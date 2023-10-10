MAGIX Music Maker — программа для создания музыки, рассчитанная на начинающих пользователей. Представляет собой упрощенную версию профессионального программного секвенсора MAGIX Samplitude, функциональных возможностей которого достаточно для создания довольно сложных музыкальных композиций и, главное, для обучения работе с профессиональными цифровыми рабочими станциями.

Программа MAGIX Music Maker распространяется бесплатно, поддерживается операционными системами Windiws 7 и выше (32 и 64 бит). Также есть мобильное приложение Music Maker JAM для смартфонов на Android и iOS.

Зачем нужна программа MAGIX Music Maker?

Главная особенность программы MAGIX Music Maker заключается в простоте ее использования. Для создания музыкальной композиции достаточно расставить на поле аранжировки лупы (loop) и сэмлпы (samples) в нужной последовательности и запустить воспроизведение. Конечно, беспорядочное их расположение не принесет музыканту никакого удовольствия от последующего прослушивания такой "композиции", потому хотя бы каким-нибудь минимальным уровнем слуха все же нужно обладать.

Сэмплов в MAGIX Music Maker довольно много — более 1500, а при необходимости с официального сайта разработчиков программы можно скачать еще более 2000. Сэмплы представляют собой созданные профессиональными музыкантами фрагменты игры на различных музыкальных инструментах в самых различных музыкальных жанрах. Пользователь может объединять их не только последовательно, но и параллельно. Поле аранжировки состоит из 8-ми независимых аудиодорожек, т.е. одновременно MAGIX Music Maker способен воспроизвести сразу 8 сэмплов/лупов (немного, конечно, но для старта — самый раз).

Но расстановка готовых музыкальных «кирпичиков» — не единственный способ музицирования в этой программе. Начинающего музыканта также ожидают следующие возможности:

Разнообразные аудиоэффекты и фильтры, которые можно накладывать на сэпмлы. Они имеют собственные настройки, определяющие звучание проигрываемого звука.

Электронные музыкальные инструменты позволят создавать собственные сэмплы либо даже записывать продолжительные композиции, если у пользователя имеются навыки в игре на одном из них. Здесь, к примеру, имеется синтезатор с множеством настроек, симулятор рок-барабанов, драм и бас-машина, виртуальная электрогитара и даже симулятор целого оркестрового ансамбля.

Также программа MAGIX Music Maker поддерживает запись звука не только с микрофона, но и линейного входа компьютера. Если у пользователя есть любой MIDI-инструмент (например, электронная гитара с соответствующими переходниками для компьютера), то с него можно будет снимать звук, а затем отправлять в программу для последующего редактирования или использования в проекте.

Возможность загрузки в проект собственных музыкальных файлов во всех популярных форматах позволит делать ремиксы каких-нибудь композиций, но не только. В MAGIX Music Maker присутствует возможность редактирования аудиофайлов. Можно, к примеру, вырезать непродолжительную часть аудио и сохранить ее в качестве сэмпла, чтобы затем использовать в собственном проекте.