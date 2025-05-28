SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
FL Studio

FL Studio

Профессиональная программа для создания музыки

2,6 (144)
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Актуальная версия 26.1.7.5654
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История изменений

Версия 26.1.7.5654

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 26.1.6.5639
    • Добавлены флажки для включения Master и Current при раздельном рендеринге дорожек микшера.
    • В мониторе производительности плагинов проценты теперь отображаются с дробными значениями.
    • Добавлено уведомление при подключении нового MIDI-контроллера.
    • Интерфейс тюнера стал лучше читаться на расстоянии.
    • Контроллер Akai Fire теперь по умолчанию использует специальный скрипт.
    • Исправлена работа Burn MIDI To при включённом зацикливании каналов.
    • Исправлено удаление консолидированных сэмплов без предупреждения при закрытии проекта.
    • Исправлены ошибки и утечки памяти в кэше браузера.
    • Исправлен ряд сбоев при загрузке проектов и сэмплов, работе Chord Progression Tool, Piano Roll, ASIO, Edison и Sytrus.
    • Исправлены замедление 24-битной записи, отрицательные значения в мониторе производительности и ряд проблем с плагинами и Patcher.

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Оценки программы

2,6

144 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о FL Studio

5 отзывов

Софья

там троян))) прога рабочая, но автору дизреспект

SoftSalad

Откуда такая информация? Дистрибутив взят с официального сайта крупного разработчика ПО и проверен нашим антивирусом. Там не может быть никаких вирусов.

Eliss ray

имба,не скам,спасибо!
Буду популярным исполнителем (когда- нибудь)

TRANK

найс отзыв на фри триал версию флки, которую можно скачать с офф сайта так еще и гарантия 100% безопасности в отличии от данного ресурса

TRANK найс отзыв на фри триал версию флки, которую можно скачать с офф сайта так еще и гарантия 100% безопасности в отличии от данного ресурса
SoftSalad

Мы тоже даем гаранию, что дистрибутив взят с официального сайта и проверен антивирусом =)