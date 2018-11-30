Traktor DJ 2 (старое название Traktor DJ Studio) — приложения для микширования и создания ремиксов. Утилита предоставляет большой выбор спецэффектов и полезных инструментов для работы с музыкальными композициями. Есть функция записи аудио с внешних источников.

Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows на 32-х 64-битных разрядностях. Установить утилиту можно на Windows XP и более новую версию ОС. Поддерживается работа на MacOS. Язык интерфейса приложения — английский. Русская версия не поддерживается.

Полная версия Traktor DJ Studio (лицензия)

Для получения полной версии утилиты необходимо купить лицензию. Стоимость лицензии — 50 долларов. После покупки полной версии будут сняты все ограничения: откроется функция захвата аудио с других источников, станут доступны все эффекты и инструменты для создания ремиксов.

Доступна пробная версия утилиты Traktor DJ Studio. Максимальное время использования демо-версии — 30 минут. После этого программа выключится автоматически.

Чтобы загрузить пробную версию приложения нужно указать адрес электронной почты на официальном сайте. На указанный E-mail придет ссылка для скачивания утилиты. Установщик Trial-версии программы также доступен для скачивания на данной странице.

Зачем нужна программа Traktor DJ Studio?

После запуска программы Traktor DJ Studio необходимо выполнить базовые настройки: подключить USB-устройства для создания ремиксов и выбрать количество инструментов для работы.

По завершеню базовых настроек откроется новое окно «Preferences». В разделе «Audio Setup» нужно выбрать устройство для воспроизведения звука: колонки, наушники или акустическая система. Теперь можно приступать к работе с утилитой.

В нижнем левом углу интерфейса приложения доступен раздел «Track Collection». Здесь располагается коллекция треков, доступных в библиотеке. Пользователи могут выбрать любую понравившуюся композицию из списка и поместить его в редактор на верхней панели интерфейса.

Чтобы включить дополнительные настройки для музыки нужно изменить обложку интерфейса. Для этого следует перейти в раздел «View» — «Layouts» и выбрать режим отображения «Extended».

Теперь в интерфейсе приложения DJ Traktor Studio доступны дополнительные микшеры для редактирования музыкальной композиции.

С помощью этих инструментов можно настроить уровень задержки и реверберации, усилить звучание аудио, настроить эквалайзер и т.д.

Плюсы и минусы Traktor DJ Studio

Преимущества:

четыре многофункциональных пульта для работы с музыкой;

несколько сменных эквалайзеров;

возможность записи аудио с внешних источников;

доступ к фоновому анализатору файлов.

Недостатки: