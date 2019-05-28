Recordpad Sound Recording Software — программа для записи звука с микрофона с возможностью сохранения выходных аудиофайлов в различных форматах. Приложение условно-бесплатное (по окончанию пробного периода требуется приобрести лицензию на официальном сайте разработчиков). Перевод интерфейса на русский язык не предусмотрен.

Возможности Recordpad Sound Recording Software

Основная задача программы Recordpad Sound Recording Software — звукозапись с микрофона. Однако разработчики предусмотрели множество функций автоматизации данного процесса, что обеспечивает удобство использования приложения. Сюда относятся следующие моменты:

Возможность включения/выключения функции звукозаписи при появлении/исчезновении звука в микрофоне. Пользователь самостоятельно может настроить мощность (громкость) звука, при достижении которой программа будет начинать запись.

Старт/остановка звукозаписи (и другие действия) по нажатию определенных пользователем клавиш на клавиатуре. Функция работает глобально, т.е. независимо от того, открыто или свернуто окно программы.

Запись по расписанию. Программа позволяет установить время суток и/или дни недели для осуществления записи в автоматическом режиме без участия пользователя.

Возможность отправки файлов звукозаписи по почте или выгрузки на FTP-сервер по требования либо окончанию записи.

Возможность запуска внешних приложений (любых установленных на компьютере) по окончанию звукозаписи.

Автоматическое включение записи при запуске программы. Если приложение добавить в автозагрузку Windows (можно указать в настройках), запись будет начинаться сразу после включения компьютера.

Программа Recordpad Sound Recording Software позволяет настроить чувствительность микрофона, а также формат и качество выходных аудиофайлов. Приложение поддерживает следующие форматы:

WAV. Из опций настроек формата — тип программного компрессора, канальность, сэмпл-рейт (частота) и размер (битность/разрядность) сэмпла (зависит от выбранного компрессора).

MP Из настроек — возможность установки битрейта и канальности. Предусмотрены два режима записи — с постоянным (от 8 до 320) либо переменчивым битрейтом (качество звука варьируется в пределах установленных пользователем значений).

AIFF. Как и в случае с WAV, можно выбрать тип компрессора, битность сэмпла и частоту дискретизации, задать канальность.

FLAC. Из настроек формата — частота дискретизации, канальность и разрядность аудио.

Все эти опции могут показаться лишними, однако при длительных записях они помогут уменьшить размер выходных файлов, сохранив качество на приемлемом для пользователя уровне.

Из приятных бонусов — в Recordpad Sound Recording Software предусмотрен гибкий менеджер звукозаписей. С его помощью аудиозаписи можно по-разному отсортировать и отфильтровать по дате создания, имени, продолжительности и другим параметрам. Отсюда же выбранные файлы можно отправить по почте или на FTP-сервер, а также загрузить на YouTube либо в облачное хранилище Google Drive, OneDrive или Dropbox.