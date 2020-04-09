Как настроить микрофон и наушники для удаленной работы?

На удаленной работе нужно постоянно быть на связи с коллегами и клиентами. Для некоторых задач недостаточно обычной переписки по электронной почте или в мессенджерах — требуется «живое» общение в Skype или другой программе для голосовой связи.
Для комфортного общения нам потребуются наушники и микрофон. Часто микрофоны и наушники плохо настроены — собеседники вас не слышат. Для этого необходимо настроить устройства для связи.
Базовый функционал Windows предлагает минимальное количество полезных опций для настройки. Например, в системе нет полезных опций для редактирования низких и высоких басов, применения фильтров и эффектов для голоса. По этой причине приходится использовать сторонние программы — ак платные, так и бесплатные. Они помогут быстро настроить микрофон и наушники.
Программы для настройки наушников
- DFX Audio Enhancer. Полезный софт, который позволяет создавать объемный звук, усиливать громкость. Есть поддержка шаблонов.
- FxSound Enhancer. Программа, с помощью которой можно применить различные эффекты и достичь студийного звучания. Поддерживаются готовые шаблоны.
- Razer Surround. Утилита для создания виртуальной среды объемного звука. Все настройки синхронизируются с облачным хранилищем.
- PC Equalizer. Небольшой эквалайзер, где можно усилить звук наушников. Поддерживаются готовые пресеты.
- ViPER4Windows. Утилита для настройки звука: можно усилить басы, выправить громкость. Есть поддержка пресетов.
Программы для настройки микрофона
- RecordPad. Программа для настройки микрофона: регулирование уровня громкости, настройки входного сигнала. Поддерживаются горячие клавиши.
- Audacity. Удобная программа для работы с микрофоном. Можно применить различные эффекты и фильтры для голоса.
- Echo. Небольшой софт для микрофона. Есть возможность настройки глубины и частоты звучания.
- Free Sound Recorder. Бесплатная утилиты для настройки микрофона. Можно настроить громкость звука и баланс.
- Absolute Sound Recorder. Можно применить различные фильтры для голоса. Есть настройки уровня громкости.