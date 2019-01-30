Часто люди слышат музыку в рекламе или роликах на YouTube, но не знают их названия. Чтобы определить музыкальную композицию (автора, альбом, год выпуска), необходимо воспользоваться специальными программами для распознавания музыка на Windows-компьютере и ноутбуке.

Magic MP3 Tagger Magic MP3 Tagger — программа, которая используется для распознавания музыка. С помощью утилиты можно определить название песни, исполнителя и альбом. Найденные файлы приложение сортирует по указанным пользователями папкам. Поддерживается функция автоматического изменения названия файлов. Программа полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Язык интерфейса — английский, русская версия не доступна для скачивания. Чтобы скачать и установить утилиту, требуется Windows XP и новее. Доступно две версии программы Magic MP3 Tagger: платная и бесплатная. Время использования бесплатной версии неограниченно. Создатели ПО не принуждают пользователей покупать ключ активации. Ограничение бесплатной версии касается режима пакетной обработки файлов. Чтобы получить полную версию утилиты со всеми функциями и возможностями, необходимо приобрести лицензию стоимостью 15 евро. После запуска программы нужно указать формат названия для будущих файлов, а также выбрать папку на компьютере, куда будут сохранены найденные композиции. Чтобы начать процесс распознавания музыки, необходимо загрузить mp3-файл в приложение. Это может быть полная песня без названия или небольшой отрывок. После того, как пользователь загрузить музыкальную композицию, приложение Magic MP3 Tagger начнет процесс распознавания песни. Итоговый результат отобразиться в окне "Preview". В левом окне отображается результат до: расположение и название неизвестной песни. В правой части результат после: название группы, альбома и песни, номер трека. Также эта информация отображается в главном окне утилиты с большими подробностями: жанр, год выхода. При необходимости пользователи могут изменить информацию о музыкальной композиции вручную. Для этого следует нажать правой кнопкой мыши на названии песни в выбрать пункт "Edit tags manually". В открывшемся окне необходимо изменить имеющуюся информацию о песне или добавить новую: композитор, комментарий, ссылку на скачивание и т.д. Преимущества программы Magic MP3 Tagger: удобный интерфейс;

определение жанра, года выпуска, альбома и названия песни;

автоматическая сортировка файлов по папками;

доступна полностью бесплатная версия программы. Недостатки: нет функции для распознавания музыки с помощью микрофона.

Jaikoz Jaikoz — простая утилита для распознавания музыки на компьютере. Программа дает возможность определить название композиции, исполнителя, альбом. Приложение использует две базы данных для работы: MusicBrainz, в которой находится более 11 миллионов песен разных жанров и исполнителей; Discogs — в этой базе расположено более 4 миллионов композиций. Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Для комфортной работы приложения требуется ОС Windows XP и новее. Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается. Модель распространения программы для распознавания музыки Jaikoz — условно-бесплатная. Чтобы получить полную версию ПО со всеми функциями, необходимо приобрести лицензию: Standard — 37 долларов.

Версия Pro обойдется дороже — 49 долларов. В профессиональной версии доступна возможность добавлять акустические атрибуты к песням: BPM, Mood и т.д. Также доступна бесплатная пробная версия с ограничениями: за один раз пользователи могут обработать не более 20 музыкальных композиций. На первом этапе работы с утилитой Jaikoz нужно загрузить неизвестную песню. Программа поддерживает все популярные форматы: mp3, mp4, wav, wma, flac, ogg и т.д. Для загрузки нужно перейти в раздел меню "File" — "Add Files" и выбрать неизвестные композиции, которые хранятся на компьютере. Далее программа начнет распознавание добавленного файла в автоматическом режиме. По завершению работы в списке появится трек с названием артиста, альбома, жанром, годом выпуска. В нижней части интерфейса расположен раздел "Summary". Здесь можно ознакомиться с технической составляющей песни: формат, размер, битрейт, каналы и т.д. В разделе "Info" показана расширенная информация о композиции. Также пользователи могут внести свои изменения или дополнить этот блок: написать комментарий, выбрать язык исполнения и т.д. "Lyrics". В этом разделе нижней панели интерфейса программы Jaikoz пользователи могут добавить текст для песни: написать вручную или разместить ссылку с расположением текста. Преимущества программы Jaikoz: точное распознавание песен: жанр, альбом, исполнитель, год;

используется большая библиотека для поиска композиций;

доступна возможность добавления текста песни. Недостатки: немного запутанный интерфейс без поддержки русского языка.

Tunatic Tunatic — небольшая программа, которая помогает распознать музыкальную композицию. С помощью утилиты можно узнать какая песня играет на радио, в видеоролике YouTube. Для работы с приложением нужен микрофона и доступ к интернету. Также программа позволяет распознавать музыку через линейный вход компьютера. Выбрать подходящий источник можно в настройках. Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для комфортной установки и запуска программы требуется ОС Windows XP и новее. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается. Модель распространения утилиты для распознавания музыки на ПК Tunatic — бесплатная. Чтобы начать работу с утилитой Tunatic, необходимо скачать и установить софт. После запуска ПО откроется небольшое главное окно. На первом этапе нужно выполнить базовые настройки: выбрать устройство для захвата музыки. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на рабочей области и выбрать пункт "Settings". Откроется окно настроек, где доступен только один пункт — "Input Device". Здесь пользователям нужно выбрать микрофон или первичный драйвер записи звука. Теперь можно приступать к процессу распознавания музыки. Для этого нужно поднести микрофон к колонкам, смартфону или музыкальному плееру и нажать на иконку лупы, чтобы программа смогла идентифицировать песню. После того, как утилита найдет песню в базе данных, название и исполнитель отобразятся в главном окне Tunatic. К сожалению, с помощью программы можно найти только популярные песни. Приложение не сможет распознать 90% треков российских исполнителей, так как их нет в базе данных утилиты. Преимущества: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс;

возможность захвата музыки с использованием микрофона. Недостатки: маленькая библиотека музыкальных композиций.

MusicBrainz Picard MusicBrainz Picard — программа для распознавания музыки на компьютере. Утилита поддерживает большую часть популярных форматов файлов: mp4, mp3, wav, wma, ogg, flac, tak и т.д. Помимо популярных зарубежных треков, приложение может определить русскоязычные песни, которые находятся в онлайн-базе. Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для загрузки доступна полностью русская версия. Чтобы скачать и установить ПО требуется ОС Windows XP и новее. Модель распространения MusicBrainz Picard — бесплатная. Благодаря этому не нужно покупать лицензионный ключ или ежемесячную подписку. После запуска приложения откроется главное окно. Для начала работы с утилитой необходимо загрузить файл с песней. На панели инструментов пользователям следует нажать кнопку "Добавить файлы" и выбрать трек, который расположен на компьютере. После этого в нижней части интерфейса отобразится подробная информация о песне: исполнитель, альбом, год выпуска, длина и т.д. Существует вероятность, что программа не сможет определить нужную информацию о музыкальной композиции сразу. В этом случае пользователям необходимо воспользоваться инструментом "Опознать", который расположен на панели в верхней части главного окна. Запустится процесс распознавания песни. Итоговый результат отобразится в правом окне. Еще одна полезная функция программы MusicBrainz Picard — просмотр подробной информации об исполнителе и альбоме в браузере. Утилита открывает базу данных MusicBrainz. Для этого нужно открыть раздел меню "Инструменты" — "Обзор в Браузере". В открывшейся вкладке браузера отображается подробная информация о релизе: количество треков в альбоме, их название, состав группы, лейбл, ссылка на текст и т.д. Преимущества распознавания музыки в MusicBrainz Picard: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

большая библиотека для распознавания музыкальных композиций;

поддержка всех популярных форматов файлов. Недостатки: нет инструмента для захвата музыки с подключенного к компьютеру микрофона.