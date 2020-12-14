Как замедлить музыку — инструкции и программы

Замедление музыки (замедление скорости воспроизведения аудио) в профессиональной среде называется понижением темпа. Это довольно простая операция, не требующая особых навыков в использовании аудиоредакторов. Среди программного обеспечения, имеющего данную функцию, встречаются не только настольные Windows-программы, но и онлайн-сервисы с мобильными приложениями.

Audacity — свободно распространяемый аудиоредактор для операционных систем Windows. В арсенале данной программы присутствует большое количество различных аудиоэффектов и аудиофильтров, среди которых есть и интересующая нас — "Изменение темпа":

Transcribe! — еще один аудиоредактор, специализирующийся на изменении темпа музыки (но не только). Это условно-бесплатное приложение, которым можно безвозмездно пользоваться в течение 30 дней с момента установки. А пользоваться им предельно просто:

Amazing Slow Downer

Условно-бесплатная программа

Amazing Slow Downer — программа, также специализирующаяся на изменении параметров темпа и тона у аудиофайлов. Но это не весь ее функционал. Программа распространяется по условно-бесплатной модели. Free-версию можно использовать лишь для в ознакомительных целях (имеются ограничения по продолжительности обработки аудиофайлов — не более 25%).

Программа Amazing Slow Downer, как и MP3 Speed, поддерживает пакетную обработки аудио. Имеются сходства и с Transcribe! — регулировку темпа можно осуществлять в режиме реального времени, т.е. при воспроизведении музыкальной композиции. Основное отличие этого редактора от всех остальных — возможность использования Amazing Slow Downer в качестве небольшого ди-джейского пульта, но этот функционал мы рассматривать не будем.

Пользоваться программой довольно легко:

В левом верхнем углу переведите режим работы Amazing Slow Downer в "File Player". Затем добавьте в программу один или несколько аудиофайлов. Также Amazing Slow Downer поддерживает добавление группы файлов в виде плейлистов WPL, M3U, M3U8 и PLS (указанные в плейлистах композиции должны иметься на компьютере). При необходимости, укажите программе временной промежуток, в пределах которого будет выполнено замедление композиции, используя ползунки Start и End. В центре окна найдите ползунок "Speed". Передвиньте его влево, установив нужный процент замедления музыки. Можете включить воспроизведение аудиофайла и изменять параметр "Speed" во время его проигрывания.