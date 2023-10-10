Программа Mixcraft предназначена для создания музыки и многодорожечной записи на Windows. Инструмент содержит звуковые эффекты, виртуальные инструменты и тысячи профессиональных сэмплов.
Mixcraft позволяет записывать звук, организовывать сэмплы/лупы, создавать ремиксы, сочинять в MIDI, используя виртуальные инструменты, добавлять различные эффекты, загружать и редактировать видео, делать качественный мастеринг и экспортировать получившуюся профессиональную композицию в аудио или видеофайл. Программа поможет реализовать идеи по созданию музыки и превратит компьютер в полноценную профессиональную звукозаписывающую студию.
Последнюю версию программы для создания музыки Mixcraft 10 можно скачать на русском языке. Бесплатная триал-версия Mixcraft сохраняет все возможности без ограничений сроком на 30 дней. Затем придется скачать и установить полную версию Mixcraft, цена которой составляет около 6000 рублей.
Функции Mixcraft
- Запись и создание неограниченного количества аудио и MIDI дорожек.
- Организация и редактирование видеофайлов, добавление плавных переходов, визуальных и звуковых эффектов, а также музыки и закадрового голоса.
- Содержит более 6000 профессионально созданных лупов и звуковых эффектов в широком диапазоне популярных стилей, от дабстепа до фолк-рока.
- Включает в себя 11 виртуальных инструментов, начиная от смоделированных винтажных синтезаторов, до качественно засэмплированных акустических инструментов, а также вдохновляющую коллекцию акустических и электро ударных студийного качества.
- В комплекте содержится 25 высококачественных звуковых эффектов, начиная от студийных стандартов, таких как ревербератор, хорус и дилэй, до ультра-реалистичных симуляторов гитарного усилителя, лампового эквалайзера, устройства удаления вокала, многополосного компрессора и многих других.
- Среди мощных профессиональных возможностей следует отметить поддержку мультиканальных VSTi и ReWire хостинга, зацикленную запись в несколько слоёв (в итоге выбираете среди них наилучший дубль), использование неограниченного числа аппаратных входов и выходов, растяжение времени и звуковысотное смещение, а также многое другое.