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Инструкции 09.04.2026 2 минуты

Как настроить микрофон и наушники для удаленной работы?

Списки полезных программ для настройки микрофона и наушников.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

На удаленной работе нужно постоянно быть на связи с коллегами и клиентами. Для некоторых задач недостаточно обычной переписки по электронной почте или в мессенджерах — требуется «живое» общение в Skype или другой программе для голосовой связи.

Для комфортного общения нам потребуются наушники и микрофон. Часто микрофоны и наушники плохо настроены — собеседники вас не слышат. Для этого необходимо настроить устройства для связи.

Базовый функционал Windows предлагает минимальное количество полезных опций для настройки. Например, в системе нет полезных опций для редактирования низких и высоких басов, применения фильтров и эффектов для голоса. По этой причине приходится использовать сторонние программы — ак платные, так и бесплатные. Они помогут быстро настроить микрофон и наушники.

Программы для настройки наушников

  • DFX Audio Enhancer. Полезный софт, который позволяет создавать объемный звук, усиливать громкость. Есть поддержка шаблонов.

DFX Audio Enhancer

  • FxSound Enhancer. Программа, с помощью которой можно применить различные эффекты и достичь студийного звучания. Поддерживаются готовые шаблоны.

FxSound Enhancer

  • Razer Surround. Утилита для создания виртуальной среды объемного звука. Все настройки синхронизируются с облачным хранилищем.

Razer Surround

  • PC Equalizer. Небольшой эквалайзер, где можно усилить звук наушников. Поддерживаются готовые пресеты.

Razer Surround

  • ViPER4Windows. Утилита для настройки звука: можно усилить басы, выправить громкость. Есть поддержка пресетов.

ViPER4Windows

Программы для настройки микрофона

  • RecordPad. Программа для настройки микрофона: регулирование уровня громкости, настройки входного сигнала. Поддерживаются горячие клавиши.

RecordPad

  • Audacity. Удобная программа для работы с микрофоном. Можно применить различные эффекты и фильтры для голоса.

Audacity

  • Echo. Небольшой софт для микрофона. Есть возможность настройки глубины и частоты звучания.

Echo

  • Free Sound Recorder. Бесплатная утилиты для настройки микрофона. Можно настроить громкость звука и баланс.

Free Sound Recorder

  • Absolute Sound Recorder. Можно применить различные фильтры для голоса. Есть настройки уровня громкости.

Absolute Sound Recorder

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Razer Surround Sound
Razer Surround Sound

Версия 7.1

Программа для создания виртуальной среды объемного звучания

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (82)
Audacity
Audacity

Версия 4.0.1

Программа для записи звука и редактирования аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (10)
FxSound Enhancer
FxSound Enhancer

Версия 1.2.16.0

Программа для улучшения качества звука

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (19)
ViPER4Windows
ViPER4Windows

Версия 2.0.1

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (128)
PC Equalizer
PC Equalizer

Версия 2.0.0.6

Расширение (графический интерфейс) для эквалайзера Equalizer APO

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (18)
DFX Audio Enhancer
DFX Audio Enhancer

Версия 12

Программа для улучшения качества звука в мультимедиа-приложениях

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
Absolute Sound Recorder
Absolute Sound Recorder

Версия 4.8.0

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
RecordPad
RecordPad

Версия 8.01

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)

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