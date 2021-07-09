Лучшие программы для создания музыки

Создание музыки на компьютере — интересный, но довольно сложный процесс. Важно подобрать правильное программное обеспечение с разнообразным функционалом и несложным управлением. Предлагаем 5 лучших программ для создания музыки любого уровня сложности.
Adobe Audition
Adobe Audition — программа из многофункционального пакета инструментов Adobe. Позволяет создавать новые, а также редактировать имеющиеся аудиокомпозиции любого уровня сложности. Подходит как для начинающих пользователей, так и для профессионалов. ПО поддерживает большой перечень форматов.
Чтобы начать работу в программе, необходимо в меню «File» открыть готовый файл либо создать новый (аудиофайл, мультитрек и др.). Можно приступать к обработке. Редактор предлагает как базовые возможности, вроде обрезки и компоновки фрагментов, так и «продвинутые»: анализ фазы, спектра, настройку тона, темпа, определение искажений, выравнивание речи, автоматическое удаление звука по образцу и многое другое. Можно работать одновременно с несколькими дорожками.
Простой, удобный интерфейс на английском языке. Стандартный для программ Adobe режим работы: слева — главное меню, файлы, папки, основные элементы управления; справа большую часть интерфейса занимает рабочее пространство, которое вы можете настроить на свое усмотрение.
Скачать Adobe Audition на Windows или macOS можно бесплатно. Программа распространяется в виде триал-версии — пробный период составляет 30 дней. По их истечению необходимо приобрести лицензию.
Плюсы:
- простой, интуитивно понятный интерфейс;
- поддержка сторонних плагинов;
- большой ассортимент эффектов;
- наличие всех необходимых инструментов;
- поддержка десятков форматов аудио;
- многополосный эквалайзер.
Минусы:
- нет русского языка;
- нет встроенной библиотеки лупов.
FL Studio
FL Studio — профессиональная программа для создания музыки с большим набором функций. Фактически это полноценная рабочая аудиостанция с огромным ассортиментом инструментов для записи, редактирования и воспроизведения звука в цифровом формате.
Основная рабочая область в программе — многодорожечный секвенсор, на котором можно расставлять звуковые файлы в нужном порядке. Чтобы создавать собственные звуки, воспользуйтесь инструментом Piano Roll с возможностью настройки их высоты и продолжительности звучания. Добавление эффектов осуществляется с помощью аудиомикшера.
Скачать FL Studio для ОС Windows или macOS можно бесплатно в виде пробной триал-версии. Она имеет некоторые ограничения, поэтому для полноценного использования программы нужно приобрести лицензию. Она доступна в нескольких ценовых вариантах.
Плюсы:
- простой в освоении интерфейс;
- большое количество полезных инструментов;
- встроенная библиотека лупов;
- более 30 виртуальных инструментов;
- редактор MIDI;
- запись лупов.
Минусы:
- нет русского языка;
- высокая стоимость полной версии.
Mixcraft
Mixcraft — многофункциональная виртуальная студия для создания музыки и различных звуковых записей. Подходит для домашнего и профессионального использования. Микскрафт предлагает большой выбор инструментов и эффектов, а также поддерживает сторонние плагины VST.
Несмотря на мощный потенциал, программа имеет простой, удобный в работе интерфейс. В вашем распоряжении многодорожечная запись, безграничное количество виртуальных инструментов в рамках одной сессии, простое редактирование загружаемых файлов, встроенная библиотека сэмплов (около 7000), возможность записывать мелодии нотами или в режиме piano roll и др. Готовые треки экспортируются в любой из популярных форматов аудио. Также имеются функции сведения и мастеринга.
Mixcraft — условно-бесплатная программа. Триал-версией без функциональных ограничений можно пользоваться на протяжении 30 дней. Чтобы получить доступ к ее возможностям по завершению этого периода, нужно купить полную версию. Поддерживается совместимость со всеми современными версиями Windows.
Плюсы:
- интерфейс на русском языке;
- большая библиотека сэмплов;
- редактирование видео;
- редактор MIDI;
- неограниченное количество аудио-, MIDI треков;
- мультитрековая запись.
Минусы:
- не обнаружены.
Nanostudio
Нано Студио — простая в использовании, но полезная программа для создания музыки. Она позволяет записывать голос в режиме реального времени, генерировать биты, а также содержит встроенный реалистичный эмулятор клавишных инструментов. Отметим компактность Nanostudio и возможность установки ПО на компьютер с невысокими техническими параметрами.
Поддерживается загрузка неограниченного количества звуковых дорожек. В режиме редактора можно воспользоваться универсальным микшером, эквалайзером с анализом спектра, регулируемыми эффектами. Доступен ассортимент виртуальных инструментов. Бесплатно скачав Nanostudio для любой актуальной версии Windows, вы сможете начать пользоваться всеми ее возможностями без ограничений.
Плюсы:
- полностью бесплатная;
- простой интерфейс;
- невысокие требования к системным ресурсам ПК;
- виртуальный синтезатор;
- запись сэмплов.
Минусы:
- нет русского языка;
- отсутствует поддержка VST-плагинов;
- редко обновляется.
Ableton Live
Ableton Live — профессиональная программа для создания любых по сложности музыкальных композиций. Она включает инструменты для обработки аудио, аранжировки, сведения произведений, а также импровизированного сочинения композиций.
Можно скачать Ableton Live бесплатно в виде триал-версии. Пробный период составляет 30 дней. С программой удобно работать благодаря несложному интерфейсу. В вашем распоряжении несколько сотен сэмплов, 3 виртуальных инструмента, десятки эффектов.
Плюсы:
- встроенная библиотека сэмплов;
- редактор MIDI;
- поддержка VST-плагинов;
- удобный интерфейс.
Минусы:
- нет русского языка;
- нет функции записи лупов;
- высокие системные требования.