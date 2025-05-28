FL Studio — программа для создания музыки. Представляет собой профессиональную программную рабочую аудиостанцию, предоставляющую пользователю множество инструментов для записи , редактирования, хранения (организации) и проигрывания цифрового звука. Одновременно с этим FL Studio является цифровым дорожечным секвенсором, в основную задачу которого входит последовательное проигрывание добавляемых пользователем аудиофайлов: внешних (включая снимаемых с микрофона или MIDI-устройство в режиме реального времени) и встроенных (в основном — это MIDI-звуки, которых в программе довольно большое количество).

Программа FL Studio — платная. Интерфейс официально не переведен на русский язык, но в сети можно найти любительские русификаторы (как правило, только на устаревшие версии). Для работы программы требуется компьютер под управлением Windows 10 или 11 (только 64 бит) и, как минимум, 4 Гб оперативной памяти. FL Studio не поддерживает системы на ARM-процессорах (например, Windows на Snapdragon)

Также приложение FL Studio можно установить на Android и iOS.

Процесс работы в FL Studio

Несмотря на довольно широкие функциональные возможности, программа FL Studio относительно проста в управлении и, как следствие, легка в освоении. Для создания несложных музыкальных композиций пользователю достаточно научиться использовать 5 основных компонентов программы:

Step Sequencer. Основная рабочая область FL Studio — многодорожечный секвенсор. Пользователь последовательно расставляет на дорожках (их количество не ограничено) звуковые файлы, которые затем воспроизводятся секвенсором. Практически все доступные в FL Studio функции по обработке аудио могут быть вызваны из секвенсора. Piano Roll. Основной инструмент для создания собственных звуков и мелодий любой продолжительности. Визуально компонент Piano Roll состоит из двумерной сетки. Ее вертикальная ось служит для настройки высоты звука, горизонтальная — продолжительности звучания. Программный аудиомикшер, при помощи которого к отдельным звукам, выбранному фрагменту или всей композиции применяются разнообразные аудиоэффекты. Также микшер используется и для создания звуков, для чего в FL Studio предусмотрено большое количество плагинов, симулирующих работу музыкальных инструментов.

Другие два функциональных компонента — Playlist и Sample Browser — являются файловыми менеджерами, служащими для поиска, организации и добавления аудиофайлов в основную рабочую область.

ФункциИ и возможности FL Studio

О функциональных возможностях цифровых аудиостудий, вроде FL Studio, можно судить по количеству доступных пользователю компонентов для генерации (создания) и редактирования звука. Эти задачи выполняют разнообразные плагины и настраиваемые аудиофильтры/эффекты, которых в FL Studio довольно много.

Плагины

В составе FL Studio присутствуют десятки различных плагинов, которые значительно расширяют функционал программы и/или облегчают ее использование. К примеру:

Задача этого плагина — создание программного интерфейса для управления внешними MIDI-устройствами. Другими словами, при данного плагина пользователь может изменять всевозможные параметры MIDI-оборудования прямо из FL Studio, а не через системный драйвер или специализированное ПО.

Плагин представляет собой программный многополосный аудиокомпрессор и лимитер, позволяющий подавлять шумы, усиливать или увеличивать громкость/мощность аудио, уменьшать и устранять шипение на записях, сделанных с микрофона, и т.д.

Fruity Stereo Shaper. Плагин позволяет отдельно регулировать громкость правого и левого аудиоканалов, инвертировать (менять местами) их, управлять задержкой и сдвигом фазы каналов.

Конечно, это далеко не полный список плагинов, доступных в FL Studio. А если и их окажется мало, с официального сайта программы можно скачать дополнительные плагины (многие платные).

Аудиоэффекты

И в этом плане FL Studio предоставляет пользователю широчайшие возможности. Только одних предустановленных в программу аудиоэффектов насчитывается несколько десятков. Вокодер, ревербератор, хорус, лимитер, компрессор, максимайзер, фленжер, фэйзер — это лишь небольшой перечень из числа входящих в состав FL Studio аудиоэффектов "из коробки". В любой момент в программу можно импортировать и другие мощные инструменты наложения аудиоэффектов на звук, например:

Набор эффектов электронной гитары.

Изменение высоты тона в режиме реального времени и создание четырехголосных гармоний.

Еще один редактор высоты тона, но применяющийся к записанным аудио.

Синтезаторы

Одна из самых сильных сторон FL Studio — наличие большого количества (около 50 только из числа предустановленных) цифровых синтезаторов. К ним относятся не только цифровые музыкальные инструменты, но и автоматизированные средства генерации звука, например:

Генератор басового барабана.

Автоматизированный инструмент, генерирующий звук на основе добавленного пользователем изображения.

Субтрактивный генератор.

WASP/WASP XT. Синтезатор, позволяющий воспроизводить звуки большого количества аналоговых (аппаратных) синтезаторов вроде Moog или Roland.

Ко всему прочему, в FL Studio можно подключать любые VST и DXi-плагины, созданные сторонними разработчиками.

Почему в программе FL Studio нет звука?

Отсутствие звука в программе FL Studio в большинстве случаев связано с некорректными настройками аудио. Если конкретней — в настройках FL Studio неправильно или вовсе не указано устройство вывода звука. Исправить это несложно:

Откройте меню "Options" и выберите в нем пункт "Audio Settings". В открывшемся окне перейдите во вкладку "Audio". Напротив параметра "Device" должно быть указано то аудиоустройство, которое используется системой для проигрывания звуков с компьютера. Вариантов может быть несколько. Если вы не уверены, какое именно устройство выбрать, просто перебирайте их и следом проверяйте, не появился ли звук.

Вообще, FL Studio в качестве устройства вывода звука по умолчанию использует виртуальную аудиокарту (а точнее — специальный аудиодрайвер) "ASIO" или "ASIO4ALL" (он также отображается в списке доступных аудиоустройств в настройках). Данный драйвер устанавливается вместе с приложением FL Studio. Если имеют место некорректные настройки этого драйвера или повреждение его файлов, то звук в FL Studio будет отсутствовать.

Если установщик программы FL Studio был запущен с ограниченными правами (не от имени администратора), то аудиодрайвер ASIO/ASIO4ALL мог и не установиться. В этом случае можно попробовать переустановить FL Studio, предварительно удалив ее с компьютера, либо установить драйвер ASIO4ALL отдельно.

Также возможно, что отсутствие звука в FL Studio связано с системными настройками Windows. Одна из причин — устройство воспроизведения звука используется другим приложением, т.е. оно занято. Такое возможно в случаях, если в настройках аудио Windows задействована опция "Разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме". Чтобы отключить эту опцию:

Откройте "Панель управления" и перейдите в нем в раздел "Оборудование и звук". В блоке "Звук" кликните по элементу "Управление звуковыми устройствами". Выберите во вкладке "Воспроизведение" устройство, используемое Windows для вывода звука, затем кликните ниже по кнопке "Свойства". В отрывшемся окне перейдите во вкладку "Дополнительно". Уберите галочку с пункта "Разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме". Возможно, потребуется перезагрузка компьютера.

Иногда причиной неполадок может являться системный драйвер звуковой карты (обычно такое наблюдается со встроенными в материнскую плату аудиокартами). Современные версии Windows имеют встроенное программное обеспечение, подходящее к большинству интегрированных звуковых карт. Но стандартное ПО, как правило, не обладает таким же функционалом, как драйвер, поставляемый производителем аудиокарты. Решение тут одно — зайти на сайт разработчика материнской платы, скачать и установить драйвер от вашей аудиокарты.

Почему в FL Studio плохой звук (низкое качество звука)?

Существует довольно много причин ухудшения качества звука в студии FL Studio. Тут важно понять, на каком именно этапе работы с программой и/или после каких именно действий пользователя звук ухудшился.

Если низкое качество аудио (шумы, недостаточная громкость, треск и т.д.) имело место сразу после установки FL Studio, причина может быть в некорректных настройках программы или неполадках в работе драйвера аудиокарты. В первую очередь нужно попробовать переустановить или обновить драйвер вашей звуковой карты, а уже потом — если не помогло — искать другие причины неисправности.

И эти "другие причины" в большинстве случаев находятся в аудионастройках FL Studio. По понятным причинам настроек аудио в этой программе довольно много. Но для начала вы можете проверить следующее:

Для входа в настройки вызовите меню "Options" и выберите в нем "Audio settings". В разделе "Input/output" вы можете выбрать устройство, отвечающее за воспроизведение звука. Обычно выбирают ASIO или ASIO4ALL, но можете попробовать DirectSound или другой вариант. Раздел "Mixer": попробуйте уменьшить/увеличить частоту дискретизации (параметр "Sample rate"), а также изменить значение интерполяции ("Interpolation"). "CPU": здесь задаются настройки производительности программы. Если у вас слабый процессор, отключите опции "Multithreaded generator processing" и "Multithreaded mixer processing" (или, наоборот, включите, если у вас многоядерный процессор, а опции были отключены). Также рекомендуем отключить опцию "Smart disable". В случае выбора в качестве устройства воспроизведения "ASIO" или "ASIO4ALL", кликните по кнопке "Show ASIO panel". Попробуйте увеличить/уменьшить значения параметров "Buffer length", "Buffer size" и "Latency".

Почему в FL Studio трещит звук и что делать?

Треск при воспроизведении звуков в FL Studio возникает, как правило, по вине некорректных настроек аудиодрайвера ASIO или ASIO4ALL (в зависимости от того, какой из них был установлен на компьютере):

Откройте настройки звука: меню "Options", пункт "Audio settings". Нажмите на кнопку "Show ASIO panel". Сначала попробуйте изменять настройки, рассмотренные в предыдущем вопросе. Далее пробуйте включать/отключать переключатели "44.1 kHz <-> 48 kHz" и "Force WDM Driver to 16-Bit" в блоке "Always resample". Включите/отключите опцию "Hardware Buffer" (аппаратный буфер).

Возникновение треска также нередко связано с работой внешних "VST/AU" плагинов. Чтобы посмотреть установленные плагины, перейдите из меню "Options" в раздел настроек "Manage Plugins". Можно удалить некоторые из них или перенастроить, используя соответствующие функции/опции.

Почему не открывается Audio Editor в FL Studio?

При выборе опции "Edit" из контекстного меню, вызванного над каким-либо инструментом, автоматически должен запускаться встроенный аудиоредактор "Edison Audio Editor". Если этого не происходит:

Откройте меню "Options", затем выберите "File Settings". В правом нижнем углу снимите галочку с опции "Launch with file default editor".

Как записать голос в FL Studio?

Осуществлять запись голоса (т.е. звука с микрофона) в FL Studio можно несколькими способами. Вот наиболее простой:

Выберите в микшере любую дорожку, кроме "Master", затем нажмите комбинацию клавиш "Shift + E", чтобы добавить к выбранному каналу плагин Edison. Правее отобразится окно, в котором можно выбрать тип источника звука для записи: ASIO stereo и ASIO mono (стерео или моно устройство, соответственно). Для самого обычного микрофона нужно выбрать один из доступных вариантов типов источников в блоке "ASIO mono". Этот шаг можно пропустить, если источник звука уже был выбран ранее. Далее нажмите в верхней части окна FL Studio на кнопку записи звука, по окончанию — выключите запись, нажав на кнопку "Stop". В нижней части окна FL Studio можно будет выбрать действие над созданной записью — отправить ее в плейлист, сохранить в WAV-файл и т.д.

FL Studio не видит плагины — что делать?

Если FL Studio не видит ни один плагин, скорее всего, в настройках указана неправильная папка, из которой программа осуществляет считывание плагинов. Чтобы изменить эту папку:

В выпадающем меню "Options" выберите пункт "File Settings". В открывшемся окне укажите путь на диске до папки с плагинами. Нажмите здесь же кнопку "Manage Plugins". Откроется новое окно. Кликните в верхней левой его части по кнопке "Start Scan", чтобы запустить процесс сканирования и последующей категоризации всех доступных плагинов.

FL Studio не видит микрофон — что делать?

Выполнять какие-либо действия в FL Studio для устранения проблем с микрофоном можно только после того, как вы убедитесь, что устройство исправно работает в других приложениях (так можно исключить из списка причин неполадки некорректные системные настройки, повреждение драйверов звуковой карты или неисправность самого микрофона).

Если устройство звукозаписи не работает только в FL Studio, попробуйте выполнить следующие действия:

Откройте настройки аудио (Settings > Audio). В блоке "Input/Output" окна настроек выберите в качестве аудиодрайвера "ASIO" или "ASIO4ALL" (в зависимости, какой именно из этих драйверов у вас отображается в настройках). Далее кликните по кнопке старта записи в верхней части основного окна FL Studio. Откроется стандартный многоканальный микшер. Выберите любую дорожку, кликнув по ней, затем справа в блоке "IN" раскройте выпадающий список. Здесь будут перечислены звукозаписывающие устройства, разбитые на две категории — стерео и моно. Если вы используете обычный моно-микрофон, выберите "HD Audio Input" (название звукозаписывающего устройства может быть другим) в разделе "ASIO4ALL — mono".

FL Studio не открывает/не сохраняет проект

В FL Studio невозможно открыть проект или сохранить свой до тех пор, пока не будет приобретена лицензия (до того программа работает в Demo-режиме с ограниченным функционалом). Проблема с открытиями проектов может встречаться и в полнофункциональной купленной версии FL Studio. Обычно приложение пишет, почему именно не удается открыть проект.

В большинстве случаев, это отсутствие на компьютере, на котором открывается проект, плагинов, сэмплов и т.д., что использовались в этом самом проекте в момент его сохранения. Для решения проблемы следует установить в FL Studio недостающие компоненты.