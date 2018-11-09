Mixxx — программа для ди-джеев, представляющая собой цифровой ди-джейский пульт для микширования аудиокомпозиций в режиме реального времени. Это полностью бесплатное программное обеспечение для операционных систем Windows 7, 8/8.1, 10 и 11 (64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.
Зачем нужна программа Mixxx?
Программа Mixxx предназначена для микширования аудиокомпозиций в режиме реального времени. По сути, это цифровой пульт ди-джея, которым можно управлять, как при помощи клавиатуры с мышью, так и при помощи внешних DJ-контроллеров, включая MIDI-инструменты и современные виниловые проигрыватели, подключающиеся к компьютеру.
Функции программы Mixxx
Приложение Mixxx, по сути, является аудиопроигрывателем, способным воспроизводить сразу несколько аудиофайлов одновременно и имеющим множество функций для управления их воспроизведением.
В Mixxx, например, предусмотрена функция вывода звука на разные устройства. Это позволяет пользователю прослушивать треки в наушниках до того, как его услышит аудитория. Функция помогает выбрать дорожку, подходящую для текущего момента и хорошо сочетающуюся с воспроизводимыми в данный момент дорожками. Для использования этой возможности требуется, чтобы у компьютера присутствовало, как минимум, два независимых аудиовыхода.
Mixxx поддерживает два способа микширования аудиофайлов — внутренний и внешний. Первый способ предполагает одновременное воспроизведение программой нескольких аудиофайлов на компьютере, их микширование и отправку «смешанного» аудиосигнала на один выход аудиоинтерфейса. Параллельно еще один аудиосигнал отправляется на другой аудиоинтерфейс компьютера для вывода на наушники. Часто в этой схеме используется DJ-контроллер, что упрощает управление программой Mixxx, но можно обойтись и клавиатурой с мышью.
Внешнее же микширование предполагает использование аппаратных микшеров, подключенных к компьютеру и соединенных друг с другом особым образом. В этой схеме программа Mixxx также воспроизводит сразу несколько аудиофайлов, но микширование осуществляется внешним оборудованием, как и вывод звука на подключенные динамики и наушники. Внешнее микширование обычно используется с виниловыми проигрывателями и специальными пластинками для обработки цифровых музыкальных файлов так, как если бы музыка была на виниловых пластинках.
Еще одна важная особенность Mixxx — наличие мощной системы звуковых эффектов. По словам авторов программы, если пользователь разберется с их использованием, это откроет для него широкий спектр методов микширования:
- В общей сложности Mixxx имеет 4 блока эффектов. Пользователь может задействовать в микшировании треков 3 аудиоэффекта, как бы выстроенных в цепь. В зависимости то того, в какой последовательности и как расположены эффекты друг относительно друга, и будет зависеть звук на выходе. В любой момент пользователь может переключать эффекты, включать и выключать их.
- Каждый эффект имеет собственный набор параметров. Главная особенность — изменение этих параметров осуществляется при помощи удобных вращающихся ручек. Причем пользователь может деактивировать возможность изменения выбранного параметра. Также предусмотрена отдельная вращающаяся ручка, контролирующая значения всех параметров выбранного аудиоэффекта.
- Перед выводом обработанного звука на основные динамики, пользователь может предварительно прослушать результат наложения на него эффектов через наушники.
Все вышесказанное — далеко не полный список функциональных возможностей программы Mixxx.