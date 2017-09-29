Не только профессиональные монтажеры занимаются созданием видеороликов. Некоторым просто хочется проявить свои творческие навыки, а другие решают испытать себя на новом поприще. Независимо от ситуации, в этом деле не обойтись без качественного и надежного софта. Существует довольно много программ и приложений для любительского и профессионального монтажа видео. У каждого из продуктов есть свои особенности, положительные и отрицательные стороны.

MOVAVI VIDEO SUITE Movavi Video Suite — достойный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт в работе. Уже долгие годы этот софт демонстрирует высокие результаты, поэтому зарекомендовал себя среди любителей видеомонтажа. Главным плюсом приложения большинство называет его многофункциональность. В пакете есть все необходимые элементы как для поэтапной обработки видеоряда, так и для звуковой редактуры. Кроме того, полученный результат всегда можно экспортировать в сеть. Несмотря на доступность и простоту в использовании, Movavi Video Suite довольно сложно отнести к любительским приложениям. Разработчики подумали даже о таком функционале, как титры. Неудивительно, что программу применяют при создании короткометражных фильмов и роликов. Среди главных особенностей продукта можно выделить: простой и лаконичный интерфейс с поддержкой русской версии;

наличие огромной базы эффектов, подходящих для покадровой обработки;

тонкая настройка и редактура в нескольких форматах;

встроенный конвертер и инструментарий для работы со звуком;

итоговый результат можно сразу загрузить на видеохостинг. Как любителей, так и профессионалов очень радует скорость Movavi Video Suite. Даже на среднем ПК приложение будет демонстрировать оперативную обработку. Это оптимальный вариант для работы с видео, аудио и фотографиями. При этом софт быстро оптимизируется под запросы пользователя. Пробная версия продукта доступна 7 дней, по истечении которых необходимо приобрести один из существующих пакетов.

ADOBE PREMIERE PRO Adobe Premiere Pro — одна из самых известных программ для монтажа видео. Благодаря богатому функционалу, это удобное приложение можно смело назвать профессиональным. Неудивительно, ведь именно этот софт часто применяется для склейки и обработки фильмов. Количество встроенных эффектов и плагинов делает этот продукт универсальным. Поэтому он подойдет для редакторов, независимо от уровня подготовки. Мало какие утилиты позволяют создать нелинейный монтаж ролика. Adobe Premiere Pro – надежный вариант для тех, кто стремится к высокому качеству. При этом обеспечение доступно в тестовом режиме и проработает бесплатно в течение 30 дней. За этот период можно четко определить необходимость подобного продукта. Многие обращают внимание на характерные черты софта: богатый функционал для монтажа видео, звука, анимации;

многочисленные фишки и тонкие настройки практически для каждого раздела;

в самой утилите есть внутренний кодировщик;

один проект может состоять из роликов разного качества;

поддержка самых современных форматов. Стоит отметить, что для полноценного использования приложения разработчики рекомендуют обращать внимание на системные требования, которые здесь довольно высоки. Adobe Premiere Pro доступна на русском языке, так что не возникнет проблем с использованием. Многочисленные встроенные утилиты, тонкая подгонка кадров и редактирование в реальном времени – это лишь часть особенностей софта.

AVS Video Editor AVS Video Editor — довольно неплохой вариант, который радует сравнительно невысокой стоимостью, по сравнению с аналогами. Неудивительно, что продукт очень любят те, кто только пробует свои силы в сфере монтажа. О том, что приложение создано для любителей, свидетельствуют и инструкции от разработчиков, которые тут появляются довольно часто. Так что программа идеально подойдет для новичков или начинающих блогеров. Что касается наполнения AVS Video Editor, в пакете можно обнаружить необходимые элементы для захвата видео, нарезки и базового монтажа. Кроме того, тут можно обрабатывать аудиодорожки и обычные фотографии. Благодаря многочисленным переходам и эффектам, итоговый результат может стать действительно внушительным. Стоит обратить внимание и на особенности утилиты: простота в использовании для начинающих;

наличие хорошего функционала для комфортного монтажа видео и звуковых дорожек;

быстрый экспорт файлов из любых источников;

качественная тонкая настройка и покадровая обработка;

наличие титров, закадрового голоса и других эффектов;

при сохранении можно выбрать удобный формат. Несмотря на все свои преимущества, программа проявляет свои лучшие свойства лишь при покупке полной версии. В демо-режиме на экране будет отображаться логотип разработчика. Однако этого будет достаточно, чтобы взвешенно оценить все преимущества софта и сформировать о нем рациональные выводы.

Sony Vegas Pro Это приложение точно не зря попало в топ самых лучших продуктов для редактирования видео. Программа Sony Vegas Pro активно применяется не только в любительских проектах, но даже на телевидении и в кино. Несмотря на довольно сложный, а порой и запутанный интерфейс, каждый способен оценить богатый функционал программы. А однажды разобравшись с методами обработки видео, будет сложно заменить эту утилиту любым другим вариантом. Так что приложение определенно заслуживает внимания как профессионалов, так и любителей. Каждый, кто хоть раз пользовался Sony Vegas Pro, понимает, насколько насыщенным является инструментарий этого софта. Его хватает на любые потребности и фантазии в процессе монтажа. Основополагающими характеристиками данного продукта активные пользователи называют следующее: наличие уникальных эффектов и переходов различных уровней сложности;

многочисленные звуковые настройки с высокой степенью мощности;

существование ресурсов для обработки роликов в высоком разрешении;

работа с большинством современных форматов;

возможность использования нескольких экранов и даже процессоров. Кстати, несмотря на свой невероятный потенциал, приложение хорошо оптимизировано даже под невысокие системные требования. Чтобы детальнее разобраться с функционалом Sony Vegas Pro, следует скачать пробную версию, которая доступна на русском языке. Однако для полноценного использования инструментария придется загрузить платную лицензию.

ВИДЕОМОНТАЖ Видеомонтаж — эта программа для редактирования, по большей части, необходима для домашнего использования. Приложение отличается подчеркнутой простотой интерфейса и наличием базовых элементов и эффектов. При этом, на фоне аналогов, софт выделяется существованием богатой базы переходов между кадрами. Освоить продукт можно за пару часов, причем без особого труда. Кстати, программа имеет русскую версию, что удобно при монтаже. Заметным плюсом в пользу утилиты является возможность работы с десятками современных форматов при сохранении максимально высокого качества. ВидеоМОНТАЖ — это десятки готовых эффектов и заставок. Ролик в приложении можно оформить титрами, переходами и прочими элементами. Кроме наличия огромного количества шаблонов, продукт выделяется следующим: отличное качество итогового материала;

работа не только с видео, но и с аудиодорожками;

возможность достичь высокого разрешения, вплоть до 1080р;

лаконичное, интуитивно понятное меню;

наличие функций субтитров и трехмерных эффектов;

коррекция базовых параметров кадра (яркость, контрастность, цвет). Чтобы полноценно освоить программу и оценить ее инструментарий, можно загрузить бесплатную версию. Это объективно хороший выбор для начинающих и тех, кто планирует редактировать любительские и непрофессиональные ролики. Простота интерфейса ВидеоМОНТАЖ позволяет сэкономить время, а многочисленные шаблоны избавляют от необходимости создания собственных эффектов и переходов.

Movavi Video Editor Наряду с предыдущим предложением от Movavi, существует упрощенный аналог Movavi Video Editor, который отлично подойдет для любительского монтажа. Несмотря на простоту в использовании, инструментария продукта вполне хватит для полноценной редактуры. Софт не слишком требователен к системным параметрам и имеет русскую версию. Кстати, помимо привычных для многих эффектов и переходов, в программе есть такие функции, как создание субтитров и заставок. Чаще всего Movavi Video Editor выбирают для любительской работы с клипами. Кроме того, утилита отлично подойдет для полупрофессиональной редактуры. Однако здесь следует тщательно сравнить продукт с аналоговыми версиями. Чтобы более четко видеть параллели, можно ознакомиться с возможностями приложения: лаконичный и простой интерфейс;

работа в трехмерном режиме;

наличие адаптации ко всем популярным форматам;

захват кадра с любого внутреннего и стороннего источника;

комфортное использование титров;

просмотр результата в реальном времени. Убедиться в том, что продукт создан именно для начинающих, можно по инструкциям, которыми авторы его снабдили. Movavi Video Editor обладает множеством встроенных фильтров и эффектов, которые позволяют добиться оригинального результата. А последнее обновление софта оптимизировано под все актуальные версии Windows. В бесплатном режиме приложение доступно в течение 7 дней.