользоваться готовыми пресетами.

NanoStudio

После выбора музыки нажмите "Write", чтобы начать запись. Для применения эффектов нужно переключить инструментарий — используйте стрелочки в правой части интерфейса.

Программа для создания музыки с эффектами NanoStudio

В последнем доступном разделе можно применить различные эффекты и фильтры. Есть функция настройки задержки и глубины звучания музыкальной композиции, также здесь можно настроить уровень громкости.

Панель управления аудиоэффектами в программе NanoStudio

Преимущества:

  • готовые пресеты виртуальных инструментов;
  • возможность применения эффектов;
  • запись звука с различных источников;
  • встроенный микшер громкости;
  • низкое потребление системных ресурсов.

Недостатки:

  • нет встроенной библиотеки звуков;
  • нельзя записать созданную музыку на компакт-диск;
  • нет инструмента для трансляции музыки в интернет.

Софт NanoStudio можно загрузить бесплатно на английском языке.

Mixxx

Mixxx — программа, с помощью которой можно выполнить микширование и сведение музыкальных композиций. В утилите есть возможность применения различных эффектов, функция для регулирования ритма звучания аудиодорожки и поддержка работы с MIDI-клавиатурой.

Загрузите дорожку в приложение Mixxx. Для этого перейдите в раздел меню "Файл"  и выберите пункт "Загрузить трек в деку 1".

Mixxx

На панели управления утилиты можно настроить баланс трека, усилить громкость, изменить низкие и высокие частоты. Чтобы применить различные эффекты, нужно выбрать подходящие фильтры из списка: баланс, эхо, фэйзер, реверберации.

Интерфейс Mixxx

Нажмите "Включить эффект". С помощью инструмента "Meta Knob" выполняется регулирование уровня выбранного эффекта. При необходимости можно применить сразу несколько эффектов для одной музыкальной композиции.

Панель управления эффектами в программе Mixxx

Преимущества Mixxx:

  • инструменты для регулирования баланса и усиления звука;
  • возможность применения нескольких эффектов одновременно;
  • работа с MIDI-клавиатурой;
  • запись звука с микрофона;
  • инструмент для создания собственных плейлистов музыкальных дорожек;
  • загрузка треков из iTunes;
  • поддержка инструмента винилового контроля;
  • возможность управления утилитой с помощью горячих клавиш;
  • функция записи микса;
  • трансляция созданного микса в интернет;
  • запись микса на носители информации.

Недостатки:

  • отсутствует трехполосный лимитер;
  • нет возможности редактирования ID3-тегов;
  • нельзя создать музыку с использованием виртуальных музыкальных инструментов;
  • нет встроенного каталога звуков;
  • не поддерживаются дополнительные плагины для расширения функционала.

Программа Mixxx бесплатная, интерфейс переведен на русский язык.

MuLab

MuLab — ПО для создания музыки и применения различных эффектов с поддержкой работы с виртуальными музыкальными инструментами. Через программу можно записать звук с микрофона и использовать готовые пресеты музыки.

Для создания музыки выберите инструмент из раздела "Instruments". Здесь доступны бас-гитары, клавиши и орган. После выбора виртуального инструмента добавьте его в раздел "Edit" на временную линию, которая расположена в главном окне софта.

MuLab

По завершению процесса создания музыки с использованием виртуальных инструментов можно начать применение различных эффектов. Для этого откройте список "Effects". Развернется полный список доступных эффектов. Чтобы добавить фильтр на аудиодорожку, перетащите эффект на временную линию.

Добавление эффектов в программе MuLab

Преимущества MuLab:

  • возможность объединения нескольких аудиодорожек;
  • большая библиотека эффектов;
  • использование виртуальных инструментов для создания музыки;
  • поддержка дополнительных VST-плагинов;
  • возможность использования готовых сэмплов при создании музыки;
  • инструмент для записи звука с различных источников;
  • встроенный инструмент микширования аудио;
  • функция ускорения и замедления музыкальных композиций.

Недостатки:

  • нет возможности загрузки треков из iTunes;
  • нельзя запустить прямую трансляцию созданной музыки с эффектами в интернет;
  • отсутствует функция усиления звука;
  • не поддерживается возможность записи музыки на носители информации.

Утилита MuLab распространяется на платной основе. Цена лицензии — 70 евро, но есть бесплатная пробная версия. Язык интерфейса — английский.

SunVox

SunVox — программа для создания музыки с помощью встроенной MIDI-клавиатуры и поддержкой работы со слоями. В утилите можно применить различные эффекты на музыкальную композицию, есть поддержка сэмплов в  формате WAV и XI, а также инструмент для усиления громкости.

Для создания музыки используются клавиши в главном окне приложения SunVox. Чтобы начать работу, создайте новый паттерн на таймлинии — нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт "Новый паттерн". После этого можно выбрать ноту мелодии.

SunVox

После создания музыки можно применить различные эффекты. Для этого создайте новый модуль в окне под MIDI-клавиатурой. Откроется список всех доступных эффектов: эхо, фильтр, реверберация, задержка.

Список эффектов в программе SunVox

Для управления эффектами нужно дважды кликнуть по модулю в области редактирования. Откроется небольшое окно изменения эффекта.

Программа для создания музыки с эффектами SunVox

Преимущества SunVox:

  • инструмент регулирования громкости;
  • возможность добавления большого количество модулей;
  • редактирование добавленных модулей;
  • настройка полифонии.

Недостатки:

  • нет встроенного каталога звуков;
  • не поддерживаются виртуальные музыкальные инструменты для создания аудиодорожек;
  • отсутствует поддержка VST-плагинов;
  • нельзя загрузить созданную музыку на крупные онлайн-площадки.

Приложение SunVox можно скачать бесплатно. Интерфейс переведен на русский язык.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Обсуждение статьи

2 отзыва

ЗЛОЙ

Зачем всё это тут представлено?!
Всё равно нужно покупать за большие деньги!!!!
Где репаки и кряки?!

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Мы не распространяем кряки и репаки