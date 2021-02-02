Как ускорить музыку — инструкции, программы и сайты

Процедуру по увеличению скорости воспроизведения музыкальных композиций (увеличению темпа музыки) можно осуществить при помощи различных программ для Windows, а также посредством веб-сервисов с соответствующим инструментарием. Рассмотрим, как это делается с использованием популярных настольных приложений и онлайн-редакторов аудиофайлов.

AudioDope Бесплатная программа AudioDope — небольшой, но очень полезный инструмент для выполнения различных операций над аудиофайлами. Присутствует у программы и функция изменения скорости воспроизведения аудио всех популярных сегодня форматов. Интерфейс приложения выполнен на английском языке. Программа распространяется бесплатно. Редактор AudioDope прост в использовании. Чтобы ускорить музыку с его помощью, достаточно выполнить несколько простых шагов: Добавить в программу обрабатываемый аудиофайлы (можно несколько файлов, но каждый из них все равно придется обрабатывать отдельно). 0-1 Выделить весь трек (мышкой или комбинацией клавиш «CTRL + A») или его часть. Запустить функцию изменения темпа музыки (в меню «Process» выбрать элемент «Tempo»). В новом открывшемся окне при помощи ползунка установить желаемую скорость воспроизведения трека (максимальное увеличение темпа — 300%), затем нажать «ОК». Если в программу добавлено несколько аудиофайлов, с каждым их них нужно проделать те же шаги. Для сохранения результата работы выберите трек, кликнув по соответствующему окошку в программе (не требуется при обработке одного файла), затем откройте меню «File» и выберите в нем пункт «Save as…». В окне сохранения можно дополнительно выбрать формат аудиофайла.

Amazing Slow Downer Условно-бесплатная программа Amazing Slow Downer — условно-бесплатная программа или, скорее, утилита, специализирующаяся на изменении параметров темпа и тона у аудиофайлов. Приложение Amazing Slow Downer позволяет обрабатывать аудиофайлы в пакетном режиме. Но бесплатная версия имеет ограничения (обработке подвергается только четверть времени от общей продолжительности композиции). Для увеличения темпа музыки при помощи программы Amazing Slow Downer достаточно выполнить три простых шага: Добавить файлы на обработку (можно перетащить из любой папки в окно программы). Отрегулировать скорость воспроизведения (вплоть до 200%) при помощи ползунка «Speed». Сохранить изменения (можно по одному файлу либо все одновременно). Amazing Slow Downer позволяет сохранять аудио в формате WAV или MP3. Если выбрать пункт «Encoded Files», как показано на скриншоте выше, аудиофайлы можно будет сохранить в MP3, если выбрать «Wave Files» — в WAV-формате.

Audacity Бесплатная программа Audacity — довольно известный редактор аудио, распространяемый совершенно бесплатно. В программе предусмотрен широкий набор инструментов для обработки аудиофайлов, в том числе и нужный нам инструмент для изменения скорости их воспроизведения. Пакетный режим обработки здесь также присутствует. Чтобы ускорить музыку при помощи программы Audacity, нужно сделать следующее: Перетащите в окно программы требуемое количество музыкальных композиций. Ввиду того, что Audacity строит аудиодорожку для каждого файла, загрузка их в программу может занять некоторое время. Т.к. нам требуется ускорить воспроизведение файлов от начала и до конца, нажимаем комбинацию клавиш «Ctrl + A» для выделения дорожек всех добавленных музыкальных композиций (можно и при помощи мышки). Сразу после выделения откройте меню «Эффекты», найдите в нем пункт «Изменение темпа» и кликните по нему. В открывшемся окне при помощи ползунка установите процент, на который следует увеличить тем (максимум 400%). Значение можно вписать и вручную в поле «Процент изменения». Если установить галочку «Использовать растяжение высокого качества», выходные аудиофайлы будут иметь более высокое качество звука, но процесс обработки несколько затянется. Сразу после нажатия кнопки «ОК» программа приступит к работе. По завершению процедуры останется сохранить измененные аудиофайлы. Т.к. нам нужно получить на выходе несколько раздельных музыкальных композиций, открываем меню «Файл», затем «Экспрт» и «Экспорт нескольких». В новом окне укажите путь для сохранения композиций (1), выберите их формат (2), настройте качество, если необходимо (3) и нажмите кнопку «Экспорт» (4) для сохранения. Теперь рассмотрим работу с онлайн-сервисами, позволяющими ускорить воспроизведения аудио.

AudioSpeedChanger.com Бесплатный веб-сервис Сервис AudioSpeedChanger.com предоставляет пользователям всего 3 функции: изменение темпа (скорости) и тона, а также конвертация аудиофайлов в формат MP3 или M4A. Сервис поддерживает работу со всеми популярными форматами аудио и некоторыми форматами видео (в этом случае веб-программа автоматически вырезает из видео аудиодорожку). Хоть сайт AudioSpeedChanger.com и выполнен на английском языке, работать с ним достаточно просто: Загружаем на сайт обрабатываемый аудиофайл, используя кнопку «Обзор…» (она единственная именуется на русском). Также можно загрузить файлы, указав на них прямую URL-ссылку либо выбрав их из облачного хранилища OneDrive или Dropbox. При помощи кнопки «+» устанавливаем желаемую скорость воспроизведения (можно вписать вручную). Максимальное значение — 400%. Выбираем желаемый выходной формат аудио в блоке «Output Format», затем жмем кнопку «Convert now» и дожидаемся окончания процедуры. На новой странице нажимаем ссылку «Click here» (будет доступна в течение часа), чтобы скачать ускоренный трек. Его также можно будет сохранить файл в облачном хранилище либо скачать его напрямую на телефон, считай камерой отобразившийся QR-код.

Audiotrimmer.com Бесплатный веб-сервис Сервис AudioTrimmer.com представляет собой онлайн-аудиоредактор. Среди доступных инструментов присутствует и функция изменения скорости воспроизведения аудио. Интерфейс сайта выполнен на русском языке, потому с использованием сервиса не возникнет вообще никаких сложностей. Все, что требуется сделать — это загрузить аудиофайл на сервер (кнопка «Обзор»), задать желаемое значение ускорения (максимум 200% или 2х) и нажать на кнопку «Изменить скорость». После непродолжительного ожидания обработанный аудиофайл можно будет скачать. Готово.