Лучшие программы для создания музыки

Создание музыки на компьютере — интересный, но довольно сложный процесс. Важно подобрать правильное программное обеспечение с разнообразным функционалом и несложным управлением. Предлагаем 5 лучших программ для создания музыки любого уровня сложности.

Adobe Audition Adobe Audition — программа из многофункционального пакета инструментов Adobe. Позволяет создавать новые, а также редактировать имеющиеся аудиокомпозиции любого уровня сложности. Подходит как для начинающих пользователей, так и для профессионалов. ПО поддерживает большой перечень форматов. Чтобы начать работу в программе, необходимо в меню «File» открыть готовый файл либо создать новый (аудиофайл, мультитрек и др.). Можно приступать к обработке. Редактор предлагает как базовые возможности, вроде обрезки и компоновки фрагментов, так и «продвинутые»: анализ фазы, спектра, настройку тона, темпа, определение искажений, выравнивание речи, автоматическое удаление звука по образцу и многое другое. Можно работать одновременно с несколькими дорожками. Простой, удобный интерфейс на английском языке. Стандартный для программ Adobe режим работы: слева — главное меню, файлы, папки, основные элементы управления; справа большую часть интерфейса занимает рабочее пространство, которое вы можете настроить на свое усмотрение. Скачать Adobe Audition на Windows или macOS можно бесплатно. Программа распространяется в виде триал-версии — пробный период составляет 30 дней. По их истечению необходимо приобрести лицензию. Плюсы: простой, интуитивно понятный интерфейс;

поддержка сторонних плагинов;

большой ассортимент эффектов;

наличие всех необходимых инструментов;

поддержка десятков форматов аудио;

многополосный эквалайзер. Минусы: нет русского языка;

нет встроенной библиотеки лупов.

FL Studio FL Studio — профессиональная программа для создания музыки с большим набором функций. Фактически это полноценная рабочая аудиостанция с огромным ассортиментом инструментов для записи, редактирования и воспроизведения звука в цифровом формате. Основная рабочая область в программе — многодорожечный секвенсор, на котором можно расставлять звуковые файлы в нужном порядке. Чтобы создавать собственные звуки, воспользуйтесь инструментом Piano Roll с возможностью настройки их высоты и продолжительности звучания. Добавление эффектов осуществляется с помощью аудиомикшера. Скачать FL Studio для ОС Windows или macOS можно бесплатно в виде пробной триал-версии. Она имеет некоторые ограничения, поэтому для полноценного использования программы нужно приобрести лицензию. Она доступна в нескольких ценовых вариантах. Плюсы: простой в освоении интерфейс;

большое количество полезных инструментов;

встроенная библиотека лупов;

более 30 виртуальных инструментов;

редактор MIDI;

запись лупов. Минусы: нет русского языка;

высокая стоимость полной версии.

Mixcraft Mixcraft — многофункциональная виртуальная студия для создания музыки и различных звуковых записей. Подходит для домашнего и профессионального использования. Микскрафт предлагает большой выбор инструментов и эффектов, а также поддерживает сторонние плагины VST. Несмотря на мощный потенциал, программа имеет простой, удобный в работе интерфейс. В вашем распоряжении многодорожечная запись, безграничное количество виртуальных инструментов в рамках одной сессии, простое редактирование загружаемых файлов, встроенная библиотека сэмплов (около 7000), возможность записывать мелодии нотами или в режиме piano roll и др. Готовые треки экспортируются в любой из популярных форматов аудио. Также имеются функции сведения и мастеринга. Mixcraft — условно-бесплатная программа. Триал-версией без функциональных ограничений можно пользоваться на протяжении 30 дней. Чтобы получить доступ к ее возможностям по завершению этого периода, нужно купить полную версию. Поддерживается совместимость со всеми современными версиями Windows. Плюсы: интерфейс на русском языке;

большая библиотека сэмплов;

редактирование видео;

редактор MIDI;

неограниченное количество аудио-, MIDI треков;

мультитрековая запись. Минусы: не обнаружены.

Nanostudio Нано Студио — простая в использовании, но полезная программа для создания музыки. Она позволяет записывать голос в режиме реального времени, генерировать биты, а также содержит встроенный реалистичный эмулятор клавишных инструментов. Отметим компактность Nanostudio и возможность установки ПО на компьютер с невысокими техническими параметрами. Поддерживается загрузка неограниченного количества звуковых дорожек. В режиме редактора можно воспользоваться универсальным микшером, эквалайзером с анализом спектра, регулируемыми эффектами. Доступен ассортимент виртуальных инструментов. Бесплатно скачав Nanostudio для любой актуальной версии Windows, вы сможете начать пользоваться всеми ее возможностями без ограничений. Плюсы: полностью бесплатная;

простой интерфейс;

невысокие требования к системным ресурсам ПК;

виртуальный синтезатор;

запись сэмплов. Минусы: нет русского языка;

отсутствует поддержка VST-плагинов;

редко обновляется.