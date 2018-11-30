SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Traktor DJ Studio

Traktor DJ Studio

Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)

2,6 (40)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.0.1
Скачать 452 MB
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История изменений

Версия 3.0.1

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Оценки программы

2,6

40 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Traktor DJ Studio

1 отзыв

LongMan71

привет разрабодчикам, это приложение просто обалденное, от как раз djshum.