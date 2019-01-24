Чтобы обеспечить высокое качество звучания во время записи, нужно настроить записывающее устройство: удалить шумы, отрегулировать уровень громкости, применить эффекты. Для этого рекомендуется использовать специальные программы для настройки микрофона на Windows-компьютере.

Audacity Audacity — программа для редактирования звука, с помощью которой можно записать голос с микрофона. На готовой записи можно удалить фоновые шумы, наложить эффекты, усилить громкость звучания и объединить несколько дорожек в одну. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для работы утилиты требуется ОС Windows XP и новее. На официальном сайте для скачивания доступна полностью русская версия программы. Модель распространения утилиты для редактирования звука Audacity — бесплатная. После запуска приложения необходимо выполнить базовые настройки микрофона. В главном окне утилиты пользователи могут выбрать нужный микрофон для работы. Также здесь доступна возможность выбора количества каналов для записи: моно (1 канал) или стерео (2 канала). В правой верхней части интерфейса расположен индикатор, который показывает уровень колебаний частоты микрофона в реальном времени. При нажатии правой кнопкой мыши на этой области пользователи могут открыть параметры. В открывшемся окне можно установить следующие параметры для индикатора: время частоты обновления (в секундах), стиль, тип индикации, ориентация. Чтобы настроить уровень записи микрофона, необходимо воспользоваться ползунком, расположенным на панели инструментов программы. Для начала записи звука с микрофона необходимо нажать кнопку "Запись" или использовать клавишу "R" на клавиатуре. В разделе "Эффекты" можно применить различные эффекты на записанный файл. Это поможет улучшить качество звука, исправить все имеющиеся дефекты микрофона, заглушить фоновые шумы. Преимущества Audacity: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

бесплатная модель распространения;

возможность устранения фоновых шумов;

настройка уровня записи микрофона;

встроенный индикатор отслеживания уровня колебаний частот. Недостатки: нет инструментов для обработки голоса. Скачать Audacity

RecordPad RecordPad — небольшая утилита для записи звука и настройки микрофона на компьютере. Записанные файлы можно сохранить в форматах WAV или MP3. Доступна поддержка горячих клавиш, благодаря которой управление утилитой становится проще. Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (32/64 бит). Для установки и запуска программы требуется ОС Windows XP и новее. Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается. Чтобы начать работу с программой RecordPad, нужно купить лицензию. Стоимость полной версии ПО для домашнего использования составляет 15 долларов. Преимущества лицензионной версии программы: Инструмент для записи записанных файлов на CD-накопитель. Возможность отправки файлов по электронной почте. Поддержка командной строки для автоматизации действий. Для тестирования всех возможностей RecordPad можно загрузить бесплатную Trial-версию. После запуска утилиты необходимо выбрать микрофон и канал в разделе "Input". Чтобы перейти к настройкам микрофона, необходимо открыть раздел "Options", который расположен на панели инструментов программы. В окне "Record" выполняются настройки записывающего устройства. Здесь можно сменить основной микрофон (функция используется в том случае, если к компьютеру подключено несколько устройств одновременно), настроить уровень активации по голосу. Функция "Open Windows Record Mixer" откроет раздел управления записывающими устройствами в ОС Windows. Здесь пользователи могут настроить микрофон в самой Windows, чтобы улучшить качество звука для записи. В разделе настроек "Hot-Keys" можно настроить горячие клавиши. Для этого необходимо нажать кнопку "Add". Следующий шаг — это выбор команды, которая будет выполнена после использования горячих клавиш: запись и воспроизведение звука, запуск системных настроек микрофона. Преимущества: возможность отправки файлов по e-mail;

простой и удобный интерфейс;

поддержка горячих клавиш;

расписание для автоматического запуска функции записи звука с микрофона. Недостатки: нельзя настроить уровень захвата шумов микрофоном;

отсутствие официальной поддержки русского языка. Скачать RecordPad

Free Sound Recorder Free Sound Recorder — приложение для записи и редактирования звука: подавления шумов микрофона, обрезки тишины, регулировки уровня сигнала и т.д. В программе есть встроенный планировщик задач, с помощью которого можно активировать функцию автоматического включения записи звука с микрофона по заданному расписанию. Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Для установки и запуска приложения требуется ОС Windows XP и новее. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается. Программа Free Sound Recorder распространяется абсолютно бесплатно. После запуска приложения необходимо выбрать основной микрофон. Для этого следует нажать на иконку громкости. В окне "Mixer" пользователи могут выполнить следующие действия: Записывающий микшер. Записывающее устройство. Настроить громкость и баланс для микрофона. В левой части интерфейса расположены индикаторы громкости микрофона. Они отслеживают текущий уровень захвата звука в реальном времени. Если возле индикатора появляется надпись "Volume is too high", то это значит, что нужно снизить громкость в настройках микрофона. В разделе "Options" можно активировать функции записи без шума. Для этого необходимо указать уровень шума в db, который микрофон не будет захватывать во время записи. В разделе "Automatic Gain Control" пользователи приложения Free Sound Recorder могут активировать функцию автоматического управления уровнем входящих сигналов. Этот инструмент позволяет избежать перегрузку микрофона, удаляет шумы на заднем плане, маскирует дефекты устройства (потрескивания, скачки звука и т.д.). Преимущества программы ree Sound Recorder: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс;

инструменты для подавления шумов микрофона. Недостатки: очень редко выходят обновления программы. Скачать Free Sound Recorder

Absolute Sound Recorder Absolute Sound Recorder — программа для работы со звуком. Утилита может работать с несколькими микрофонами, подключенным к компьютеру одновременно. Поддерживаются форматы WAV, MP3 и WMA, записанные файлы сохраняются в высоком качестве. Доступна функция автоматического устранения неполадок в работе микрофона. Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Язык интерфейса — английский, русской версии нет. Чтобы установить и запустить программу, требуется ОС Windows XP и новее. Для получения полной версии утилиты со всеми возможностями необходимо купить лицензию, цена которой составляет 25 долларов. Пользователи полной версии получают доступ к функции стриминга аудио. Для тестирования основных функций утилиты доступна бесплатная Demo-версия программы. В приложении Absolute Sound Recorder доступно несколько разделов для управления. В окне "Record Sound" выполняются настройки записи звука с микрофона. Для настройки микрофона необходимо перейти в следующий доступный раздел — "Recording Controls". Здесь пользователи могут выбрать устройство для работы. Ниже расположены два регулятора уровня громкости. После нажатии на кнопку "Set Filter" откроется небольшое окно "Recording Filters". В этом разделе выполняются настройки фильтров записи. С их помощью можно улучшить качество микрофона: удалить фоновые шумы, тишину и т.д. Преимущества Absolute Sound Recorder: простой и удобный интерфейс;

возможность применения фильтров для микрофона;

функция автоматической остановки записи. Недостатки: нет специальных эффектов для улучшения качества микрофона. Скачать Absolute Sound Recorder