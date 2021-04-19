Echo — небольшая программа для наложения эффекта эха на голос пользователя и любых звуков, поступающих на микрофон компьютера. Также предоставляет возможность записи звука с микрофона.

Приложение распространяется бесплатно, подходит для компьютеров под управлением Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Программа Echo для Windows

Echo — узкоспециализированная утилита, предназначенная для наложения эффекта эха на голос пользователя при использовании им микрофона. При необходимости можно задействовать опцию записи звука — как с наложенным эффектом эха, так и без него. Программу Echo можно использовать для изменения голоса в любых онлайн-приложениях, позволяющих выполнять аудио- и/или видеозвонки — мессенджеры, онлайн-игры, браузеры и т.д.

Из настроек в приложении Echo:

Ручная установка размера входящего и исходящего буфера, что является настройкой эффекта эха.

Настройка битности (8 или 16 бит) и частоты дискретизации (от 8000 Гц до 48000 Гц) выходного аудиосигнала.

Регулировка чувствительности микрофона (громкости звукозаписи) с возможностью усиления в 10 раз.

Возможность наложения на звук непрерывного аудиосигнала частотой от 20 до 20000 Гц (т.е. программа способна генерировать звуковой сигнал требуемой тональности).

Также в программе Echo предусмотрена возможность записи измененного голоса в файл в формате WAV. Опцию можно включать и выключать во время работы основной функции.