Отличная современная программа для звукозаписи и постобработки аудиодорожек Adobe Audition CC сегодня активно используется как в любительских целях, так и для профессиональных студий. Применение данного софта позволяет получить доступ к полноценному звуковому редактору. При этом возможна работа с самыми разными форматами.
На данный момент, приложение доступно для Windows 7/8/10 (32/64 бит). Годовая подписка на функционал программы обойдется в сумму от 25 до 35 тысяч рублей. Но есть бесплатная пробная версия, ограниченная 7 днями. У софта есть русификатор.
Функции программы Adobe Audition CC
В первую очередь, стоит отметить наличие вполне приятного и лаконичного интерфейса. Он рассчитан не только для профессионального, но и для любительского применения. Что касается возможностей Adobe Audition CC, можно выделить следующее:
- работа с любыми существующими звуковыми расширениями;
- полноценный анализатор спектра и фазы
- тщательное определение искажений;
- наличие формата «мультитрек», в котором каждый канал корректируется отдельно;
- огромная база дополнительных эффектов;
- продуманный визуальный эквалайзер;
- регулировка фазы, темпа и тона.
По сути, приложение может предоставить практически неограниченные возможности для обработки и микширования аудиозаписей. Несмотря на такую техническую гибкость, софт вполне прост в использовании. Он полностью подготовлен к созданию высококачественной продукции. А богатый инструментарий делает Adobe Audition CC еще более разумным выбором.
Плюсы и минусы Adobe Audition CC
Как и у любого другого проекта, у этого приложения есть положительные и отрицательные черты. Активные пользователи отмечают следующие плюсы:
- детализированный интерфейс;
- наличие подсказок для начинающих юзеров;
- возможность применения посторонних плагинов;
- наличие десятков аудио-форматов;
- полный комплект необходимых современных инструментов.
Что касается минусов Adobe Audition CC, можно упомянуть лишь наличие ограниченной пробной версии. Действительно, подписка на данный проект — далеко не самое дешевое удовольствие. Однако приобретение полностью окупается богатым функционалом.
В целом, приложение можно смело назвать оптимальным выбором для тех, кто работает с аудиозаписями и хочет получать качественный итоговый продукт. Освоив основной инструментарий Adobe Audition CC, можно без труда редактировать и микшировать любые звуковые дорожки и треки.