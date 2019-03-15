При создании презентаций, видеороликов и песен пользователям приходится записывать голос с микрофона. Для этого нужно воспользоваться специальными программами, которые дают возможность захватывать звук с различных источников на Windows-компьютерах.
Audacity
Audacity — программа для работы с музыкальными файлами, с помощью которой можно записать голос через микрофон, удалить шум на фоне и устранить дефекты аудиодорожки. В утилите есть возможность сведения нескольких музыкальных дорожек и возможность применения различных эффектов. Программа полностью бесплатная, работает на Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык.
В главном окне программы можно выбрать микрофон для записи голоса. Также доступна возможность выбора количества каналов записи: моно и стерео.
Чтобы начать запись голоса, нажмите кнопку "Записать" или клавишу "R" на клавиатуре. В главном окне появится строка колебания звука. Также в интерфейсе отображается уровень записи голоса с микрофона, где можно настроить громкость микрофона.
После записи голоса нужно сохранить итоговый результат на компьютер. Для этого перейдите в раздел меню "Файл" и выберите функцию "Экспорт аудио". Записанную аудиодорожку можно экспортировать в формате WAV, AIFF, M44, AC3, AMR.
Преимущества программы Audacity:
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- бесплатная модель распространения:
- возможность применения эффектов на аудиодорожку;
- инструмент для устранения шумов на записи;
- экспорт аудиофайлов в нескольких форматах;
- регулирование громкости микрофона во время записи.
Недостатки:
- нельзя записать аудиофайл на диск.
Any Audio Record
Any Audio Record — программа для записи голоса на ПК с возможностью захвата аудио с разных источников, включая микрофон, аудио-CD, интернет-радио, игры и так далее. В ПО можно выбрать подробные настройки записи — выбрать формат исходного файла, установить битрейт и частоту, отредактировать фильтры highpass и lowpass. Приложение бесплатное, совместимо с Windows (32/64 бит) и переведено на русский язык.
В главном окне утилиты нужно выбрать устройство для захвата аудио и выполнить тестирование устройства. Также необходимо выбрать формат исходного файла, сэмплрейт и битрейт.
В разделе "Дополнительно" можно настроить качество кодирования аудиодорожки, настроить фильтры низких и высоких частот, выбрать готовые пресеты для быстрой настройки формата записи голоса с микрофона.
На следующем этапе работы нужно выбрать размещение исходного файла на ПК. Также можно отрегулировать усиление звука. Чтобы начать процесс захвата голоса с микрофона нажмите "Запись".
Преимущества Any Audio Record:
- удобный и простой интерфейс с поддержкой русского языка;
- бесплатная модель распространения;
- возможность выбора формата исходного файла;
- настройки фильтров highpass и lowpass;
- возможность использования готовых пресетов.
Недостатки:
- нельзя применить эффекты на записанный аудиофайл;
- нет функции удаления шумов на фоне.
RecordPad
RecordPad — простая утилита для записи звука с разных источников. Исходный файл можно сохранить на компьютере в формате WAV, AIFF, FLAC и MP3. В утилите поддерживается возможность управления программой с помощью горячих клавиш и функция установки расписания для автоматической записи голоса с микрофона.
Приложение работает на Windows (32/64 бит), язык интерфейс — английский. Программа условно-бесплатная, лицензия стоит 20 долларов, но можно загрузить бесплатную пробную версию с ограничениями.
В разделе "Input" необходимо выбрать устройство для записи звука и выбрать канал для захвата звука.
В разделе "Output" необходимо выбрать формат для исходного файла и папку, в которую будет сохранена записанная аудиодорожка.
В разделе "Recordings", который расположен на верхней панели инструментов, можно посмотреть список всех записанных файлов. Выбранные файлы можно отредактировать или записать на диск. Чтобы начать запись голоса с микрофона, нажмите "Start Recording" на панели управления или клавишу "F5" на клавиатуре.
Преимущества:
- простой интерфейс;
- возможность выбора устройства для записи;
- инструмент для записи аудиофайлов на диск;
- поддержка горячих клавиш для быстрого управления программой.
Недостатки:
- нет официальной поддержки русского языка.
Free MP3 Sound Recorder
Free MP3 Sound Recorder — небольшая утилита для захвата аудио с микрофона. В приложении доступна возможность настройки фильтров записи голоса, можно выбрать формат и частоту исходного аудиофайла. Программа бесплатная, работает на Windows (32/64 бит), но интерфейс англоязычный.
Перед записью голоса нужно установить настройки. Для этого перейдите в раздел меню "File" - "Set Format". Здесь необходимо выбрать формат исходного файла, количество каналов (моно или стерео), частоту.
В разделе меню "Record" - "Filters" можно настроить фильтры: установить высокие и низкие частот для записи.
Чтобы начать процесс записи голоса с микрофона, нажмите кнопку "Record", которая расположена на панели инструментов в нижней части интерфейса программы Free MP3 Sound Recorder. В главном окне отображаются колебания низких и высоких частот во время захвата аудио. Запись можно поставить на паузу.
Преимущества:
- удобный интерфейс;
- возможность настройки фильтров записи;
- выбор частоты и количества каналов захвата голоса;
- бесплатная модель распространения.
Недостатки:
- нет официальной поддержки русского языка;
- нельзя применить эффекты на аудиодорожку.
Sonarca Sound Recorder Free
Sonarca Sound Recorder Free — небольшое приложение, с помощью которого можно записать звук с различных источников (микрофона, компакт-диска, линейного входа, мультимедийного проигрывателя). В ПО есть возможность записи всех действий в журнал событий и настройка режима и качества захвата голоса. Программа бесплатная, работает на Windows (32/64 бит) и имеет интерфейс на английском языке.
Перед началом записи голоса с микрофона нужно перейти в раздел "Recording". Здесь необходимо выбрать устройство для записи, разрешение и количество каналов, частота и битрейт исходного файла.
Чтобы начать процесс записи голоса, нажмите "Start recording". При необходимости можно поставить захват звука на паузу или остановить запись. Все выполняемые действия в приложении будут отображаться в разделе "Log". Можно установить запись лога в отдельный текстовый файл.
Через раздел "Sound device tools" на верхней панели инструментов можно перейти в настройки микрофона и громкости операционной системы Windows.
Преимущества:
- удобный интерфейс;
- возможность настройки качества и формата записи голоса;
- сохранение действий утилиты в отдельный лог-файл;
- бесплатная модель распространения ПО.
Недостатки:
- нет русского языка интерфейса;
- нельзя устранить шумы и применить эффекты на аудиофайл;
- отсутствует возможность установки дополнительных плагинов для расширения базового функционала утилиты.
Easy Audio Recorder
Easy Audio Recorder — простое приложение, с помощью которого можно записать голос с микрофона и других источников (Skype, мультимедийные проигрыватели, компьютерные игры). Исходный файл можно сохранить в нескольких форматах: MP4, WAV, WMA, MP3, OGG. Доступен встроенный инструмент для обнаружения тишины в записанном файле.
Программа работает на Windows (32/64 бит) и имеет интерфейс на английском языке. Модель распространения условно-бесплатная, лицензия стоит 17 долларов, но есть бесплатная пробная версия с ограниченным функционалом.
После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для записи голоса. В разделе "Sound Card" нужно выбрать устройство для захвата голоса. "Mixer" — здесь необходимо выбрать устройство, которое используется для воспроизведения звука. Ползунок "Volume" используется для настройки громкости микрофона.
Функция "Detect silence" используется для обнаружения тишины во время записи. В строке "Silence Level" необходимо указать уровень тишины, который программа будет определять на записанном файле.
Далее необходимо указать название для исходного файла и выбрать папку для сохранения. На следующем этапе работы нужно выбрать формат и качество для аудио.
Чтобы начать запись нажмите "Record". В строке "Record Time" отображается время записи голоса; в строке "Silence Time" — время тишины.
Преимущества:
- удобный интерфейс;
- инструмент для обнаружения тишины во время записи;
- бесплатная модель распространения утилиты.
Недостатки:
- отсутствует поддержка русского языка.
AD Sound Recorder
AD Sound Recorder — утилита для захвата звука с различных источников. Исходный файл можно сохранить в нескольких форматах (MP3, FLAC, OGG, WAV), поддерживается возможность выбора устройства для записи и качества аудиодорожки. Программа совместима с Windows (32/64 бит), интерфейс англоязычный. Утилита условно-бесплатная, лицензия стоит 25 долларов, номожно скачать бесплатную демо-версию.
В главном окне программы необходимо выбрать папку для сохранения исходного файла, устройство для записи и качество аудио.
Чтобы начать запись голоса нажмите "Record" на нижней панели инструментов. При необходимости можно изменить громкость микрофона с помощью специального ползунка.
Преимущества:
- удобный интерфейс;
- возможность выбора качества записи голоса;
- мониторинг процесса записи звука;
- регулирование громкости микрофона.
Недостатки:
- нельзя применить эффекты для аудио;
- отсутствует поддержка русского языка.