Как настроить микрофон и наушники для удаленной работы?

На удаленной работе нужно постоянно быть на связи с коллегами и клиентами. Для некоторых задач недостаточно обычной переписки по электронной почте или в мессенджерах — требуется «живое» общение в Skype или другой программе для голосовой связи.

Для комфортного общения нам потребуются наушники и микрофон. Часто микрофоны и наушники плохо настроены — собеседники вас не слышат. Для этого необходимо настроить устройства для связи.

Базовый функционал Windows предлагает минимальное количество полезных опций для настройки. Например, в системе нет полезных опций для редактирования низких и высоких басов, применения фильтров и эффектов для голоса. По этой причине приходится использовать сторонние программы — ак платные, так и бесплатные. Они помогут быстро настроить микрофон и наушники.

Программы для настройки наушников DFX Audio Enhancer . Полезный софт, который позволяет создавать объемный звук, усиливать громкость. Есть поддержка шаблонов. FxSound Enhancer . Программа, с помощью которой можно применить различные эффекты и достичь студийного звучания. Поддерживаются готовые шаблоны. Razer Surround . Утилита для создания виртуальной среды объемного звука. Все настройки синхронизируются с облачным хранилищем. PC Equalizer . Небольшой эквалайзер, где можно усилить звук наушников. Поддерживаются готовые пресеты. ViPER4Windows. Утилита для настройки звука: можно усилить басы, выправить громкость. Есть поддержка пресетов.