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Лучшие программы 09.04.2026 7 минут

Программы для записи голоса

Audacity, Any Audio Record, RecordPad, AD Sound Recorde и другие программы для записи голоса для Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

При создании презентаций, видеороликов и песен пользователям приходится записывать голос с микрофона. Для этого нужно воспользоваться специальными программами, которые дают возможность захватывать звук с различных источников на Windows-компьютерах.

Audacity

Audacity — программа для работы с музыкальными файлами, с помощью которой можно записать голос через микрофон, удалить шум на фоне и устранить дефекты аудиодорожки. В утилите есть возможность сведения нескольких музыкальных дорожек и возможность применения различных эффектов. Программа полностью бесплатная, работает на Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык.

В главном окне программы можно выбрать микрофон для записи голоса. Также доступна возможность выбора количества каналов записи: моно и стерео.

Audacity

Чтобы начать запись голоса, нажмите кнопку "Записать" или клавишу "R" на клавиатуре. В главном окне появится строка колебания звука. Также в интерфейсе отображается уровень записи голоса с микрофона, где можно настроить громкость микрофона.

Запись звука в программе Audacity

После записи голоса нужно сохранить итоговый результат на компьютер. Для этого перейдите в раздел меню "Файл" и выберите функцию "Экспорт аудио". Записанную аудиодорожку можно экспортировать в формате WAV, AIFF, M44, AC3, AMR.

Audacity: экспорт аудио

Преимущества программы Audacity:

  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • бесплатная модель распространения:
  • возможность применения эффектов на аудиодорожку;
  • инструмент для устранения шумов на записи;
  • экспорт аудиофайлов в нескольких форматах;
  • регулирование громкости микрофона во время записи.

Недостатки:

  • нельзя записать аудиофайл на диск.

Any Audio Record

Any Audio Record — программа для записи голоса на ПК с возможностью захвата аудио с разных источников, включая микрофон, аудио-CD, интернет-радио, игры и так далее. В ПО можно выбрать подробные настройки записи — выбрать формат исходного файла, установить битрейт и частоту, отредактировать фильтры highpass и lowpass. Приложение бесплатное, совместимо с Windows (32/64 бит) и переведено на русский язык.

В главном окне утилиты нужно выбрать устройство для захвата аудио и выполнить тестирование устройства. Также необходимо выбрать формат исходного файла, сэмплрейт и битрейт.

Any Audio Record

В разделе "Дополнительно" можно настроить качество кодирования аудиодорожки, настроить фильтры низких и высоких частот, выбрать готовые пресеты для быстрой настройки формата записи голоса с микрофона.

Настройка записи в программе Any Audio Record

На следующем этапе работы нужно выбрать размещение исходного файла на ПК. Также можно отрегулировать усиление звука. Чтобы начать процесс захвата голоса с микрофона нажмите "Запись".

Запись звука в программе Any Audio Record

Преимущества Any Audio Record:

  • удобный и простой интерфейс с поддержкой русского языка;
  • бесплатная модель распространения;
  • возможность выбора формата исходного файла;
  • настройки фильтров highpass и lowpass;
  • возможность использования готовых пресетов.

Недостатки:

  • нельзя применить эффекты на записанный аудиофайл;
  • нет функции удаления шумов на фоне.

RecordPad

RecordPad — простая утилита для записи звука с разных источников. Исходный файл можно сохранить на компьютере в формате WAV, AIFF, FLAC и MP3. В утилите поддерживается возможность управления программой с помощью горячих клавиш и функция установки расписания для автоматической записи голоса с микрофона.

Приложение работает на Windows (32/64 бит), язык интерфейс — английский. Программа условно-бесплатная, лицензия стоит 20 долларов, но можно загрузить бесплатную пробную версию с ограничениями.

В разделе "Input" необходимо выбрать устройство для записи звука и выбрать канал для захвата звука.

RecordPad

В разделе "Output" необходимо выбрать формат для исходного файла и папку, в которую будет сохранена записанная аудиодорожка.

Настройки записи голоса в программе RecordPad

В разделе "Recordings", который расположен на верхней панели инструментов, можно посмотреть список всех записанных файлов. Выбранные файлы можно отредактировать или записать на диск. Чтобы начать запись голоса с микрофона, нажмите "Start Recording" на панели управления или клавишу "F5" на клавиатуре.

Запись голоса в программе RecordPad

Преимущества:

  • простой интерфейс;
  • возможность выбора устройства для записи;
  • инструмент для записи аудиофайлов на диск;
  • поддержка горячих клавиш для быстрого управления программой.

Недостатки:

  • нет официальной поддержки русского языка.

Free MP3 Sound Recorder

Free MP3 Sound Recorder — небольшая утилита для захвата аудио с микрофона. В приложении доступна возможность настройки фильтров записи голоса, можно выбрать формат и частоту исходного аудиофайла. Программа бесплатная, работает на Windows (32/64 бит), но интерфейс англоязычный.

Перед записью голоса нужно установить настройки. Для этого перейдите в раздел меню "File" - "Set Format". Здесь необходимо выбрать формат исходного файла, количество каналов (моно или стерео), частоту.

Free MP3 Sound Recorder

В разделе меню "Record" - "Filters" можно настроить фильтры: установить высокие и низкие частот для записи.

Настройка фильтров в программе Free MP3 Sound Recorder

Чтобы начать процесс записи голоса с микрофона, нажмите кнопку "Record", которая расположена на панели инструментов в нижней части интерфейса программы Free MP3 Sound Recorder. В главном окне отображаются колебания низких и высоких частот во время захвата аудио. Запись можно поставить на паузу.

Запись голоса в программе Free MP3 Sound Recorder

Преимущества:

  • удобный интерфейс;
  • возможность настройки фильтров записи;
  • выбор частоты и количества каналов захвата голоса;
  • бесплатная модель распространения.

Недостатки:

  • нет официальной поддержки русского языка;
  • нельзя применить эффекты на аудиодорожку.

Sonarca Sound Recorder Free

Sonarca Sound Recorder Free — небольшое приложение, с помощью которого можно записать звук с различных источников (микрофона, компакт-диска, линейного входа, мультимедийного проигрывателя). В ПО есть возможность записи всех действий в журнал событий и настройка режима и качества захвата голоса. Программа бесплатная, работает на Windows (32/64 бит) и имеет интерфейс на английском языке.

Перед началом записи голоса с микрофона нужно перейти в раздел "Recording". Здесь необходимо выбрать устройство для записи, разрешение и количество каналов, частота и битрейт исходного файла.

Sonarca Sound Recorder Free

Чтобы начать процесс записи голоса, нажмите "Start recording". При необходимости можно поставить захват звука на паузу или остановить запись. Все выполняемые действия в приложении будут отображаться в разделе "Log". Можно установить запись лога в отдельный текстовый файл.

Панель управления Sonarca Sound Recorder Free

Через раздел "Sound device tools" на верхней панели инструментов можно перейти в настройки микрофона и громкости операционной системы Windows.

Запись голоса в программе Sonarca Sound Recorder Free

Преимущества:

  • удобный интерфейс;
  • возможность настройки качества и формата записи голоса;
  • сохранение действий утилиты в отдельный лог-файл;
  • бесплатная модель распространения ПО.

Недостатки:

  • нет русского языка интерфейса;
  • нельзя устранить шумы и применить эффекты на аудиофайл;
  • отсутствует возможность установки дополнительных плагинов для расширения базового функционала утилиты.

Easy Audio Recorder

Easy Audio Recorder — простое приложение, с помощью которого можно записать голос с микрофона и других источников (Skype, мультимедийные проигрыватели, компьютерные игры). Исходный файл можно сохранить в нескольких форматах: MP4, WAV, WMA, MP3, OGG. Доступен встроенный инструмент для обнаружения тишины в записанном файле.

Программа работает на Windows (32/64 бит) и имеет интерфейс на английском языке. Модель распространения условно-бесплатная, лицензия стоит 17 долларов, но есть бесплатная пробная версия с ограниченным функционалом.

После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для записи голоса. В разделе "Sound Card" нужно выбрать устройство для захвата голоса. "Mixer" — здесь необходимо выбрать устройство, которое используется для воспроизведения звука. Ползунок "Volume" используется для настройки громкости микрофона.

Easy Audio Recorder

Функция "Detect silence" используется для обнаружения тишины во время записи. В строке "Silence Level" необходимо указать уровень тишины, который программа будет определять на записанном файле.

Настройка записи в программе Easy Audio Recorder

Далее необходимо указать название для исходного файла и выбрать папку для сохранения. На следующем этапе работы нужно выбрать формат и качество для аудио.

Запись голоса в программе Easy Audio Recorder

Чтобы начать запись нажмите "Record". В строке "Record Time" отображается время записи голоса; в строке "Silence Time" — время тишины.

Преимущества:

  • удобный интерфейс;
  • инструмент для обнаружения тишины во время записи;
  • бесплатная модель распространения утилиты.

Недостатки:

  • отсутствует поддержка русского языка.

AD Sound Recorder

AD Sound Recorder — утилита для захвата звука с различных источников. Исходный файл можно сохранить в нескольких форматах (MP3, FLAC, OGG, WAV), поддерживается возможность выбора устройства для записи и качества аудиодорожки. Программа совместима с Windows (32/64 бит), интерфейс англоязычный. Утилита условно-бесплатная, лицензия стоит 25 долларов, номожно скачать бесплатную демо-версию.

В главном окне программы необходимо выбрать папку для сохранения исходного файла, устройство для записи и качество аудио.

AD Sound Recorder

Чтобы начать запись голоса нажмите "Record" на нижней панели инструментов. При необходимости можно изменить громкость микрофона с помощью специального ползунка.

Запись голоса в программе AD Sound Recorder

Преимущества:

  • удобный интерфейс;
  • возможность выбора качества записи голоса;
  • мониторинг процесса записи звука;
  • регулирование громкости микрофона.

Недостатки:

  • нельзя применить эффекты для аудио;
  • отсутствует поддержка русского языка.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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