Отличная современная программа для звукозаписи и постобработки аудиодорожек Adobe Audition CC сегодня активно используется как в любительских целях, так и для профессиональных студий. Применение данного софта позволяет получить доступ к полноценному звуковому редактору. При этом возможна работа с самыми разными форматами.

На данный момент, приложение доступно для Windows 7/8/10 (32/64 бит). Годовая подписка на функционал программы обойдется в сумму от 25 до 35 тысяч рублей. Но есть бесплатная пробная версия, ограниченная 7 днями. У софта есть русификатор.

Функции программы Adobe Audition CC

В первую очередь, стоит отметить наличие вполне приятного и лаконичного интерфейса. Он рассчитан не только для профессионального, но и для любительского применения. Что касается возможностей Adobe Audition CC, можно выделить следующее:

работа с любыми существующими звуковыми расширениями;

полноценный анализатор спектра и фазы

тщательное определение искажений;

наличие формата «мультитрек», в котором каждый канал корректируется отдельно;

огромная база дополнительных эффектов;

продуманный визуальный эквалайзер;

регулировка фазы, темпа и тона.

По сути, приложение может предоставить практически неограниченные возможности для обработки и микширования аудиозаписей. Несмотря на такую техническую гибкость, софт вполне прост в использовании. Он полностью подготовлен к созданию высококачественной продукции. А богатый инструментарий делает Adobe Audition CC еще более разумным выбором.

Плюсы и минусы Adobe Audition CC

Как и у любого другого проекта, у этого приложения есть положительные и отрицательные черты. Активные пользователи отмечают следующие плюсы:

детализированный интерфейс;

наличие подсказок для начинающих юзеров;

возможность применения посторонних плагинов;

наличие десятков аудио-форматов;

полный комплект необходимых современных инструментов.

Что касается минусов Adobe Audition CC, можно упомянуть лишь наличие ограниченной пробной версии. Действительно, подписка на данный проект — далеко не самое дешевое удовольствие. Однако приобретение полностью окупается богатым функционалом.

В целом, приложение можно смело назвать оптимальным выбором для тех, кто работает с аудиозаписями и хочет получать качественный итоговый продукт. Освоив основной инструментарий Adobe Audition CC, можно без труда редактировать и микшировать любые звуковые дорожки и треки.