При создании презентаций, видеороликов и песен пользователям приходится записывать голос с микрофона. Для этого нужно воспользоваться специальными программами, которые дают возможность захватывать звук с различных источников на Windows-компьютерах.

Audacity Audacity — программа для работы с музыкальными файлами, с помощью которой можно записать голос через микрофон, удалить шум на фоне и устранить дефекты аудиодорожки. В утилите есть возможность сведения нескольких музыкальных дорожек и возможность применения различных эффектов. Программа полностью бесплатная, работает на Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. В главном окне программы можно выбрать микрофон для записи голоса. Также доступна возможность выбора количества каналов записи: моно и стерео. Чтобы начать запись голоса, нажмите кнопку "Записать" или клавишу "R" на клавиатуре. В главном окне появится строка колебания звука. Также в интерфейсе отображается уровень записи голоса с микрофона, где можно настроить громкость микрофона. После записи голоса нужно сохранить итоговый результат на компьютер. Для этого перейдите в раздел меню "Файл" и выберите функцию "Экспорт аудио". Записанную аудиодорожку можно экспортировать в формате WAV, AIFF, M44, AC3, AMR. Преимущества программы Audacity: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

бесплатная модель распространения:

возможность применения эффектов на аудиодорожку;

инструмент для устранения шумов на записи;

экспорт аудиофайлов в нескольких форматах;

регулирование громкости микрофона во время записи. Недостатки: нельзя записать аудиофайл на диск.

Any Audio Record Any Audio Record — программа для записи голоса на ПК с возможностью захвата аудио с разных источников, включая микрофон, аудио-CD, интернет-радио, игры и так далее. В ПО можно выбрать подробные настройки записи — выбрать формат исходного файла, установить битрейт и частоту, отредактировать фильтры highpass и lowpass. Приложение бесплатное, совместимо с Windows (32/64 бит) и переведено на русский язык. В главном окне утилиты нужно выбрать устройство для захвата аудио и выполнить тестирование устройства. Также необходимо выбрать формат исходного файла, сэмплрейт и битрейт. В разделе "Дополнительно" можно настроить качество кодирования аудиодорожки, настроить фильтры низких и высоких частот, выбрать готовые пресеты для быстрой настройки формата записи голоса с микрофона. На следующем этапе работы нужно выбрать размещение исходного файла на ПК. Также можно отрегулировать усиление звука. Чтобы начать процесс захвата голоса с микрофона нажмите "Запись". Преимущества Any Audio Record: удобный и простой интерфейс с поддержкой русского языка;

бесплатная модель распространения;

возможность выбора формата исходного файла;

настройки фильтров highpass и lowpass;

возможность использования готовых пресетов. Недостатки: нельзя применить эффекты на записанный аудиофайл;

нет функции удаления шумов на фоне.

RecordPad RecordPad — простая утилита для записи звука с разных источников. Исходный файл можно сохранить на компьютере в формате WAV, AIFF, FLAC и MP3. В утилите поддерживается возможность управления программой с помощью горячих клавиш и функция установки расписания для автоматической записи голоса с микрофона. Приложение работает на Windows (32/64 бит), язык интерфейс — английский. Программа условно-бесплатная, лицензия стоит 20 долларов, но можно загрузить бесплатную пробную версию с ограничениями. В разделе "Input" необходимо выбрать устройство для записи звука и выбрать канал для захвата звука. В разделе "Output" необходимо выбрать формат для исходного файла и папку, в которую будет сохранена записанная аудиодорожка. В разделе "Recordings", который расположен на верхней панели инструментов, можно посмотреть список всех записанных файлов. Выбранные файлы можно отредактировать или записать на диск. Чтобы начать запись голоса с микрофона, нажмите "Start Recording" на панели управления или клавишу "F5" на клавиатуре. Преимущества: простой интерфейс;

возможность выбора устройства для записи;

инструмент для записи аудиофайлов на диск;

поддержка горячих клавиш для быстрого управления программой. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка.

Free MP3 Sound Recorder Free MP3 Sound Recorder — небольшая утилита для захвата аудио с микрофона. В приложении доступна возможность настройки фильтров записи голоса, можно выбрать формат и частоту исходного аудиофайла. Программа бесплатная, работает на Windows (32/64 бит), но интерфейс англоязычный. Перед записью голоса нужно установить настройки. Для этого перейдите в раздел меню "File" - "Set Format". Здесь необходимо выбрать формат исходного файла, количество каналов (моно или стерео), частоту. В разделе меню "Record" - "Filters" можно настроить фильтры: установить высокие и низкие частот для записи. Чтобы начать процесс записи голоса с микрофона, нажмите кнопку "Record", которая расположена на панели инструментов в нижней части интерфейса программы Free MP3 Sound Recorder. В главном окне отображаются колебания низких и высоких частот во время захвата аудио. Запись можно поставить на паузу. Преимущества: удобный интерфейс;

возможность настройки фильтров записи;

выбор частоты и количества каналов захвата голоса;

бесплатная модель распространения. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка;

нельзя применить эффекты на аудиодорожку.

Sonarca Sound Recorder Free Sonarca Sound Recorder Free — небольшое приложение, с помощью которого можно записать звук с различных источников (микрофона, компакт-диска, линейного входа, мультимедийного проигрывателя). В ПО есть возможность записи всех действий в журнал событий и настройка режима и качества захвата голоса. Программа бесплатная, работает на Windows (32/64 бит) и имеет интерфейс на английском языке. Перед началом записи голоса с микрофона нужно перейти в раздел "Recording". Здесь необходимо выбрать устройство для записи, разрешение и количество каналов, частота и битрейт исходного файла. Чтобы начать процесс записи голоса, нажмите "Start recording". При необходимости можно поставить захват звука на паузу или остановить запись. Все выполняемые действия в приложении будут отображаться в разделе "Log". Можно установить запись лога в отдельный текстовый файл. Через раздел "Sound device tools" на верхней панели инструментов можно перейти в настройки микрофона и громкости операционной системы Windows. Преимущества: удобный интерфейс;

возможность настройки качества и формата записи голоса;

сохранение действий утилиты в отдельный лог-файл;

бесплатная модель распространения ПО. Недостатки: нет русского языка интерфейса;

нельзя устранить шумы и применить эффекты на аудиофайл;

отсутствует возможность установки дополнительных плагинов для расширения базового функционала утилиты.

Easy Audio Recorder Easy Audio Recorder — простое приложение, с помощью которого можно записать голос с микрофона и других источников (Skype, мультимедийные проигрыватели, компьютерные игры). Исходный файл можно сохранить в нескольких форматах: MP4, WAV, WMA, MP3, OGG. Доступен встроенный инструмент для обнаружения тишины в записанном файле. Программа работает на Windows (32/64 бит) и имеет интерфейс на английском языке. Модель распространения условно-бесплатная, лицензия стоит 17 долларов, но есть бесплатная пробная версия с ограниченным функционалом. После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для записи голоса. В разделе "Sound Card" нужно выбрать устройство для захвата голоса. "Mixer" — здесь необходимо выбрать устройство, которое используется для воспроизведения звука. Ползунок "Volume" используется для настройки громкости микрофона. Функция "Detect silence" используется для обнаружения тишины во время записи. В строке "Silence Level" необходимо указать уровень тишины, который программа будет определять на записанном файле. Далее необходимо указать название для исходного файла и выбрать папку для сохранения. На следующем этапе работы нужно выбрать формат и качество для аудио. Чтобы начать запись нажмите "Record". В строке "Record Time" отображается время записи голоса; в строке "Silence Time" — время тишины. Преимущества: удобный интерфейс;

инструмент для обнаружения тишины во время записи;

бесплатная модель распространения утилиты. Недостатки: отсутствует поддержка русского языка.