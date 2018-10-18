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Лучшие программы 08.04.2026 4 минуты

Лучшие программы для записи звука

Рейтинг лучших программ для записи голоса с микрофона на Windows-компьютере. Adobe Audition, FL Studio и другие программы для записи голоса с микрофона.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

 Чтобы уменьшить посторонние шумы при записи голоса с микрофона, одной аппаратной составляющей порой бывает недостаточно. Для записи качественного аудио-контента эффективно применяются многочисленные специализированные программы. Возможность создания и форматирования медиа-файлов, изменения форматов, уникальные алгоритмы обработки звуковых дорожек – это лишь самый малый перечень возможностей, которые станут доступны при использовании специальных аудио-плагинов.

Хотите получить полный контроль над звуком? Специализированные программы для записи голоса с микрофона – топ-7 лучших программ для Windows.

Adobe Audition

Скачать Adobe Audition

Полноценная звуковая студия у вас дома. Обладает широким функционалом создания и форматирования аудио-контента. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу можно без труда освоить основы записи и микширования живого звука.

К основным достоинствам программы Adobe Audition следует отнести:

  • поддержка большинства форматов аудио, включая MID, REX, DS;
  • большая библиотека звуковых эффектов (превышает 4000);
  • наличие аудиомикшера на 68 дорожек.

Adobe Audition

FL Studio

Скачать последнюю версию FL Studio

Первоклассное средство для создания качественного музыкального контента. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу инструментарий FL Studio легко освоит как профессионал, так и любитель. Данная программа записи также может осуществлять запись напрямую со звуковой карты устройства, а это предоставляет практически неограниченные возможности для сохранения игровых эффектов, входящих вызовов и.т.д.

К основным достоинствам программы следует отнести:

  • настраиваемая панель инструментов;
  • огромный опыт обработки звука;
  • наличие Midi-входов для подключения портативных музыкальных устройств.

К минусам можно отнести небольшую библиотеку звуковых эффектов.

FL Studio

Free MP3 Sound Recorder

Благодаря данной утилите у пользователя появится уникальная возможность делать запись не только голоса с микрофона, но и интернет-трансляций, аудиокомпозиций, воспроизводимых на музыкальных плеерах, таких как Winamp, QuickTime и.т.д. и VOX.

К основным достоинствам программы Free MP3 Sound Recorder следует отнести:

  • адаптация к большинству известных музыкальных проигрывателей;
  • записанный аудио-контент можно сохранять в большинстве известных форматов, включая WAV, OGG и VOX;
  • возможность редактирования настроек битрейта и стереоканалов.

Существенный минус – отсутствие двойной точности обработки звука.

Echo

Программа Echo обладает простым интерфейсом и не содержит ничего лишнего кроме инструментов, необходимых для записи голоса с микрофона. В окне можно выбрать размер буфера, управлять глубиной и частотой звука, а также определить папку для записи медиа-файлов.

К основным достоинствам программы следует отнести:

  • неограниченное количество дорожек;
  • высокое качество готовых композиций;
  • настройка темпа трека.

Однако для профессиональной обработки звука данная программа не подходит.

Echo

MP3 Skype Recorder

Данное приложение находится в свободном доступе и специально предназначается для записи голоса в Skype или смежных коммуникаторах. Аудио-контент сохраняется в файлах с расширением MP3. Запись входящих и исходящих звонков – не единственное достоинство MP3 Skype Recorder.

К основным достоинствам программы Mp3 Skype recorder следует отнести:

  • эффективное применение рекордера, как средства для захвата аудио-контента из сети интернет или игровых приложений;
  • возможность выравнивания вокала.
  • удобное управление эффектами (FX Stack).

Очевидный минус – отсутствует возможность усиления ударных и гитары.

MP3 Skype Recorder

Moo0 VoiceRecorder

Многофункциональная программа для записи звука с использованием широкого набора инструментов. Захват аудио можно осуществлять в одном из двух популярных форматов: MP3 или WAV. Дополнительно интегрирована функция удаления тишины из аудио-контента. Данный рекордер одинаково качественно производит запись голоса с микрофона и любые звуковые эффекты сторонних программ или системы.

К основным достоинствам программы Moo0 VoiceRecorder следует отнести:

  • широкие возможности для профессиональной работы с аудио;
  • наличие большого количества скинов (обложек);
  • гибкая автоматизация MIDI-сообщениями.

Главный минус – отсутствие русскоязычного интерфейса.

RecordPad

Обладая понятным, интуитивным интерфейсом, программа RecordPad предназначена не только для записи голоса с микрофона, но и в целях оперативного создания аудио-комментариев, заметок, обучающих материалов. Также, как и большинство рекордеров, функционал RecordPad позволяет сохранить итоговый аудио-контент в WAV или MP3. Наличие горячих клавиш максимально упрощает программное управление и позволяет оперативно выбрать нужный инструмент. RecordPad непривередлив к операционной системе и поддерживает функционирование на всех версиях Windows.

К основным достоинствам программы следует отнести:

  • наличие интегрированной системы навигации для быстрого поиска ранее созданной записи
  • большое количество встроенных эффектов и фильтров;
  • возможность создания партитуры, бита и паттернов.

RecordPad


Вне зависимости от окончательного выбора программы для записи голоса с микрофона, отдельное внимание следует уделить качеству записывающего устройства и производительности звуковой карты.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

FL Studio
FL Studio

Версия 26.1.7.5654

Профессиональная программа для создания музыки

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (144)
Echo
Echo

Версия 1.0.47.36

Программа для изменения голоса путем наложения эффекта эха

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (7)
RecordPad
RecordPad

Версия 8.01

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Adobe Audition CC
Adobe Audition CC

Версия 11

Программа для редактирования аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)

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