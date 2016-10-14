NanoStudio — удобная студия звукозаписи, которая понравится музыкантам: и профессионалам, и новичкам. Программа обладает минималистичным и интуитивно понятным интерфейсом, который позволит мгновенно выполнять все операции.
В NanoStudio можно найти большое количество эффектов и инструментов:
- реалистичные виртуальные синтезаторы;
- поддержка всех звуковых форматов;
- наличие MIDI-клавиатур;
- удобные инструменты для обрезки звуковых дорожек.
При всем обилии полезных функций, программа экономно потребляет оперативную память и не нагружает процессор. К сожалению, разработчики не выпустили русскую версию NanoStudio.