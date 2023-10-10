Программа Mixcraft предназначена для создания музыки и многодорожечной записи на Windows. Инструмент содержит звуковые эффекты, виртуальные инструменты и тысячи профессиональных сэмплов.

Mixcraft позволяет записывать звук, организовывать сэмплы/лупы, создавать ремиксы, сочинять в MIDI, используя виртуальные инструменты, добавлять различные эффекты, загружать и редактировать видео, делать качественный мастеринг и экспортировать получившуюся профессиональную композицию в аудио или видеофайл. Программа поможет реализовать идеи по созданию музыки и превратит компьютер в полноценную профессиональную звукозаписывающую студию.

Последнюю версию программы для создания музыки Mixcraft 10 можно скачать на русском языке. Бесплатная триал-версия Mixcraft сохраняет все возможности без ограничений сроком на 30 дней. Затем придется скачать и установить полную версию Mixcraft, цена которой составляет около 6000 рублей.

Функции Mixcraft