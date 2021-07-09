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Лучшие программы 09.04.2026 4 минуты

Лучшие программы для создания музыки

Обзор популярных программ для создания музыки.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Создание музыки на компьютере — интересный, но довольно сложный процесс. Важно подобрать правильное программное обеспечение с разнообразным функционалом и несложным управлением. Предлагаем 5 лучших программ для создания музыки любого уровня сложности.

Adobe Audition

Adobe Audition — программа из многофункционального пакета инструментов Adobe. Позволяет создавать новые, а также редактировать имеющиеся аудиокомпозиции любого уровня сложности. Подходит как для начинающих пользователей, так и для профессионалов. ПО поддерживает большой перечень форматов.

Adobe Audition

Чтобы начать работу в программе, необходимо в меню «File» открыть готовый файл либо создать новый (аудиофайл, мультитрек и др.). Можно приступать к обработке. Редактор предлагает как базовые возможности, вроде обрезки и компоновки фрагментов, так и «продвинутые»: анализ фазы, спектра, настройку тона, темпа, определение искажений, выравнивание речи, автоматическое удаление звука по образцу и многое другое. Можно работать одновременно с несколькими дорожками.

Простой, удобный интерфейс на английском языке. Стандартный для программ Adobe режим работы: слева — главное меню, файлы, папки, основные элементы управления; справа большую часть интерфейса занимает рабочее пространство, которое вы можете настроить на свое усмотрение.

Программа Adobe Audition

Скачать Adobe Audition на Windows или macOS можно бесплатно. Программа распространяется в виде триал-версии — пробный период составляет 30 дней. По их истечению необходимо приобрести лицензию.

Плюсы:

  • простой, интуитивно понятный интерфейс;
  • поддержка сторонних плагинов;
  • большой ассортимент эффектов;
  • наличие всех необходимых инструментов;
  • поддержка десятков форматов аудио;
  • многополосный эквалайзер.

Минусы:

  • нет русского языка;
  • нет встроенной библиотеки лупов.

FL Studio

FL Studio — профессиональная программа для создания музыки с большим набором функций. Фактически это полноценная рабочая аудиостанция с огромным ассортиментом инструментов для записи, редактирования и воспроизведения звука в цифровом формате.

Основная рабочая область в программе — многодорожечный секвенсор, на котором можно расставлять звуковые файлы в нужном порядке. Чтобы создавать собственные звуки, воспользуйтесь инструментом Piano Roll с возможностью настройки их высоты и продолжительности звучания. Добавление эффектов осуществляется с помощью аудиомикшера.

FL Studio

Скачать FL Studio для ОС Windows или macOS можно бесплатно в виде пробной триал-версии. Она имеет некоторые ограничения, поэтому для полноценного использования программы нужно приобрести лицензию. Она доступна в нескольких ценовых вариантах.

Плюсы:

  • простой в освоении интерфейс;
  • большое количество полезных инструментов;
  • встроенная библиотека лупов;
  • более 30 виртуальных инструментов;
  • редактор MIDI;
  • запись лупов.

Минусы:

  • нет русского языка;
  • высокая стоимость полной версии.

Mixcraft

Mixcraft — многофункциональная виртуальная студия для создания музыки и различных звуковых записей. Подходит для домашнего и профессионального использования. Микскрафт предлагает большой выбор инструментов и эффектов, а также поддерживает сторонние плагины VST.

Несмотря на мощный потенциал, программа имеет простой, удобный в работе интерфейс. В вашем распоряжении многодорожечная запись, безграничное количество виртуальных инструментов в рамках одной сессии, простое редактирование загружаемых файлов, встроенная библиотека сэмплов (около 7000), возможность записывать мелодии нотами или в режиме piano roll и др. Готовые треки экспортируются в любой из популярных форматов аудио. Также имеются функции сведения и мастеринга.

Mixcraft

Mixcraft — условно-бесплатная программа. Триал-версией без функциональных ограничений можно пользоваться на протяжении 30 дней. Чтобы получить доступ к ее возможностям по завершению этого периода, нужно купить полную версию. Поддерживается совместимость со всеми современными версиями Windows.

Плюсы:

  • интерфейс на русском языке;
  • большая библиотека сэмплов;
  • редактирование видео;
  • редактор MIDI;
  • неограниченное количество аудио-, MIDI треков;
  • мультитрековая запись.

Минусы:

  • не обнаружены.

Nanostudio

Нано Студио — простая в использовании, но полезная программа для создания музыки. Она позволяет записывать голос в режиме реального времени, генерировать биты, а также содержит встроенный реалистичный эмулятор клавишных инструментов. Отметим компактность Nanostudio и возможность установки ПО на компьютер с невысокими техническими параметрами.

Nanostudio

Поддерживается загрузка неограниченного количества звуковых дорожек. В режиме редактора можно воспользоваться универсальным микшером, эквалайзером с анализом спектра, регулируемыми эффектами. Доступен ассортимент виртуальных инструментов. Бесплатно скачав Nanostudio для любой актуальной версии Windows, вы сможете начать пользоваться всеми ее возможностями без ограничений.

Плюсы:

  • полностью бесплатная;
  • простой интерфейс;
  • невысокие требования к системным ресурсам ПК;
  • виртуальный синтезатор;
  • запись сэмплов.

Минусы:

  • нет русского языка;
  • отсутствует поддержка VST-плагинов;
  • редко обновляется.

Ableton Live

Ableton Live — профессиональная программа для создания любых по сложности музыкальных композиций. Она включает инструменты для обработки аудио, аранжировки, сведения произведений, а также импровизированного сочинения композиций.

Ableton Live

Можно скачать Ableton Live бесплатно в виде триал-версии. Пробный период составляет 30 дней. С программой удобно работать благодаря несложному интерфейсу. В вашем распоряжении несколько сотен сэмплов, 3 виртуальных инструмента, десятки эффектов.

Плюсы:

  • встроенная библиотека сэмплов;
  • редактор MIDI;
  • поддержка VST-плагинов;
  • удобный интерфейс.

Минусы:

  • нет русского языка;
  • нет функции записи лупов;
  • высокие системные требования.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

FL Studio
FL Studio

Версия 26.1.7.5654

Профессиональная программа для создания музыки

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (144)
Mixcraft
Mixcraft

Версия 10

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Ableton Live
Ableton Live

Версия 10.0.3

Программа для создания и редактирования музыки

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)
Adobe Audition CC
Adobe Audition CC

Версия 11

Программа для редактирования аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
NanoStudio
NanoStudio

Версия 1.42

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