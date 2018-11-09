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Mixxx

Mixxx

Виртуальный ди-джейский пульт для микширования аудио

4,0 (1)
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Актуальная версия 2.5.6
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История изменений

Версия 2.5.6

  • Исправлена работа оператора NOT в поиске библиотеки.
  • Исправлен импорт библиотеки Rhythmbox.
  • Добавлено предупреждение перед одновременным открытием более 10 треков в файловом браузере.
  • Из истории теперь можно экспортировать файлы треков; также исправлено удаление текущей истории после очистки треков.
  • Ускорено восстановление больших наборов выбранных треков.
  • Улучшен эффект White Noise: устранено постоянное смещение сигнала и скорректирована реакция усиления.
  • Исправлены искажения и изменение параметров в эффекте Echo.
  • Исправлен треск при переключении QuickEffect.
  • Обновлены и исправлены раскладки для контроллеров Numark, Pioneer, Reloop и Traktor.
  • Исправлен скретчинг при включённом Keylock и ряд проблем с эффектами и синхронизацией.

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Оценки программы

4,0

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