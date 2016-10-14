Создать собственную музыкальную композицию с эффектами может практический каждый пользователь ПК. Для этого нужно воспользоваться специальными программами, которые предоставляет возможность работы с виртуальными музыкальными инструментами и эффектами.

Mixcraft Mixcraft — большая программа для создания музыкальных композиций с большой библиотекой эффектов и фильтров. В утилите есть виртуальные инструменты и редактор дорожек. Получившийся результат музыки с эффектами можно сохранить в нескольких форматах. Поддерживается возможность использования готовых шаблонов при создании музыки. Перейдите в раздел меню "Дорожка"-"Добавить". Здесь можно добавить аудиодорожку или инструментальную дорожку. В главном окне программы Mixcraft необходимо выполнить настройки музыкальной композиции — отрегулировать частоты и изменить громкость. В музыку можно добавить инструментальное звучание гитары, органа, барабанов из встроенной библиотеки. Шаблоны музыкальных инструментов разделены по жанрам: рок, кантри, джаз, поп. Чтобы применить эффекты, перейдите в раздел "Дорожка" - "Эффекты", где откроется список доступных эффектов. Преимущества Mixcraft: большая библиотека музыкальных инструментов;

возможность работы с видеофайлами;

функция записи аудиодорожки;

возможность настройки общей громкости музыкальной композиции:

создание собственных шаблонов эффектов;

работа с MIDI-клавиатурой;

запись созданной музыки с эффектами на компакт-диск;

выбор нескольких источников записи аудио;

наличие микшера громкости для регулирования низких и высоких частот;

инструмент для сведения треков;

поддержка VST-плагинов. Недостатки: нельзя загрузить созданную музыкальную композицию в интернет;

отсутствует банк звуков;

нет возможности редактирования ID3-тегов музыкальных файлов. Программа Mixcraft доступна на русском языке. Есть бесплатная ознакомительная версия на 14 дней, цена лицензии составляет 75 долларов.

MAGIX Music Maker MAGIX Music Maker — профессиональная программа, с помощью которой можно создать музыку с эффектами. Для создания музыкальных композиций используются встроенные виртуальные инструменты (бас-гитара, барабаны, клавиши), также есть библиотека вокальных вставок. Выберите инструмент для создания музыкальной композиции. В разделе "Клавиатура" можно добавить вставки мелодий с MIDI-инструмента. Все добавленные элементы отображаются в верхней части главного окна утилиты MAGIX Music Maker. Чтобы применить эффекты, перейдите в раздел "Шаблон". Здесь находятся все доступные в каталоге аудиоэффекты (эхо, барабан, HiFi-эквалайзер). Чтобы добавить эффект, необходимо перетащить его на аудиообъект, после чего выбранный эффект применится на музыкальную композицию. В приложении есть отдельный блок мастера аудиоэффектов, который находится в разделе "Эффекты" - "Аудио". Здесь можно настроить 10-полосный эквалайзер, включить или отключить компрессор и реверберацию, настроить уровень эхо. Преимущества MAGIX Music Maker: возможность работы с видео;

большая библиотека эффектов;

встроенный банк звуков;

большой выбор виртуальных музыкальных инструментов;

загрузка созданной музыки на крупные онлайн-площадки;

функция объединения нескольких аудиодорожек;

возможность записи голоса и звука с микрофона;

разделение объектов по маркерам воспроизведения. Недостатки: отсутствует функция работы с несколькими источниками аудио одновременно;

нельзя создать шаблоны эффектов;

не поддерживаются дополнительные VST-плагины. Утилита MAGIX Music Maker распространяется на русском языке. Цена лицензии — 4200 рублей, но можно скачать бесплатную пробную версию.

Traktor Traktor — софт для создания музыкальных композиций с поддержкой различных эффектов. В программе доступна функция эмуляции клубного микшера, состоящего из четырех каналов, и фоновый анализатор файлов. Также в ПО используется специальный алгоритм для растяжения времени. Выберите аудиодорожку из встроенной библиотеки "Track Collection". Здесь доступны композиции разных жанров и стилей. В верхней части главного окна программы Traktor находятся инструменты для применения различных эффектов на выбранный сэмпл. Здесь можно включить и настроить задержку и реверберацию. Также есть специальные инструменты и фильтры для усиления звука. Преимущества программы Tractor: библиотека треков;

большой выбор эффектов и фильтров;

инструмент для усиления звука;

несколько режимов работы;

возможность объединения нескольких музыкальных дорожек;

наличие трехполосного лимитера;

редактирование ID3-тегов музыкальных файлов;

инструмент для захвата аудио с различных источников;

поддержка горячих клавиш для быстрого управления утилитой. Недостатки: нельзя загрузить дополнительные VST-плагины;

нет виртуальных инструментов: гитары, клавиши, барабаны;

отсутствует функция записи созданной музыки с эффектами на компакт-диски. Traktor имеет интерфейс на английском языке. Цена лицензионной версии программы — 100 долларов, но доступна бесплатная демо-версия.

NanoStudio NanoStudio — небольшая программа, которая дает возможность записывать музыку и применять различные эффекты на аудиодорожку. В инструменте поддерживается возможность записи звука с различных источников, есть встроенный микшер для регулирования низких и высоких частот. Для создания музыки используется клавишный музыкальный инструмент. В строке "Bank" можно изменить виртуальный инструмент с которого будет выполняться запись звука. Также можно воспользоваться готовыми пресетами. После выбора музыки нажмите "Write", чтобы начать запись. Для применения эффектов нужно переключить инструментарий — используйте стрелочки в правой части интерфейса. В последнем доступном разделе можно применить различные эффекты и фильтры. Есть функция настройки задержки и глубины звучания музыкальной композиции, также здесь можно настроить уровень громкости. Преимущества: готовые пресеты виртуальных инструментов;

возможность применения эффектов;

запись звука с различных источников;

встроенный микшер громкости;

низкое потребление системных ресурсов. Недостатки: нет встроенной библиотеки звуков;

нельзя записать созданную музыку на компакт-диск;

нет инструмента для трансляции музыки в интернет. Софт NanoStudio можно загрузить бесплатно на английском языке.

Mixxx Mixxx — программа, с помощью которой можно выполнить микширование и сведение музыкальных композиций. В утилите есть возможность применения различных эффектов, функция для регулирования ритма звучания аудиодорожки и поддержка работы с MIDI-клавиатурой. Загрузите дорожку в приложение Mixxx. Для этого перейдите в раздел меню "Файл" и выберите пункт "Загрузить трек в деку 1". На панели управления утилиты можно настроить баланс трека, усилить громкость, изменить низкие и высокие частоты. Чтобы применить различные эффекты, нужно выбрать подходящие фильтры из списка: баланс, эхо, фэйзер, реверберации. Нажмите "Включить эффект". С помощью инструмента "Meta Knob" выполняется регулирование уровня выбранного эффекта. При необходимости можно применить сразу несколько эффектов для одной музыкальной композиции. Преимущества Mixxx: инструменты для регулирования баланса и усиления звука;

возможность применения нескольких эффектов одновременно;

работа с MIDI-клавиатурой;

запись звука с микрофона;

инструмент для создания собственных плейлистов музыкальных дорожек;

загрузка треков из iTunes;

поддержка инструмента винилового контроля;

возможность управления утилитой с помощью горячих клавиш;

функция записи микса;

трансляция созданного микса в интернет;

запись микса на носители информации. Недостатки: отсутствует трехполосный лимитер;

нет возможности редактирования ID3-тегов;

нельзя создать музыку с использованием виртуальных музыкальных инструментов;

нет встроенного каталога звуков;

не поддерживаются дополнительные плагины для расширения функционала. Программа Mixxx бесплатная, интерфейс переведен на русский язык.

MuLab MuLab — ПО для создания музыки и применения различных эффектов с поддержкой работы с виртуальными музыкальными инструментами. Через программу можно записать звук с микрофона и использовать готовые пресеты музыки. Для создания музыки выберите инструмент из раздела "Instruments". Здесь доступны бас-гитары, клавиши и орган. После выбора виртуального инструмента добавьте его в раздел "Edit" на временную линию, которая расположена в главном окне софта. По завершению процесса создания музыки с использованием виртуальных инструментов можно начать применение различных эффектов. Для этого откройте список "Effects". Развернется полный список доступных эффектов. Чтобы добавить фильтр на аудиодорожку, перетащите эффект на временную линию. Преимущества MuLab: возможность объединения нескольких аудиодорожек;

большая библиотека эффектов;

использование виртуальных инструментов для создания музыки;

поддержка дополнительных VST-плагинов;

возможность использования готовых сэмплов при создании музыки;

инструмент для записи звука с различных источников;

встроенный инструмент микширования аудио;

функция ускорения и замедления музыкальных композиций. Недостатки: нет возможности загрузки треков из iTunes;

нельзя запустить прямую трансляцию созданной музыки с эффектами в интернет;

отсутствует функция усиления звука;

не поддерживается возможность записи музыки на носители информации. Утилита MuLab распространяется на платной основе. Цена лицензии — 70 евро, но есть бесплатная пробная версия. Язык интерфейса — английский.