Как замедлить музыку — инструкции и программы

Замедление музыки (замедление скорости воспроизведения аудио) в профессиональной среде называется понижением темпа. Это довольно простая операция, не требующая особых навыков в использовании аудиоредакторов. Среди программного обеспечения, имеющего данную функцию, встречаются не только настольные Windows-программы, но и онлайн-сервисы с мобильными приложениями.
Audacity
Бесплатная программа
Audacity — свободно распространяемый аудиоредактор для операционных систем Windows. В арсенале данной программы присутствует большое количество различных аудиоэффектов и аудиофильтров, среди которых есть и интересующая нас — "Изменение темпа":
- Загрузите аудиофайл в Audacity, перетащив его мышкой в окно программы.
- Если требуется замедлить всю композицию целиком, кликните по аудиодорожке два раза мышкой, чтобы выделить ее всю. Если же требуется изменить темп только у части композиции, выделите этот фрагмент при помощи мыши.
- В верхней части окна Audacity откройте меню "Эффекты" и выберите в нем пункт "Изменение темпа" (не перепутайте с "Изменением скорости", т.к. данная функция параллельно изменяет и высоту тона).
- При помощи ползунка установите процент, на который следует замедлить музыку. Если требуется увеличить продолжительность аудио до точно определенного значения, введите время в секундах в поле "До" в блоке "Длина (секунды)":
- Нажмите кнопку "Прослушать". Если результат удовлетворительный кликните по кнопке "ОК", чтобы сохранить изменения.
- Осталось сохранить изменения в файл. Для этого откройте меню "Файл", затем подменю "Экспорт" и выберите желаемый формат для сохранения аудиофайла.
Transcribe!
Условно-бесплатная программа
Transcribe! — еще один аудиоредактор, специализирующийся на изменении темпа музыки (но не только). Это условно-бесплатное приложение, которым можно безвозмездно пользоваться в течение 30 дней с момента установки. А пользоваться им предельно просто:
- Добавьте аудиофайл в программу одного из поддерживаемых форматов (их более 15).
- В верхней части окна расположены кнопки с процентами — они отвечают за замедление воспроизведения композиции. Кликните по нужной кнопке (можно непосредственно во время воспроизведения).
- Уже на этом шаге аудиофайл можно экспортировать. Но если среди кнопок с процентом изменения скорости нет подходящей, можно воспользоваться ползунком настройки темпа с точностью до 1% в нижней части окна (также можно использовать при воспроизведении).
- Расширенные настройки этой функции можно найти в модуле "Audio Effects and Controls" (открывается из меню "Windows"). Перейдите во вкладку "Speed" отобразившегося окна. Здесь можно не только уменьшить, но и увеличить скорость музыки.
Amazing Slow Downer
Условно-бесплатная программа
Amazing Slow Downer — программа, также специализирующаяся на изменении параметров темпа и тона у аудиофайлов. Но это не весь ее функционал. Программа распространяется по условно-бесплатной модели. Free-версию можно использовать лишь для в ознакомительных целях (имеются ограничения по продолжительности обработки аудиофайлов — не более 25%).
Программа Amazing Slow Downer, как и MP3 Speed, поддерживает пакетную обработки аудио. Имеются сходства и с Transcribe! — регулировку темпа можно осуществлять в режиме реального времени, т.е. при воспроизведении музыкальной композиции. Основное отличие этого редактора от всех остальных — возможность использования Amazing Slow Downer в качестве небольшого ди-джейского пульта, но этот функционал мы рассматривать не будем.
Пользоваться программой довольно легко:
- В левом верхнем углу переведите режим работы Amazing Slow Downer в "File Player". Затем добавьте в программу один или несколько аудиофайлов. Также Amazing Slow Downer поддерживает добавление группы файлов в виде плейлистов WPL, M3U, M3U8 и PLS (указанные в плейлистах композиции должны иметься на компьютере).
- При необходимости, укажите программе временной промежуток, в пределах которого будет выполнено замедление композиции, используя ползунки Start и End.
- В центре окна найдите ползунок "Speed". Передвиньте его влево, установив нужный процент замедления музыки. Можете включить воспроизведение аудиофайла и изменять параметр "Speed" во время его проигрывания.
- Далее в меню "File" откройте подменю "Save Song As" (при необходимости сохранить изменения только в одном аудиофайле) или "Save All Songs As" (при сохранении группы файлов), затем выберите пункт "Encoded Files".
- В открывшемся окне в блоке "Audio type" выберите вариант "Processed stereo", затем нажмите кнопку "Encoding".
- Откроется еще одно окно, в котором нужно выбрать формат сохранения аудиофайлов. Для MP3 установите вариант "Lame MP3 DLL". Нажмите "ОК" в этом, затем в предыдущем окне, выберите место для сохранения файлов и дождитесь окончания процесса обработки.
Vocalremover.org
Бесплатный онлайн-сервис
Vocalremover.org — бесплатный онлайн-аудиоредактор, в список возможностей которого входит и изменение скорости музыки. Сервис поддерживает наиболее популярные форматы аудиофайлов, а сама функция изменения темпа позволяет выполнять данную операцию во время проигрывания аудиозаписей. Пользоваться онлайн-редактором Vocalremover.org очень просто:
- Открываем вкладку "Изменить темп" в левой части страницы, нажимаем кнопку "Выбрать файл" и указываем путь до обрабатываемого аудиофайла.
- Устанавливаем нужную скорость музыки при помощи ползунка "Скорость" (можно во время воспроизведения), затем выбираем формат сохранения аудиофайла и нажимаем кнопку "Сохранить".
Jarjad.ru
Функция замедления/ускорения скорости музыки в онлайн-аудиоредакторк от сервиса Jarjad.ru дополнительно предоставляет возможность настройки тональности и громкости аудио, как в большую, так и меньшую сторону. Использовать сервис также просто, как и в случае с Vocalremover:
- Переходим в раздел "Изменить темп\тональность" в верхней части страницы.
- Нажимаем кнопку "Выберите файл" и загружаем нужный аудиофайл на сайт.
- В нижней части страницы устанавливаем ползунок "Темп" в нужное положение (здесь это также можно делать при воспроизведении файла). При необходимости можно также настроить тональность и мощность (громкость) аудио.
- Нажимаем кнопку "Сохранить", чтобы запустить функцию изменения темпа и затем сохранить полученный результат.