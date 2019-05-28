SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
RecordPad

RecordPad

Программа для записи звука с микрофона

5,0 (2)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 8.01
Скачать 1 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 8.01

Полезные статьи

Как настроить микрофон и наушники для удаленной работы?
Как настроить микрофон и наушники для удаленной работы?
Программы для записи голоса
Программы для записи голоса
Программы для настройки микрофона на компьютере
Программы для настройки микрофона на компьютере
Лучшие программы для записи звука
Лучшие программы для записи звука

Оценки программы

5,0

2 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о RecordPad