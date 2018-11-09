Mixxx — программа для ди-джеев, представляющая собой цифровой ди-джейский пульт для микширования аудиокомпозиций в режиме реального времени. Это полностью бесплатное программное обеспечение для операционных систем Windows 7, 8/8.1, 10 и 11 (64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Mixxx?

Программа Mixxx предназначена для микширования аудиокомпозиций в режиме реального времени. По сути, это цифровой пульт ди-джея, которым можно управлять, как при помощи клавиатуры с мышью, так и при помощи внешних DJ-контроллеров, включая MIDI-инструменты и современные виниловые проигрыватели, подключающиеся к компьютеру.

Функции программы Mixxx

Приложение Mixxx, по сути, является аудиопроигрывателем, способным воспроизводить сразу несколько аудиофайлов одновременно и имеющим множество функций для управления их воспроизведением.

В Mixxx, например, предусмотрена функция вывода звука на разные устройства. Это позволяет пользователю прослушивать треки в наушниках до того, как его услышит аудитория. Функция помогает выбрать дорожку, подходящую для текущего момента и хорошо сочетающуюся с воспроизводимыми в данный момент дорожками. Для использования этой возможности требуется, чтобы у компьютера присутствовало, как минимум, два независимых аудиовыхода.

Mixxx поддерживает два способа микширования аудиофайлов — внутренний и внешний. Первый способ предполагает одновременное воспроизведение программой нескольких аудиофайлов на компьютере, их микширование и отправку «смешанного» аудиосигнала на один выход аудиоинтерфейса. Параллельно еще один аудиосигнал отправляется на другой аудиоинтерфейс компьютера для вывода на наушники. Часто в этой схеме используется DJ-контроллер, что упрощает управление программой Mixxx, но можно обойтись и клавиатурой с мышью.

Внешнее же микширование предполагает использование аппаратных микшеров, подключенных к компьютеру и соединенных друг с другом особым образом. В этой схеме программа Mixxx также воспроизводит сразу несколько аудиофайлов, но микширование осуществляется внешним оборудованием, как и вывод звука на подключенные динамики и наушники. Внешнее микширование обычно используется с виниловыми проигрывателями и специальными пластинками для обработки цифровых музыкальных файлов так, как если бы музыка была на виниловых пластинках.

Еще одна важная особенность Mixxx — наличие мощной системы звуковых эффектов. По словам авторов программы, если пользователь разберется с их использованием, это откроет для него широкий спектр методов микширования:

В общей сложности Mixxx имеет 4 блока эффектов. Пользователь может задействовать в микшировании треков 3 аудиоэффекта, как бы выстроенных в цепь. В зависимости то того, в какой последовательности и как расположены эффекты друг относительно друга, и будет зависеть звук на выходе. В любой момент пользователь может переключать эффекты, включать и выключать их.

Каждый эффект имеет собственный набор параметров. Главная особенность — изменение этих параметров осуществляется при помощи удобных вращающихся ручек. Причем пользователь может деактивировать возможность изменения выбранного параметра. Также предусмотрена отдельная вращающаяся ручка, контролирующая значения всех параметров выбранного аудиоэффекта.

Перед выводом обработанного звука на основные динамики, пользователь может предварительно прослушать результат наложения на него эффектов через наушники.

Все вышесказанное — далеко не полный список функциональных возможностей программы Mixxx.